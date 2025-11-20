Megremegtek a tőzsdék, mibe tegyük most a pénzüket? - Ingyenes rendezvényen mondják el a szakértők

Az esemény középpontjában a gyakorlati megközelítés áll: hogyan építhető fel egy olyan befektetési stratégia, amely hosszú távon is fenntartható és eredményes. A szakértők nem csupán elméleti kereteket mutatnak be, hanem
konkrét példákon keresztül szemléltetik, milyen szerepet játszhatnak a részvények egy diverzifikált portfólióban.
A résztvevők betekintést nyerhetnek abba, hogy a jelenlegi piaci környezetben milyen súlyt érdemes a részvényeknek szánni, és hogyan lehet ezt összhangba hozni egyéni kockázatvállalási hajlandóságunkkal.
Az előadók részletesen elemzik azokat a tényezőket, amelyek jelenleg mozgatják az árfolyamokat, és rávilágítanak azokra a nagy részvénypiaci sztorikra, amelyek akár paradigmaváltást is hozhatnak.
A rendezvényen Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank Zrt. az vezérigazgatójának köszöntőjét követően Vince Péter Advisory Desk vezető ad egy globális kitekintőt, majd azt a témát járja körül, hogy mi a részvénybefektetések szerepe egy jól összerakott portfólión belül. Ezt követően Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője tart előadást arról, hogy mi zajlik az egyik megatrend, az AI háza táján beruházások, megtérülés és a jövőbeli lehetőségek szempontjából, majd Gózon Gergely befektetői kapcsolatok és stratégiai fejlesztések ügyvezető igazgató tart prezentációt.
A rendezvény végén sor kerül egy kerekasztal-bszélgetésre, melyen Demjén Ottó kereskedésért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgató, valamint Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője beszél a részvénybefektetésekről a gyakorlatban, a portfólió szemlélet fontosságáról, és arról hogy mi segíthet egy jó befektetési döntés meghozatalában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
