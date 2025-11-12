Vezetőségi manőverek a Generalinal: utódjának készíti elő az utat a vezérigazgató?

A Generali csoportszintű vezérigazgató-helyettessé nevezte ki Giulio Terzariolt, aki eddig a biztosítási üzletágat vezette. A kinevezést néhány héttel azt követően jelentették most be, hogy a Philippe Donnet vezérigazgatót bíráló befektetők megerősítették befolyásukat a társaságnál - írja a Reuters.

Terzariol azonban nem ezeknek a befeketőknek a jelölte:

Donnet a lépéssel egy belső vezérigazgató-jelöltet készít elő

a hírügynökség forrásai szerint arra az esetre, ha a két nagy befektető, az olasz milliárdos Francesco Gaetano Caltagirone és a néhai Leonardo Del Vecchio vagyonát kezelő Delfin a távozását sürgetné. Caltagirone nem kommentálta a fejleményt, a Delfin pedig egyelőre nem reagált.

A két befektető 2022-ben sikertelenül próbálta menesztetni Donnetet.

Terzariol előléptetése néhány héttel azután történt, hogy az állami hátterű Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) – Caltagirone és a Delfin támogatásával – irányítást szerzett a Generali legnagyobb befektetője, a Mediobanca felett. Caltagirone és a Delfin, akik egyúttal az MPS vezető befektetői is, nem beszéltek azóta arról, miként látják a Generali jövőjét.

Három, az ügyhöz közel álló forrás a múlt hónapban úgy nyilatkozott a Reutersnek, hogy a 2016 óta hivatalban lévő

Donnet várhatóan egy rendezett átmenetet felügyel, és lehet, hogy nem tölti ki teljes mandátumát.

Donnet jelenlegi megbízása elvileg 2028-ban jár le, miután áprilisban újabb megbízatást kapott.

A vállalat közlése szerint az új struktúrában Terzariol felel a biztosítási üzletágért, és felügyeli a csoport privátbankját, a Banca Generalit is. "A céljainkat szolgáló tervünk sikeres megvalósítása a Generali legfőbb prioritása; ennek megfelelően a csoport szervezete is ehhez a törekvéshez igazodik" – mondta Donnet. Hozzátette: Terzariol kinevezése "megerősíti, hogy a Generali az évek során a globális biztosítási és vagyonkezelési szektor egyik legjobb menedzsmentcsapatát építette fel".

Terzariol 2024 januárjában csatlakozott a Generalihoz, a biztosítási üzletág vezérigazgatójaként. 1998 és 2023 között a rivális Allianz különböző pozícióit töltötte be, és hat évig a társaság pénzügyi igazgatójaként dolgozott.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