OTP, 4iG, Richter? - Mutatjuk, melyik hazai részvényben látnak most fantáziát az alapkezelők

December elején új csúcsra ment a BUX index, miközben a nemzetközi tőzsdéket az AI-lufival kapcsolatos aggodalmak nyomasztják, a forint pedig a 380-as szint közelébe erősödött az euróval szemben. A Portfolio ismét elkészítette havi alapkezelői felmérését a magyar részvénypiac és a forint kilátásairól, mutatjuk az eredményeket.

A nemzetközi tőzsdéket az elmúlt hetekben nyomasztotta, hogy egyre hangosabbak a mesterségesintelligencia-lufival kapcsolatos hangok és a Fed további kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások is elbizonytalanodtak. A BUX index viszont nemrég újabb történelmi csúcsot döntött, a forint pedig komolyabbat erősödött az euróval szemben.

December elején is megkérdeztük a hazai alapkezelőket, hogy mit várnak a magyar tőzsdén, merre mozdulhat a forint és melyek a kedvenc hazai részvényeik.

A decemberi alapkezelői felmérésünkben résztvevő alapkezelők: Apelso Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, OTP Alapkezelő.