Tovább ütik a bitcoint, gyakorlatilag kinullázta idei nyereségét

A bitcoin kedden, hét hónap után először, 90 ezer dollár alá esett, ezzel lényegében teljesen elolvadt a legértékesebb kriptoeszköz idei hozama.

Az eladási hullám a gyengülő kockázatvállalási étvágy újabb jele.

A bitcoin ezzel lenullázta idei nyereségét, és már közel 30%-kal a tavaly októberi, 126 ezer dollár fölötti csúcsa alatt jár.

Az árfolyam ma elérte a 89 254 dollárt, miután a múlt héten elesett a 98 ezer dollár körüli technikai támasz.

Piaci szereplők szerint a gyengülést az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos kételyek, valamint a hosszú ralit követő, egyre bizonytalanabb általános hangulat együttesen okozza.

A láncreakciós eladásokat felerősíti, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatok és intézmények zárják a rali idején felépített pozícióikat, ami növeli az átterjedés kockázatát a piacon

– mondta Joshua Chu, a Hongkongi Web3 Szövetség társelnöke.

A romló hangulattal együtt estek a nagy bitcoin-felhalmozók – például a MicroStrategy –, a bányászok, köztük a Riot Platforms és a Marathon Digital Holdings, valamint a Coinbase kriptotőzsde is. Kedden Ázsiában széles körű volt a piaci visszaesés, különösen a japán és dél-koreai technológiai részvények kerültek nyomás alá.

Az ethereum hónapok óta nyomás alatt áll. Augusztusi, 4 955 dollár feletti csúcsához képest csaknem 40%-ot veszített az értékéből. Ma 1%-os pluszban van.

A bitcoin év eleji esése egy szélesebb eladási hullám előjele volt, amely az amerikai vámok bejelentése után áprilisban a részvénypiacokat is elérte.

Emiatt most is sokan tartanak attól, hogy a kriptopiaci esése vezető indikátor lehet, vagy továbbgyűrűzik más eszközökre.

Összességében elég nyomott a hangulat a kriptóban, és ez az októberi tőkeáttételes pozíciók kényszerlikvidálása óta így van. A következő támasz 75 ezer dollárnál van, amit elérhetünk, ha a piaci volatilitás magas marad.

– mondta Matthew Dibb, az Astronaut Capital befektetési igazgatója.

