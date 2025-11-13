Beütötték az amerikai tőzsdéket, elromlott a hangulat

Nagy esésben a New York-i indexek
A csütörtöki kereskedésben nagy esésben állnak az amerikai részvényindexek, miután szerdán ugyan rekordközelbe húzták a Dow-t, de ma már ismét eladói nyomás látszik, különösen a technológiai szektorban.
A Dow 0,6 százalékot esett eddig, az S&P 500 1 százalékkal gyengült, a Nasdaq pedig 1,7 százalékot gyengült.
Főként az AI-hoz kötődő nagyvállalatok – Nvidia, Broadcom, Alphabet – eladása miatt, így az index harmadik egymást követő veszteséges napja felé tart.
A hangulatot rontotta a Disney 8 százalékos zuhanása is a vegyes negyedéves eredmények után. A rotáció ugyan továbbra is érzékelhető – a defenzívebb, értékalapú szektorok, például az egészségügy szerdán felülteljesítettek –, de ez egyben óvatosabb befektetői hozzáállást is jelezhet a kockázatosabb eszközökkel szemben, miközben a tőzsdék még nyitva vannak és az irányok nap végéig változhatnak.
Éppencsak pluszban zárt a BUX
Elromlott a hangulat az európai és amerikai tőzsdéken csütörtök délutánra, de a BUX még minimális emelkedéssel zárt.
Határozott esések
Határozott esés bontakozott ki az európai és amerikai tőzsdéken, a vezető indexek közül a DAX 1 százalékos mínuszban áll, az amerikai tőzsdéken a techszektor nyomása alatt a Nasdaq 1,7 százalékot esett, de az S&P 500 is 1 százalékos csökkenésnél tart.
Szenvednek a nagyok
Főként az eddig a ralit vezető amerikai nagypapírok vezetik ma az esést. Az Alphabet, a Tesla és az Nvidia is 3 százalékot esett a nyitás után.
Kis mínusz az USA-ban
Miközben nap elején még további emelkedést vetítettek előre a határidős részvényindexek, a vezető amerikai tőzsdék kis mínuszban indították a napot, a vezető indexek 0,2-0,7 százalékot estek. Dráma nincs, kisebb profitrealizálás van.
Lefordult a Mol
Gulyás Gergely a mai kormányinfón előre vetítette, hogy a pénzügyi szektor mellett az energetikai vállalatoknak is nagyobb részt kell vállalniuk a közteherviselésből. Vagyis, akár a Mol terhei is emelkedhetnek. Ezt kezdték el árazni a befektetők, a nap eleji pluszból 1,5 százalék mínuszba fordult a Mol árfolyama.
Nyomaszt a Siemens
Alapvetően jó lenne a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken, a francia CAC 0,4 százalék pluszban áll, a német DAX-ot viszont nyomás alatt tartja néhány nagy papír, ami miatt a vezető német részvényindex 0,6 százalék mínuszban áll.
A Siemens most tette közzé gyorsjelentését, a profit esett, ráadásul a menedzsment a kilátásokkal kapcsolatban is említett kockázatokat, többek között a negatív devizahatások tarthatják nyomás alatt a bevételt és a profitot. Ráadásul a cég kikonszolidálja az egyik nagy leánycégét, aminek már nem lesz irányító tulajdonosa, így annak a profitja nem lesz már bekonszolidálva a Siemens eredményébe.
A Siemens árfolyama már közel 6 százalék mínuszban áll, a Siemens Health pedig 3 százalékot esett.
Esik a Telekom
A blue chipek közül kilógva, 2 százalékot esett ma a Magyar Telekom. A vállalat tegnap piaczárás után tette közzé gyorsjelentését, amiben arról számolt be, hogy 5 év után ismét csökkent a negyedéves bevétel, ami így elmaradt az elemzői várakozásoktól. Erre fókuszálnak ma a befektetők, miközben egyébként operatív és nettó profit szinten a vártnál jobb lett az eredmény, és ott magas a növekedés.
Pluszban az európai tőzsdék
A német DAX 0,1, a francia CAC 0,6 százalék pluszban áll a nyitás után. A német tőzsde magasabban is lehetne, a komponensek többsége emelkedik, viszont nagyot esett az egyik legnagyobb súlyú Siemens árfolyama, a 4 százalékos esés mögött a gyorsjelentés áll.
Egyre magasabban az arany
Nincs már közel az új csúcs az aranyban, az elmúlt napokban közel 8 százalékot ralizott.
