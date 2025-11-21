Javul a hangulat, próbálnak talpra állni a tőzsdék

Az európai tőzsdéken látszik némi hangulatjavulás a délután első felére ráfordulva, a vezető indexek elkezdték ledolgozni a korábbi esést. A DAX 0,6 százalékos mínuszban van, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot gyengült. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,6 százalékos mínuszban van.

A magyar piac eközben továbbra is nyomás alatt áll, a BUX 1 százalékot esett. A vezető papírok kivétel nélkül mínuszban vannak, a leggyengébben a Mol és a Magyar Telekom szerepel, előbbinek 2,1 százalékkal, utóbbinak pedig 1,3 százalékkal csökkent ma az árfolyama.