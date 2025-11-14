A repedések megjelentek, valami készül a piacokon - Meddig tarthat az esés?

Miért esnek globális szinten a piacok?
Az egész parának az alapja az AI lufitól való félelem volt, ez már hónapok óta nyomasztja a piacokat, de ahogy gyűlnek a hírek, amik alátámasztják, hogy a mesterséges intelligenciában buborék alakulhat ki, úgy lesz egyre intenzívebb ezzel kapcsolatban a befektetők kockázatkerülése. A technológiai és mesterséges intelligencia részvények húzták korábban egyre magasabb csúcsokra a piacokat, viszont az elmúlt hetekben már jellemzően estek, ez pedig rontja az egész piac hangulatát, már csak azért is, mert ezek súlya hatalmas a vezető indexekben.
Egy másik kockázat, amit elkezdtek beárazni a befektetők, hogy az amerikai jegybank várható kamatcsökkentési ütemével kapcsolatos várakozások jelentősen csökkentek, ami növeli a bizonytalanságot. A decemberi kamatvágás esélye már csak 50 százalék, miközben néhány hete ez még 90 százalék felett állt.
A geopolitikai feszültségek, főként az ukrajnai háború nyilván nem javít a hangulaton, a folyamatok nagyon nem a béke irányába mennek, a legutóbbi hírek, hogy Oroszország Kijevet támadja, vagy hogy orosz hadihajó jelent meg az Egyesült Államok partjainál, tovább rontja a befektetői klímát.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés