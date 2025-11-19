Vidéki vállalkozások, figyelem: elindult a Demján 1+1 Program második üteme

A Nemzetgazdasági Minisztérium a második ütemet kifejezetten a termelőberuházások támogatására, a legalább 5 fő munkavállalót foglalkoztató és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások számára hirdeti meg 20 milliárd forintos keretösszeggel. A program továbbra is új, korszerű eszközbeszerzések megvalósítását támogatja azzal a céllal, hogy hazai kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét támogassa.
25–200 millió forint közötti, 50%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatás igényelhető,kizárólag vidéki megvalósítási helyszínen.
A végleges felhívás november 18-án jelent meg és november 19-én 10:00 órától november 28-áig lesz lehetőség a kérelmek előtöltésére, amelyek 2025. december 1-jén lesznek benyújthatók. November 12-én lezárult a második ütem előregisztrációs szakasza, támogatási kérelmet kizárólag azok adhatnak be, akik az előregisztrációban részt vettek - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első szakaszában eddig
közel 1400 vállalkozás részesült támogatásban, mintegy 108 milliárd forint értékben,
ami a kormány szerint több mint 200 milliárd forintnyi beruházás megvalósulását teszi lehetővé országszerte. A források közel kétharmada a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került.
A program lebonyolítását a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség végzi, a pályázati felhívás és a kitöltő rendszer a www.vali.hu felületen érhető el. A támogatás 2026 első negyedévében 100% előleg formájában kerül kifizetésre, hogy a vállalkozások minél előbb elindíthassák beruházásaikat.
