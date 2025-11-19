Új mesterségesintelligencia-modellt mutatott be az Alphabet, ki is lőtt az árfolyam

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A vállalat szerint az új modell a mintegy nyolc hónapja kiadott Gemini 2.5 továbbfejlesztett változata: összetettebb kérdésekre ad jobb válaszokat, és kevesebb rásegítést igényel a felhasználói szándék és a kontextus felismeréséhez. A Gemini 3 a Google keresési szolgáltatásaiba, a Gemini alkalmazásba és a vállalati megoldásokba is beépül.

A D.A. Davidson elemzői "valóban erős modellnek" és "a jelenlegi iparági élvonalnak" nevezték a Gemini 3-at, előzetes tesztjeik és az AI-benchmarkok eredményei alapján. Hozzátették, hogy

a Google DeepMind legújabb modellje érzékelhetően kitolja a határokat,

és bizonyos területeken messze túlteljesíti azt, amit ettől a generációtól általában várni lehet.

A Bank of America Securities elemzői szerint a Gemini 3 "újabb pozitív lépés" a Google számára abba az irányba, hogy ledolgozza a versenytársakkal szemben érzékelt teljesítménykülönbséget a nagy nyelvi modellek terén. Úgy látják, az AI Overviews és a Gemini egészséges adaptációs mutatói azt jelzik, hogy a Google a fokozódó verseny ellenére sikerrel tereli felhasználóit MI-felületeire, ami enyhítheti a keresési üzletággal kapcsolatos aggodalmakat.

Az Alphabet árfolyama 4 százalékos pluszban áll.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images