Felpattanás a kriptóknál
A bitcoin 2, az ethereum 4 százalékot emelkedett ma. Volt honnan felpattanni, az ethereum augusztus, a bitcoin pedig október eleje óta esik.
Stagnál a magyar tőzsde
Stagnálással nyitott a BUX, az OTP és a Magyar Telekom kis pluszban, a Mol és a Richter kis mínuszban nyitott.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,36 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,24 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,05 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,65 százalékot emelkedhet, a CAC 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,23 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,33 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,21 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Itthon ipari termelési adat érkezik, amely a szeptemberi részletes statisztikát tartalmazza. Amerikában elvileg egy inflációs adatnak kellene érkeznie, de a kormányzati leállás miatt annak sorsa is bizonytalan, pedig a piacnak fontos kapaszkodót jelenthetne.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 48,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 254,82
|0,7%
|2,0%
|6,1%
|13,4%
|9,9%
|65,9%
|S&P 500
|6 850,92
|0,1%
|0,8%
|4,6%
|16,5%
|14,5%
|93,7%
|Nasdaq
|25 517,33
|-0,1%
|-0,4%
|5,3%
|21,4%
|21,1%
|115,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 063,31
|0,4%
|1,7%
|6,2%
|28,0%
|29,7%
|100,1%
|Hang Seng
|26 922,73
|0,8%
|3,8%
|2,4%
|34,2%
|35,7%
|2,9%
|CSI 300
|4 645,91
|-0,1%
|0,4%
|0,6%
|18,1%
|13,7%
|-5,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 381,46
|1,2%
|1,4%
|0,6%
|22,5%
|28,1%
|86,8%
|CAC
|8 241,24
|1,0%
|2,1%
|4,1%
|11,7%
|14,0%
|53,7%
|FTSE
|9 911,42
|0,1%
|1,4%
|5,1%
|21,3%
|23,5%
|56,4%
|FTSE MIB
|44 792,64
|0,8%
|3,1%
|6,5%
|31,0%
|33,3%
|115,2%
|IBEX
|16 615,8
|1,4%
|3,2%
|7,4%
|43,3%
|46,0%
|115,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 149,9
|0,9%
|0,6%
|6,0%
|36,3%
|40,5%
|186,8%
|ATX
|4 931,68
|1,5%
|3,1%
|5,7%
|34,6%
|40,8%
|106,3%
|PX
|2 502,88
|0,7%
|3,8%
|5,8%
|42,2%
|50,0%
|175,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 200
|0,6%
|-0,9%
|8,9%
|48,5%
|57,1%
|161,8%
|Mol
|3 084
|2,1%
|6,7%
|11,3%
|13,0%
|18,2%
|64,5%
|Richter
|9 890
|0,3%
|-3,7%
|-6,7%
|-4,9%
|-8,5%
|48,9%
|Magyar Telekom
|1 800
|1,0%
|2,2%
|0,0%
|41,3%
|50,8%
|389,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,3
|-2,7%
|-1,8%
|-0,8%
|-18,1%
|-13,3%
|44,8%
|Brent
|62,77
|-3,7%
|-1,3%
|-0,1%
|-16,0%
|-13,1%
|44,1%
|Arany
|4 184,58
|1,7%
|5,2%
|4,4%
|59,4%
|61,0%
|122,7%
|Devizák
|EURHUF
|385,1250
|-0,1%
|-0,4%
|-1,5%
|-6,4%
|-6,2%
|8,7%
|USDHUF
|332,1475
|-0,1%
|-1,4%
|-1,7%
|-16,4%
|-14,2%
|10,7%
|GBPHUF
|435,7549
|-0,3%
|-0,8%
|-3,5%
|-12,4%
|-11,6%
|10,5%
|EURUSD
|1,1595
|0,0%
|1,0%
|0,1%
|12,0%
|9,3%
|-1,8%
|USDJPY
|153,9750
|0,0%
|-0,2%
|1,0%
|-2,0%
|-0,4%
|46,5%
|GBPUSD
|1,3132
|-0,3%
|0,7%
|-1,3%
|4,9%
|2,9%
|0,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|101 635
|-1,3%
|-2,1%
|-10,1%
|7,7%
|15,5%
|523,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|0,0%
|-2,2%
|0,6%
|-11,1%
|-8,4%
|367,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,61
|-0,4%
|-0,9%
|0,5%
|10,3%
|11,0%
|-589,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,07
|1,4%
|2,2%
|3,2%
|6,8%
|3,7%
|218,5%
