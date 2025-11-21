  • Megjelenítés
Javul a hangulat, próbálnak talpra állni a tőzsdék
Üzlet

Javul a hangulat, próbálnak talpra állni a tőzsdék

Portfolio
Úgy tűnt, hogy az Nvidia hibátlan gyorsjelentése új lendületet adhat a piacnak, azonban a kezdeti emelkedést teljesen visszaadta az árfolyam, majd végül jelentős mínuszban zárt tegnap, a vezető amerikai részvényindexekkel egyetemben. A befektetők szemlátomást továbbra is aggódnak a mesterséges intelligenciára fordított túlzott kiadások miatt, miközben a decemberi amerikai kamatvágás esélyei is csökkentek, emiatt pedig ismét nyomás alá került a piac. Az amerikai lefordulást tükrözték az ázsiai mozgások is, 2 százalék körüli mínuszokat lehetett látni a vezető ázsiai indexeknél, és Európában is eséssel kezdtek a tőzsdék, beleértve a magyar piacot is. Később elkezdett javulni a hangulat Európában, miközben az amerikai tőzsdék is kis pluszba lendületek a tegnapi esés után, részben a kamatcsökkentési várakozásoknak köszönhetően. Fókuszban van ma a kriptopiac is, ugyanis a bitcoin zuhanása tovább folytatódik.
Megosztás

Kis felpattanás az USA-ban

A tegnapi esés után látszik némi visszapattanás az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 0,3 százalékot emelkedett, míg az S&P 500 és a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb. Felpattanás részben annak köszönhető, hogy John Williams, a New York-i Federal Reserve elnöke javasolta, hogy a központi bank decemberben ismét csökkentse az alapkamatot. Williams kijelentéseit követően a piacok több mint 70%-os eséllyel árazzák a negyed százalékpontos kamatcsökkentést, ami a CME FedWatch szerint jelentős emelkedés a tegnapi 39,1%-os valószínűséghez képest.

AkQoEAEN
Megosztás

Változás a 4iG igazgatóságában

Személyi változásról számolt be a 4iG: a társaság rendkívüli tájékoztatása szerint Pedro Vargas Santos David 2025. november 21-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról.

Tovább a cikkhez
Változás a 4iG igazgatóságában
Megosztás

Ha ez megtörténik, akkor jöhet a nagy összeomlás a tőzsdéken

Alig néhány óráig tartott az öröm a tőzsdéken az Nvidia gyorsjelentése után, máris jött a fordulat. Komoly lejtmenetet látunk a hétvégéhez közeledve a piacokon. A miértek mellett azt is megnéztük, hogy minek kell ahhoz történnie, hogy tényleg jöjjön a sokak által vizionált nagy összeomlás.

Tovább a cikkhez
Ha ez megtörténik, akkor jöhet a nagy összeomlás a tőzsdéken
Megosztás

Kis hangulatjavulás, de továbbra is esés

Az európai tőzsdéken látszik némi hangulatjavulás a délután első felére ráfordulva, a vezető indexek elkezdték ledolgozni a korábbi esést. A DAX 0,6 százalékos mínuszban van, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot gyengült. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,6 százalékos mínuszban van.

A magyar piac eközben továbbra is nyomás alatt áll, a BUX 1 százalékot esett. A vezető papírok kivétel nélkül mínuszban vannak, a leggyengébben a Mol és a Magyar Telekom szerepel, előbbinek 2,1 százalékkal, utóbbinak pedig 1,3 százalékkal csökkent ma az árfolyama.

hosDlWCJ
Megosztás

Ítéletet mondott az Alteóról az elemző

Az Alteót követő MBH bank szakértője közzétette legfrissebb elemzését, ami a friss gyorsjelentés tükrében értékeli az energiacéget. A szakértő kiemeli, hogy az ütemezési és kiegyenlítőenergia-szolgáltatások szegmensek az utóbbi hónapok erősödő versenye miatt jóval kevésbé bizonyulnak nyereségesnek, mint amit korábban lehetett látni a cégnél. Többek között emiatt is felülvizsgálat alá vette az elemző az Alteóra vonatkozó ajánlását (under review).

Tovább a cikkhez
Ítéletet mondott az Alteóról az elemző
Megosztás

Végelszámolás alá kerül Mészáros Lőrinc egyik cége

Tovább racionalizálja vállalatcsoportját az Opus Global: a tőzsdei társaság rendkívüli tájékoztatásban közölte, hogy közvetlen többségi tulajdonában lévő, konszolidációba bevont leánycégét, az OPUS-SAT Tanácsadó Zrt.-t végelszámolják.

