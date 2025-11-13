A durva geomágneses vihar miatt került veszélybe a fontos űrmisszió, ma újra nekimennek

A Blue Origin
csütörtök délután újra megpróbálja pályára állítani a New Glenn rakétát, amely két, a Mars űridőjárását vizsgáló műholdat visz.
A cég szerdán közölte, hogy még a héten sort kerítenének az indításra, miután a felhőzet és egy geomágneses vihar miatt többször halasztaniuk kellett.
A legutóbbi, 90 perces indítási ablak csütörtökre esik a floridai Cape Canaveral Űrhaderőállomáson. A kezdés néhány perccel 15 óra előtt várható (20:00 GMT) a Jeff Bezos alapította vállalat weboldalán megjelent tájékoztatás szerint.
Az új időpont egybeesik az Amerikai Űridőjárás-előrejelzési Központ (Space Weather Prediction Center, SWPC) prognózisával, amely csütörtökre csökkenő kockázatot jelzett az űreszközök és műholdak számára a fokozott naptevékenység miatt.
A kétfokozatú, nehéz emelőkategóriás, 32 emelet magas New Glenn vasárnap indult volna, hogy a NASA megbízásából két, a Mars felé tartó műholdat állítson pályára.
A repülés mérföldkő lenne a Blue Origin számára: ez lenne az első jelentős tudományos küldetés fizető ügyfélnek, és egyben az első start a New Glenn januári bemutatkozó repülése óta.
A vasárnapi kísérletet végül az erős felhőzet miatt törölték. A rajtot szerdára ütemezték át, de azt is lefújták, miután súlyos geomágneses viharra adtak ki figyelmeztetést. A vihart a hét elején a Nap felszínén bekövetkezett nagy kitörések, úgynevezett koronakidobódások lökéshullámai váltották ki, amelyek nagy energiájú töltött részecskéket sodortak a Föld felé.
A beérkező plazmasugárzást szerdán a Földön G-4, azaz "súlyos" szinten mérték. Ez egy fokozattal marad el a legmagasabb, G-5 "extrém" szinttől, ugyanakkor csütörtökre enyhülést vártak.
A geomágneses viharok zavarhatják a rádiós és műholdas kommunikációt. Növelhetik a légkör sűrűségét is, ami erősebb fékező hatást okoz az alacsony Föld körüli pályán keringő űreszközökön — ahogy 2022 februárjában történt, amikor a SpaceX frissen felbocsátott 40 Starlink műholdja vált működésképtelenné.
A Napból érkező megemelkedett töltött-részecske-szint könnyebben áttöri a Föld védő mágneses mezejét, és erősebben ütközik a légköri molekulákkal. Ez fokozza a színes sarki fények éjszakai látványát, főként a sarkkörökhöz közeli területeken.
Ironikus módon az EscaPADE ikerműholdjai — az "Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers" rövidítése — épp hasonló jelenségeket vizsgálnak majd a Marson, a Vörös Bolygó felé tartó, 22 hónapos út végén.
A két űreszközt összehangolt marsi pályára tervezték, hogy feltárják, miként lép kölcsönhatásba a Napból érkező töltött részecskék árama a Mars mágneses terével, és ez a folyamat hogyan járulhatott hozzá a bolygó légkörének jelentős részben történő elvesztéséhez.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images
