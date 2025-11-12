Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Teljesen kiszállt az Nvidiából a befektetési konglomerátum, be is szakadt az árfolyam
A SoftBank részvényei szerdán egy ponton 10%-ot is estek, miután a cég 5,8 milliárd dollárért értékesítette Nvidia-részesedését, ami rávilágított a vállalat AI-fókuszú befektetéseihez kapcsolódó, növekvő finanszírozási igényekre.
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,52 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,95 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,12 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,74 százalékot emelkedhet, a CAC 0,27 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,31 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,29 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,53 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma különösebb említésre méltó adat nem érkezik, a német infláció előzetes statisztikája már ismert, így vélhetően nem rengeti meg a piacokat a közlés. Ahogy a csütörtök reggel itthon megjelenő ipari termelési adat sem, mely a szeptemberi részletes statisztikát tartalmazza. Amerikában elvileg egy inflációs adatnak kellene érkeznie, de a kormányzati leállás miatt annak sorsa is bizonytalan, pedig a piacnak fontos kapaszkodót jelenthetne.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 47,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 927,96
|1,2%
|1,8%
|5,4%
|12,7%
|8,2%
|63,0%
|S&P 500
|6 846,61
|0,2%
|1,1%
|4,5%
|16,4%
|14,1%
|91,6%
|Nasdaq
|25 533,49
|-0,3%
|0,4%
|5,4%
|21,5%
|21,0%
|114,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 842,93
|-0,1%
|-1,3%
|5,7%
|27,4%
|28,6%
|100,6%
|Hang Seng
|26 696,41
|0,2%
|2,9%
|1,5%
|33,1%
|30,7%
|1,8%
|CSI 300
|4 652,17
|-0,9%
|0,7%
|0,8%
|18,2%
|12,6%
|-5,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 088,06
|0,5%
|0,6%
|-0,6%
|21,0%
|23,9%
|82,3%
|CAC
|8 156,23
|1,3%
|1,1%
|3,0%
|10,5%
|9,8%
|49,8%
|FTSE
|9 899,6
|1,1%
|1,9%
|5,0%
|21,1%
|21,8%
|55,1%
|FTSE MIB
|44 438,88
|1,2%
|2,7%
|5,7%
|30,0%
|29,4%
|111,7%
|IBEX
|16 388,8
|1,3%
|2,2%
|5,9%
|41,3%
|41,3%
|110,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 229,3
|-0,6%
|-0,7%
|5,1%
|35,2%
|39,5%
|181,8%
|ATX
|4 858,93
|0,5%
|1,3%
|4,1%
|32,6%
|36,2%
|101,9%
|PX
|2 484,25
|0,9%
|3,3%
|5,0%
|41,1%
|48,8%
|173,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 000
|-2,5%
|-1,5%
|8,3%
|47,5%
|58,7%
|157,6%
|Mol
|3 020
|1,7%
|3,4%
|9,0%
|10,6%
|14,3%
|59,3%
|Richter
|9 865
|1,4%
|-6,0%
|-6,9%
|-5,1%
|-10,3%
|46,1%
|Magyar Telekom
|1 782
|-0,1%
|1,3%
|-1,0%
|39,9%
|51,3%
|388,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,94
|0,0%
|-0,7%
|2,0%
|-15,9%
|-13,8%
|47,7%
|Brent
|65,18
|1,7%
|1,1%
|3,8%
|-12,8%
|-9,4%
|48,6%
|Arany
|4 113,01
|0,5%
|3,8%
|2,6%
|56,7%
|57,3%
|120,5%
|Devizák
|EURHUF
|385,3750
|0,5%
|-0,7%
|-1,5%
|-6,3%
|-6,2%
|8,5%
|USDHUF
|332,3630
|0,1%
|-1,6%
|-1,6%
|-16,3%
|-13,8%
|10,0%
|GBPHUF
|437
|0,0%
|-0,8%
|-3,2%
|-12,2%
|-11,8%
|9,6%
|EURUSD
|1,1595
|0,4%
|0,9%
|0,1%
|12,0%
|8,9%
|-1,4%
|USDJPY
|154,0300
|0,0%
|0,4%
|1,0%
|-2,0%
|0,1%
|45,8%
|GBPUSD
|1,3177
|0,2%
|1,0%
|-1,0%
|5,2%
|2,4%
|-0,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|103 015
|-2,8%
|1,5%
|-8,8%
|9,1%
|16,0%
|555,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|-1,1%
|-0,4%
|0,7%
|-11,1%
|-6,3%
|330,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,62
|-0,3%
|0,2%
|0,9%
|10,7%
|12,6%
|-620,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,97
|1,6%
|1,2%
|1,8%
|5,3%
|1,8%
|209,8%
