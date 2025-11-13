Beütötték az amerikai tőzsdéket, elromlott a hangulat

A csütörtöki kereskedésben nagy esésben állnak az amerikai részvényindexek, miután szerdán ugyan rekordközelbe húzták a Dow-t, de ma már ismét eladói nyomás látszik, különösen a technológiai szektorban.

A Dow 0,6 százalékot esett eddig, az S&P 500 1 százalékkal gyengült, a Nasdaq pedig 1,7 százalékot gyengült.

Főként az AI-hoz kötődő nagyvállalatok – Nvidia, Broadcom, Alphabet – eladása miatt, így az index harmadik egymást követő veszteséges napja felé tart.

A hangulatot rontotta a Disney 8 százalékos zuhanása is a vegyes negyedéves eredmények után. A rotáció ugyan továbbra is érzékelhető – a defenzívebb, értékalapú szektorok, például az egészségügy szerdán felülteljesítettek –, de ez egyben óvatosabb befektetői hozzáállást is jelezhet a kockázatosabb eszközökkel szemben, miközben a tőzsdék még nyitva vannak és az irányok nap végéig változhatnak.