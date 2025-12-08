Két magas célár érkezett az OTP-re! Még most is érdemes beszállni?

Egyre optimistábbak az elemzők
Az elmúlt hónapokban egyre magasabbra húzzák az elemzők a céláraikat az OTP-re, először a 30 ezer forint feletti, majd most már a 35 ezer forint feletti célárakból lett egyre több.
Ezzel egyre magasabbra emelkedik a konszenzusos érték is, amiből egymás után esnek ki az alacsonyabb értékek, így az elmúlt időszakban a célárak átlaga is nagyot emelkedett.
Az elemzők optimizmusát a bankcsoport harmadik negyedéves számainak november eleji megjelenése is emelte, az OTP ugyanis masszív eredményt ért el, a volumenek és azzal a bevételek is dinamikusan emelkednek, a hitelportfólió minősége továbbra is jó, ezért a céltartalékolás is alacsony, ráadásul egyre hatékonyabban működik a cég, emiatt is emelkedik a profit.
