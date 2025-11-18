Tovább ütik a bitcoint, gyakorlatilag kinullázta idei nyereségét

Az eladási hullám a gyengülő kockázatvállalási étvágy újabb jele.
A bitcoin ezzel lenullázta idei nyereségét, és már közel 30%-kal a tavaly októberi, 126 ezer dollár fölötti csúcsa alatt jár.
Az árfolyam ma elérte a 89 254 dollárt, miután a múlt héten elesett a 98 ezer dollár körüli technikai támasz.
Piaci szereplők szerint a gyengülést az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos kételyek, valamint a hosszú ralit követő, egyre bizonytalanabb általános hangulat együttesen okozza.
A láncreakciós eladásokat felerősíti, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatok és intézmények zárják a rali idején felépített pozícióikat, ami növeli az átterjedés kockázatát a piacon
– mondta Joshua Chu, a Hongkongi Web3 Szövetség társelnöke.
A romló hangulattal együtt estek a nagy bitcoin-felhalmozók – például a MicroStrategy –, a bányászok, köztük a Riot Platforms és a Marathon Digital Holdings, valamint a Coinbase kriptotőzsde is. Kedden Ázsiában széles körű volt a piaci visszaesés, különösen a japán és dél-koreai technológiai részvények kerültek nyomás alá.
Az ethereum hónapok óta nyomás alatt áll. Augusztusi, 4 955 dollár feletti csúcsához képest csaknem 40%-ot veszített az értékéből. Ma 1%-os pluszban van.
A bitcoin év eleji esése egy szélesebb eladási hullám előjele volt, amely az amerikai vámok bejelentése után áprilisban a részvénypiacokat is elérte.
Emiatt most is sokan tartanak attól, hogy a kriptopiaci esése vezető indikátor lehet, vagy továbbgyűrűzik más eszközökre.
Összességében elég nyomott a hangulat a kriptóban, és ez az októberi tőkeáttételes pozíciók kényszerlikvidálása óta így van. A következő támasz 75 ezer dollárnál van, amit elérhetünk, ha a piaci volatilitás magas marad.
– mondta Matthew Dibb, az Astronaut Capital befektetési igazgatója.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
