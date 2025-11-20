Nemcsak a részvények, a kriptók is esésbe kezdtek

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

A vezető kriptodeviza

86 390 dollárig esett, ami április 21. óta a legalacsonyabb szint.

Ezt követően emelkedett, jelenleg 86 965 dollár körül forog. A kriptodeviza mozgása egybeesett azzal, hogy a befektetők elkezdtek visszavonultni a kockázatos eszközöktől, miközben a piac a jövő havi Fed-kamatcsökkentés esélyeit kezdte el erősebben latolgatni - jelentette a CNBC.

A vártnál erősebb amerikai foglalkoztatási adat kérdőjeleket vetett fel azzal kapcsolatban, mérsékli-e a jegybank decemberben az irányadó egynapos rátát.

Szeptemberben az amerikai gazdaság 119 ezer munkahelyet teremtett, jócskán felülmúlva a Dow Jones által megkérdezett közgazdászok 50 ezres konszenzusát. A jelentés a decemberi kamatvágás valószínűségét nagyjából 40%-ra tolta le a CME Group FedWatch szerint.

A bitcoin gyengülése mellett ez a részvénypiacokat is lehúzta, még az Nvidia kiemelkedő gyorsjelentése ellenére is. Az AI-üzletben erősen pozicionált kereskedők jellemzően bitcoint is tartanak, ami összekapcsolja a két piac mozgását.

A bitcoin árfolyama október eleje óta többnyire csökkenő trendeen van, miután egymást követő kényszerlikvidálások söpörtek végig a magas tőkeáttétellel felvett kriptópozíciókon.

Miközben a bitcin 4,3%-os, az ethereum ennél is nagyobb, 5,8%-os esést mutat csütörtökön.

