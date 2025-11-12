Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio 2025. november 12. 08:52

Alapvetően pozitív hangulat volt jellemző a tőzsdéken az elmúlt napokban, a befektetők részben azért is optimisták, mert a héten véget érhet az amerikai kormányzati leállás, miután a szenátus hétfő este elfogadta a költségvetési törvényjavaslatot, amely azóta a képviselőház elé került végső szavazásra. Tegnap az amerikai tőzsdék többnyire emelkedtek, bár a technológiai szektor ismét nyomás alá került, esett az Nvidia és több népszerű AI részvény is, miközben a Dow Jones index új történelmi zárócsúcsot állított be, tehát némi rotáció jelei mutatkoztak az USA-ban. Ma reggel Ázsiában ugyancsak pozitív mozgásokat lehetett látni, és határidős indexek állása alapján az európai piacokon is kisebb emelkedéssel indulhat majd a nap. Különösebb említésre méltó adat nem érkezik a mai nap során, így a befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre figyelhetnek. Itthon a Waberer’s és a Magyar Telekom számai érkeznek ma.