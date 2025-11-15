  • Megjelenítés
Haladékot kapott Amerikától a szerb olajcég, amelyre a Mol is szemet vetett
Szerbia három hónapos haladékot kapott a NIS ügyében - jelentette be a szerb kormány a Reuters beszámolója szerint.

Az Egyesült Államok idén januárban jelentett be szankciókat a NIS ellen, amely Szerbia legnagyobb olajipari vállalata. A lényeg, hogy a NIS működése mindaddig tiltott, amíg az orosz fél (Gazprom és Gazprom Nyeft) többségi tulajdonosa a vállalatnak. Az év folyamán a súlyos szankciókat többször is elhalasztották, október 9-én azonban élesedtek.

Mint arról korábban beszámoltunk, amerikai korlátozások miatt októberben leálltak a horvátországi olajszállítások, ami a szerb elnök szerint veszélybe sodorta Szerbia üzemanyag-ellátását is, így ez egy fontos döntés az ország számára.

Az is felmerült sajtóértesülések szerint, hogy a Mol tulajdonrészt vásárol a NIS-ben. Szerb lapok pár napja arról írtak, a tárgyalások jelentősen felgyorsultak Orbán Viktor amerikai útja után, Donald Trump egyéves mentességet ígért Magyarországnak az orosz olajjal kapcsolatos szankciók alól, ami politikailag is megnyitotta az utat a Mol előtt.

