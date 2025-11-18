  • Megjelenítés
A magyar piac sem úszta meg a tőzsdei esést
Portfolio
A nemzetközi piacokon tapasztalt hangulatromlás a magyar tőzsdét is elért, jelentős mínuszban zárt a BUX.
Ma a BUX-index 1,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az Opus papírjai álltak, amelyek árfolyama 5,9 százalékkal került lejjebb, a Waberer's árfolyama pedig 2,5 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Nora Sahinun

