Mire készül a 4iG 2026-ban? - Megszólalt a menedzsment

A következő években jelentősen növekedni fog az űr-és védelmi üzletág súlya a 4iG Csoport bevételeiben és egy orosz-ukrán béke sem változtatna azon, hogy a védelmi iparban jelentős költekezések kellenek – mondta el Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója a társaság mai sajtótájékoztatóján. Fekete Péter hozzátette, hogy jöhetnek még kisebb akvizíciók, a horvát piacot is célba veszi a vállalat, a Rába-tranzakció zárása hamarosan megtörténhet és jövőre terítékre kerülhet nemzetközi kötvénykibocsátás és tőkebevonás is.

Fekete Péter a 4iG Csoport vezérigazgatója sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egyes üzletágak az IT, a telekommunikáció, ezen belül a kereskedelmi és a digitális infrastruktúra, valamint az űr-és védelmi ipar, mind más életstádiumban vannak, de az egész 4iG-történet most kezd igazán összeállni.

Van egy stabil IT-operáció, erősek a számok, jöhetnek kiegészítő akvizíciók, jellemzően olyan vállalatokat keres a cég, amik a partnerek lehetnek a piaci konszolidációban.

A telekommunikáció jelenleg a gerincét adja a csoport pénzügyeinek (bár ez változni fog).

Magyarországon lezajlott a telekommunikációs piac konszolidációja, a felvásárolt vállalatok egyként működnek és hozzák is eredményt, jönnek a szinergiahatások és az ügyfelek, megszűnt a korábbi szigetszerű működés mind a kereskedelem, mind az infrastruktúra területén. 2026-ban izgalmas lesz, hogy a nemzetközi digitális infrastruktúra területén haladjon előre a 4iG, hetekre van a szerződésaláírás a tengeralattikábel-projektben. A nemzetközi piacra való kilépéssel jöhetnek befektetőtársak, a nemzetközi digitális infrastruktúra területén lesznek előrelépések – mondta el Fekete Péter.

Az űr-és védelmi iparnak 2025-ben még kicsi a súlya a bevételben, de

2026-2027-ben jelentősen növekedni fog az űr-és védelmi divízió aránya és a 4iG Csoport kilátásait középtávon alakítani fogja.

Fontos tranzakciók, például a Rába zárása a következő 1-2 hónapban megtörténik. 2026-ban és 2027-ben komoly lépések jönnek az űr-és védelmi iparban, hogy mértéket lépjen a 4iG.

A lezárt negyedév eredményeivel kapcsolatba Fekete Péter elmondta, hogy jó harmadik negyedév volt, minden terület növekedett. Normalizált alapon 203 milliárd forint volt az EBITDA az év első kilenc hónapjában, ez 17 százalékos növekedés, az adózott eredmény is pozitív lett, amit az árfolyamhatás is segített, és október elsején lezárult a transzformációs program a távközlési üzletágban. A transzformációs program költségei, ami most 10 milliárd forint volt az év első kilenc hónapjában, jövőre nem fog megjelenni.

A nagy akvizícióknak a telekommunikációban vége, kis akvizíciókkal erősítené a 4iG a pozícióját – tette hozzá Fekete Péter. Nyugat-Balkánon terjeszkedik tovább a 4iG, Macedóniában zöldmezősen terjeszkedik tovább és szeretne Horvátországban megjelenni akvizíción keresztül. A nemzetközi távközlésben a 4iG célja, hogy belépjen az üzbég távközlési piacra akvizíción keresztül, részt venne az üzbég távközlési piac modernizációjában, nagy gazdaság, fiatal társadalom, sok lehetőséget lát itt a 4iG.

IT-ban őrzi vezető piaci pozícióját a 4iG itthon és ha sikerült akvizíción keresztül a nyugat-balkáni régióban további piacot szerezni, az tovább segítheti az üzletágat.

2025-ben az árbevétel-növekedésben marad a 10 százalékos cél, az EBITDA is várhatóan növekedni fog, a 2026-os évről 2026 elején fog többet mondani a menedzsment.

1000 milliárd forintos árbevétel a cél, középtávon pedig az 1500 milliárd forint, amiben az űr-és védelmi divíziónak nagy szerepe lesz.

A megrendelésállomány nagyon erős az űr-és védelmi iparban, 1,4 milliárd euró. Egy európai NATO tagországgal több száz milliós összegű szerződést írt alá a 4iG, titoktartási kötelezettségek miatt azonban erről nem lehet bővebb tájékoztatást adni.

Szeretne bevonni befektetőket a 4iG tőkepiaci keretek között, erről még az igazgatóság dönt, nemzetközi kötvény és equity oldalon is szeretne megjelenni, ez 2026-os sztori lehet – mondta el Fekete Péter.

A nettó hitelállomány jelenleg 864 milliárd forint, a vállalatérték 2300 milliárd, a nettó adósság/EBITDA mutató 3,4-szeres. Ez változni fog, tranzakciók zárásával például adósság is érkezik, az EBITDA felfutása pedig lassabb, így az eladósodottsági mutató rövid távon megnövekedhet. Az adósság szerkezete egészséges, nincs visszafizetési nyomás – tette hozzá Fekete Péter.

A marzsok jövőbeli alakulásával kapcsolatban Fekete Péter elmondta, hogy az űr-és védelmi iparban vannak olyan területek, ahol magas a marzs, jellemzően 40 százalék feletti EBITDA-marzsok vannak, például a műholdas kommunikációban. A Rába esetén alacsonyabb, de ha véghez tudja vinni a cég a terveit, akkor itt is jöhet javulás. A szolgáltatások jellemzően magas marzson, a termék alacsonyabb marzson mennek.

A Portfolio kérdésére válaszolva Fekete Péter elmondta a védelmi ipari kilátásokkal kapcsolatban, hogy ha lenne orosz-ukrán békemegállapodás, akkor is Európának költekeznie kell, a védelmi ipari költséek itt és a világ minden táján is növekedni fognak. A háború előtérbe hozta azt, hogy sok országnak nem voltak meg a szuverén képességei. Emellett nem csak védelmi, de műholdas kommunikációs tevékenység is van a 4iG űr-és védelmi üzletágban.

A Rábával kapcsolatban a 4iG elmondta, hogy a cél, hogy tőzsdén maradjon. A CSG Grouppal való együttműködés alapjaiban fogja megváltoztatni a Rábával való együttműködést. A Rába reorganizációjával sokan próbálkoznak, nem sikerült, a 4iG-nak sikerülni fog.

