Ezzel az izgalmas részvénnyel hatszorozni lehetett egy nap alatt!

Óriási érdeklődés mellett robbant be a tőzsdére egy új részvény, aminek az árfolyama hatszorosára emelkedett az első kereskedési napon. Mi ez, ha nem AI-láz? Mutatjuk a részleteket!

Van mozgás a chipgyártóknál

Idén nagy a pezsgés a chipgyártóknál, nemcsak a termékfejlesztésben, hanem a tőzsdei aktivitásban is, főként Ázsiában, ahol az AI-chip fejlesztés stratégiai prioritássá vált.

Hamarosan tőzsdére megy a MetaX Integrated Circuits, a cég AI-GPU fejlesztésben utazik, és 3,9 milliárd jüan értékű IPO-engedélyt kapott a STAR Marketen. A vállalat 2020-ban indult, eddig több mint 3 milliárd jüan veszteséget halmozott fel, de az állami AI-programok és az Nvidia kiszorulása által keletkező piaci rés miatt stratégiai szereplőnek számít. A MetaX bevezetése azt mutatja, hogy a kínai félvezető startupok egyre agresszívebben fordulnak a tőkepiac felé, részben azért, mert a GPU- és chipfejlesztés extrém tőkeigényes, és a venture-piac 2024-re érezhetően visszahúzódott.

A memóriachipek piacán is megjelent az IPO-hullám, a Yangtze Memory Technologies és a ChangXin Memory Technologies idén kezdték előkészíteni belföldi tőzsdei bevezetésüket, akár 40 milliárd dollár is lehet az értékelésük. Ezek a cégek a NAND és DRAM technológiában versenyeznek, ahol Amerika és Dél-Korea dominanciája miatt Kína stratégiai áttörést szeretne. Ha ezek az IPO-k megtörténnek, méretben és tőkebevonásban már a globális chip-óriásokkal mérhető ligába léphetnek.