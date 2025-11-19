Szokatlan pályájú csillagközi objektum halad el a Föld mellett: tudósok szerint ez lehet a legősibb dolog, amit valaha tanulmányozhattak

Szerdán új, földi és űreszközökről készült felvételeket mutat be a NASA a 3I/ATLAS jelű, csillagközi eredetű objektumról - írja a Reuters, hozzátéve, hogy a naprendszernél idősebb égitest nem jelent veszélyt a Földre.

A 3I/ATLAS-t júliusban észlelte a chilei Río Hurtadóban működő ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) egyik távcsöve, és azóta folyamatosan nyomon követik.

Szokatlan pályája arra utal, hogy távoli csillagközi térségből érkezett átutazóba a Naprendszerbe. A NASA szerint legfeljebb mintegy 170 millió mérföldre (275 millió km) közelíti meg a Földet, a múlt hónapban pedig nagyjából 19 millió mérföldre (30 millió km) haladt el a Mars mellett.

A csillagászok a felfedezés óta intenzíven vizsgálják az égitestet. Chris Lintott, az Oxfordi Egyetem asztrofizikusa szerint a 3I/ATLAS egy másik csillagrendszerben keletkezett, nagy valószínűséggel több mint nyolcmilliárd éve.

Vagyis idősebb a Naprendszernél,

amely körülbelül 4,5 milliárd éves, és a legősibb objektum lehet, amelyet közelről tanulmányozhattunk.

A 3I/ATLAS mindössze a harmadik megfigyelt, a Naprendszeren áthaladó csillagközi objektum: az első a 2017-ben észlelt 1I/’Oumuamua, a második a 2019-ben felfedezett 2I/Borisov.

Az eddigi mérések szerint összetétele hasonlít a Naprendszer üstököseihez: jelentős mennyiségű szén-dioxidot, valamint vizet, szén-monoxidot és más molekulákat tartalmaz. Kimutattak cianidot is – ami üstökösöknél megszokott –, továbbá nagy mennyiségű nikkelt. Ez meglepő, de nem példa nélküli: hasonlót észleltek a 2I/Borisovnál és néhány naprendszerbeli üstökösnél is.

Larry Denneau, a Hawaii Egyetem ATLAS-programjának társigazgatója szerint a 3I/ATLAS már kifelé tart a Naprendszerből. A Naphoz legközelebb októberben járt, a Földhöz pedig nagyjából egy hónapon belül kerül a legközelebb.

Az ATLAS hálózat a NASA finanszírozásával, a Hawaii Egyetem üzemeltetésében működő, öt távcsőből álló globális felmérő rendszer, amely folyamatosan pásztázza az éjszakai égboltot a Földre veszélyt jelentő objektumok után kutatva.

Az objektum azért is keltett figyelmet, mert egy kutató felvetette: pályája, összetétele és más tényezők alapján akár idegen technológia is lehetne. A szakértők többsége ezt elveti. Denneau szerint a rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, márpedig eddig minden arra utal, hogy természetes, a Nap gravitációja által irányított üstökösként viselkedik. Nem lassult, nem tért el szokatlan módon a pályájától. Néhány hónapig a Nap mögött volt, és most pontosan ott látszik, ahol egy természetes objektum esetén várható. Lintott úgy fogalmazott: az, hogy a 3I/ATLAS idegen űreszköz lenne, egyszerűen képtelenség; semmi nem utal erre. Nagyjából annyira valószínű, mint hogy a Hold sajtból van.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images