Tovább a cikkhez
Végelszámolás alá kerül Mészáros Lőrinc egyik cége
Megosztás

Szakad a bitcoin

A délelőtt során már megemlékeztünk a bitcoin eséséről, azóta viszont begyorsult a lejtmenet. A legnagyobb piaci értékű kriptoeszköz árfolyama már 5,5 százalékot zuhant, ezzel április óta nem látott szintre került az árfolyam.

XCu6UhRC

Hasonló mértékű esést mutatnak a kisebb kriptoeszközök is, az ethereum 5,3 százalékot esett, miközben az altok közül a BNB, a SOL, és az XRP is 5-6 százalék közötti mínuszban van.

8fpHd6D4
Megosztás

Látványos grafikonokon a Magyarországon is jelenlévő német autógyártók szenvedése

A német autóipar három zászlóshajója, a Volkswagen, a BMW és a Mercedes több fronton is egyszerre küzd: miközben a globális autópiac a fő régiókban összességében még nő, a németek profitja nagyot zuhant, piaci részesedésük pedig látványosan csökken. A belső égésű motoros szegmensben már nem ők diktálják a tempót, az elektromos átállásban Kínában súlyos lemaradásban vannak, az Egyesült Államokban a vámok és az importfüggés, Európában pedig a stagnáló kereslet és a szigorú szabályozói környezet helyez rájuk nyomást. A kérdés, hogy a jelenlegi üzleti modell meddig életképes egy olyan iparágban, ahol egyszerre gyorsul a technológiai, a piaci és a geopolitikai átrendeződés.

Tovább a cikkhez
Látványos grafikonokon a Magyarországon is jelenlévő német autógyártók szenvedése
Megosztás

Végleg lehúzza a rolót a magyar határidős energiatőzsde, történelmi mélypontra zuhant a forgalma

2021 óta tartós és fokozatos visszaesést mutat a magyar energiatőzsde határidős szegmense, a HUDEX forgalma, folyamatosan alulteljesítve az elvárásokhoz képest. A megszűnő HUDEX kilátásait a kezdetektől beárnyékolta, hogy a platform 2017-es alapításával közel egy időben jelentős változás történt a régióban a határidős energiapiacok tekintetében, és egy utóbbi cégcsoport szintű átalakulás sem feltétlen segítette a talpon maradást. A HUDEX - melynek célja indulásakor még az volt, hogy a régió vezető áram és gáztőzsdéjévé váljon - megszűnése jelentős piaci következményeket is vonhat maga után.

Tovább a cikkhez
Végleg lehúzza a rolót a magyar határidős energiatőzsde, történelmi mélypontra zuhant a forgalma
Megosztás

Titkos béketerv került Zelenszkij asztalára, ütik az európai védelmi részvényeket

Az európai védelmi részvények esnek a mai kereskedésben, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kész "őszinte" munkát végezni az Egyesült Államok által támogatott, a háború befejezését célzó terven.

Tovább a cikkhez
Titkos béketerv került Zelenszkij asztalára, ütik az európai védelmi részvényeket
Megosztás

Rossz a hangulat

Eséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 1,2 százalékot gyengült, míg a CAC 0,8 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékos eséssel kezdett. A milánói börze is lejjebb került 1,1 százalékkal, a spanyol tőzsde pedig 1,3 százalékot esett.

1shUUqMc
Megosztás

Lefelé vette az irányt a magyar tőzsde

A negatív nemzetközi hangulat mellett a magyar tőzsde is esik, mínuszban kezdik a napot a blue chipek.

Tovább a cikkhez
Lefelé vette az irányt a magyar tőzsde
Megosztás

Tovább szakad a bitcoin, hét hónapos mélyponton az árfolyam

Pénteken hét hónapos mélypontra, 85 350,75 dollárra esett a bitcoin az erősödő eladási hullám közepette.

Tovább a cikkhez
Tovább szakad a bitcoin, hét hónapos mélyponton az árfolyam
Megosztás

Elon Musk szerint hamarosan csak hobbiból kell dolgoznunk, a pénz pedig irrelevánssá válik

Elon Musk szerint 10–20 éven belül a mesterséges intelligencia és a robotika miatt a munka opcionális tevékenységgé válhat, ám közgazdászok a technológiai korlátok, a vállalati bevezetés lassúsága és az egyenlőtlenségek kockázatai miatt óvatosabbak - közölte a Fortune. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!

