Nagyon várják már a tőzsdék, mit mond este az Nvidia

Vegyes elmozdulásokkal fejezték be a kereskedést az irányadó európai indexek, a Stoxx 600 és a DAX 0,1 százalékos pluszban zárt, a CAC-40 0,2 százalékot, az FTSE-100 0,5 százalékot esett.

Az amerikai indexek a Dow kivételével emelkednek, a Dow 0,2 százalékot esett, az S&P 500 0,1 százalékkal, a Nasdaq 0,3 százalékkal menetelt feljebb.