Nemcsak a részvények, a kriptók is esésbe kezdtek
Nemcsak a részvények, a kriptók is esésbe kezdtek

Portfolio
A bitcoin csütörtökön több mint féléves mélypontra süllyedt, a befektetői kockázatkerülés és a Fed decemberi kamatvágása körüli bizonytalanság felerősödése miatt. Az amerikai tőzsdék ugyancsak rosszul állnak, miután a vártnál erősebb foglalkoztatási adatok kétségeket ébresztettek a monetáris lazítással kapcsolatban a befektetőkben.
A vezető kriptodeviza

86 390 dollárig esett, ami április 21. óta a legalacsonyabb szint.

Ezt követően emelkedett, jelenleg 86 965 dollár körül forog. A kriptodeviza mozgása egybeesett azzal, hogy a befektetők elkezdtek visszavonultni a kockázatos eszközöktől, miközben a piac a jövő havi Fed-kamatcsökkentés esélyeit kezdte el erősebben latolgatni - jelentette a CNBC.

A vártnál erősebb amerikai foglalkoztatási adat kérdőjeleket vetett fel azzal kapcsolatban, mérsékli-e a jegybank decemberben az irányadó egynapos rátát.

Szeptemberben az amerikai gazdaság 119 ezer munkahelyet teremtett, jócskán felülmúlva a Dow Jones által megkérdezett közgazdászok 50 ezres konszenzusát. A jelentés a decemberi kamatvágás valószínűségét nagyjából 40%-ra tolta le a CME Group FedWatch szerint.

A bitcoin gyengülése mellett ez a részvénypiacokat is lehúzta, még az Nvidia kiemelkedő gyorsjelentése ellenére is. Az AI-üzletben erősen pozicionált kereskedők jellemzően bitcoint is tartanak, ami összekapcsolja a két piac mozgását.

A bitcoin árfolyama október eleje óta többnyire csökkenő trendeen van, miután egymást követő kényszerlikvidálások söpörtek végig a magas tőkeáttétellel felvett kriptópozíciókon.

Miközben a bitcin 4,3%-os, az ethereum ennél is nagyobb, 5,8%-os esést mutat csütörtökön.

Címlapkép forrása: Shutterstock