Tovább a cikkhez
Elon Musk szerint hamarosan csak hobbiból kell dolgoznunk, a pénz pedig irrelevánssá válik
Megosztás

Folytatódhat az esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,4 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,11 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,13 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,36 százalékos mínuszban áll.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,03 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,92 százalékot eshet, míg a FTSE 0,49 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,34 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,29 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,12 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban a japán feldolgozóipari beszerzési menedzserindex novemberi értéke futott be, majd európai időben sorra érkeznek a német, később pedig az eurózónás bmi-adatok. Magyarországon közben a KSH publikálja a harmadik negyedéves beruházási statisztikákat. A hét zárásaként délután az amerikai bmi novemberi előzetese és a Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexe jelenik meg, így a péntek a globális üzleti és fogyasztói hangulat együttes felmérésével zárja majd a makrogazdasági hetet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,8 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 55,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 752,26 -0,8% -3,6% -2,0% 7,5% 5,4% 56,3%
S&P 500 6 538,76 -1,6% -2,9% -2,9% 11,2% 10,5% 83,8%
Nasdaq 24 054,38 -2,4% -3,8% -4,3% 14,5% 16,4% 102,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 823,94 2,6% -2,8% 1,3% 24,9% 29,9% 95,2%
Hang Seng 25 835,57 0,0% -4,6% -0,1% 28,8% 31,1% -2,3%
CSI 300 4 564,95 -0,5% -2,9% 0,6% 16,0% 14,5% -7,7%
Európai részvényindexek              
DAX 23 278,85 0,5% -3,2% -4,0% 16,9% 22,5% 77,2%
CAC 7 981,07 0,3% -3,1% -2,7% 8,1% 10,9% 45,2%
FTSE 9 527,65 0,2% -2,9% 1,3% 16,6% 17,8% 50,0%
FTSE MIB 42 917,64 0,6% -4,1% 1,2% 25,5% 29,2% 97,7%
IBEX 15 988,9 0,6% -3,6% 1,0% 37,9% 38,0% 100,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 565,6 0,3% -0,6% 3,6% 35,6% 36,0% 181,6%
ATX 4 819,93 0,2% -1,7% 4,5% 31,6% 37,6% 92,6%
PX 2 458,91 -0,7% -1,7% 5,0% 39,7% 45,7% 161,0%
Magyar blue chipek              
OTP 32 360 0,5% -0,2% 5,6% 49,2% 50,4% 173,3%
Mol 3 100 0,7% 1,2% 11,9% 13,6% 15,2% 55,1%
Richter 9 690 -0,1% -1,5% -6,4% -6,8% -10,2% 38,9%
Magyar Telekom 1 732 0,7% -1,7% -2,3% 35,9% 42,4% 373,9%
Nyersanyagok              
WTI 60,07 -0,3% 0,9% 3,0% -17,1% -13,3% 43,1%
Brent 63,44 -0,2% 0,6% 3,9% -15,1% -13,4% 40,9%
Arany 4 074,74 -0,5% -3,2% -6,3% 55,2% 53,9% 117,4%
Devizák              
EURHUF 382,1250 0,2% -0,5% -1,7% -7,1% -6,7% 6,3%
USDHUF 331,5331 0,3% 0,5% -0,6% -16,5% -14,8% 9,3%
GBPHUF 433,5500 0,3% -0,5% -3,2% -12,9% -11,8% 7,4%
EURUSD 1,1526 -0,2% -1,0% -1,1% 11,3% 9,6% -2,8%
USDJPY 156,5050 0,0% 1,5% 3,9% -0,4% 0,6% 50,8%
GBPUSD 1,3095 0,1% -0,8% -2,4% 4,6% 3,5% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 86 527 -5,4% -13,1% -21,8% -8,3% -8,3% 363,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,08 -0,8% -0,6% 2,9% -10,8% -7,6% 398,2%
10 éves német állampapírhozam 2,68 0,3% 1,2% 5,4% 13,5% 14,5% -560,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,17 0,4% 1,6% 4,7% 8,3% 6,9% 223,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Meglepő ajánlás: Most kell olasz részvényeket venni

Újra nagyot esett az olaj ára

A kínai vezetés megmenti a részvénypiacot, már megint

Címlapkép forrása: krisanapong detraphiphat

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Össze-vissza rángatják a forintot az MNB-alelnök lemondása után
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Esett a tőzsde, máris vége lett az Nvidia körüli örömködésnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility