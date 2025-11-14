A repedések megjelentek, valami készül a piacokon - Meddig tarthat az esés?

Masszív emelkedés után a globális piacok most egyszerre több oldalról is nyomás alá kerültek. Több, egymást erősítő tényező is párhuzamosan hat, az elmúlt napok mozgásai alapján úgy tűnik, a befektetők most jóval érzékenyebben reagálnak, mint korábban. Egyre markánsabb az esés a világ tőkepiacain, főként a részvény- és kriptopiacokon, a korábbi nagy vezetők egymás után esnek el, ami mindenképpen intő jel. A kérdés most az, hogy mindez csak átmeneti megingás, vagy egy nagyobb korrekció kezdete? Mutatjuk, meddig mehet még az esés, milyen szinteket érdemes figyelni a befektetőknek! Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Miért esnek globális szinten a piacok?

Az egész parának az alapja az AI lufitól való félelem volt, ez már hónapok óta nyomasztja a piacokat, de ahogy gyűlnek a hírek, amik alátámasztják, hogy a mesterséges intelligenciában buborék alakulhat ki, úgy lesz egyre intenzívebb ezzel kapcsolatban a befektetők kockázatkerülése. A technológiai és mesterséges intelligencia részvények húzták korábban egyre magasabb csúcsokra a piacokat, viszont az elmúlt hetekben már jellemzően estek, ez pedig rontja az egész piac hangulatát, már csak azért is, mert ezek súlya hatalmas a vezető indexekben.

Egy másik kockázat, amit elkezdtek beárazni a befektetők, hogy az amerikai jegybank várható kamatcsökkentési ütemével kapcsolatos várakozások jelentősen csökkentek, ami növeli a bizonytalanságot. A decemberi kamatvágás esélye már csak 50 százalék, miközben néhány hete ez még 90 százalék felett állt.

A geopolitikai feszültségek, főként az ukrajnai háború nyilván nem javít a hangulaton, a folyamatok nagyon nem a béke irányába mennek, a legutóbbi hírek, hogy Oroszország Kijevet támadja, vagy hogy orosz hadihajó jelent meg az Egyesült Államok partjainál, tovább rontja a befektetői klímát.