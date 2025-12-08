Vörösben Amerika

Tőzsdére megy a Mediline
A magántőke-befektetők által támogatott Medline orvostechnikai beszállító akár 5,37 milliárd dollárt is bevonhat közelgő amerikai tőzsdei bevezetése során – közölte a vállalat hétfőn.
A vállalat székhelye az Illinois állambeli Northfieldben található, és összesen 179 millió részvényt kínál eladásra, darabonként 26 és 30 dollár közötti áron.
A hálaadás ünnepe körüli átmeneti lassulás után az amerikai elsődleges részvénykibocsátások piaca élénk két hét elé néz. A vállalatok igyekeznek kihasználni a 2025-ös év utolsó kedvező időszakát, mielőtt az ünnepi uborkaszezon miatt ismét visszaesik az aktivitás.
A kibocsátás vezető szervezői és könyvvezetői a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a BofA Securities és a J.P. Morgan.
A Medline részvényeivel a Nasdaq tőzsdén kezdik meg a kereskedést, MDLN tickerszimbólum alatt.
Forrás: Reuters
Pirosban Amerika
A vezető amerikai részvényindexek ma egységesen gyengülnek, miközben a befektetői hangulatot továbbra is a kötvénypiaci hozamok emelkedése és a közelgő kamatdöntés körüli bizonytalanság határozza meg.
- A Dow Jones jelenleg 47 658,06 ponton áll, ami 0,62 százalékos csökkenést jelent.
- Az S&P 500 index 6 833,90 ponton jár, 0,53 százalékkal lejjebb.
- A Nasdaq pedig 23 472,89 ponton áll, ami 0,45 százalékos mérséklődést mutat.
A piaci hangulatot főként az befolyásolja, hogy a 10 éves amerikai állampapír hozama tovább emelkedik, miközben a befektetők egyrészt bíznak abban, hogy a Fed újabb kamatcsökkentést hajthat végre a héten, másrészt aggódnak amiatt, hogy a jövő évi inflációs pálya mennyire teszi lehetővé a lazítás folytatását.
Csökkenés Amerikában
- A Dow Jones jelenleg 47 722,47 ponton áll, ami 0,48 százalékos csökkenést jelent.
- Az S&P 500 index 6 840,31 pontnál tart, és 0,44 százalékkal került lejjebb.
- A Nasdaq mutatója 23 513,67 ponton áll, ami 0,27 százalékos visszaesésnek felel meg.
Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék
A londoni FTSE-100 mutató 0,23 százalék mínusszal, a frankfurti DAX-index 0,11 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,08 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,01 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,01 százalékos veszteséggel, Madridban 0,11 százalékos indexemelkedéssel zárult a kereskedés
Fontos megállapodást kötött a 4iG
Átfogó védelmi ipari keretmegállapodást kötött a török Védelmi Ipari Elnökség és a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdoğan jelenlétében. A diplomáciai eseményen a 4iG Csoport három jelentős stratégiai megállapodást írt alá török partnerekkel, amelyek a védelmi ipar, járműgyártás és befektetések területén erősítik a két ország együttműködését.
Mutatunk egy nagyon olcsó részvényt, ami 90 százalékkal többet érhet
2026 közeledtével igyekszünk megtalálni a következő időszak új tőzsdei favoritjait. Most van egy cég, melynek rendkívül olcsók a részvényei, a fundamentumai látványosan javulnak, és a profik is elkezdtek előállni a csillagászati célárakkal. Elemzésünkben egy olyan részvényt veszünk górcső alá, amely a jelenlegi szintekről közel 90 százalékos felértékelődési potenciállal rendelkezik.
Csúnya lett a vége
Nem sikerült javítani a nap végére, jelentős eséssel zárt a magyar tőzsde: a BUX index 1 százalékkal került lejjebb.
Új év, új szabályozás – újabb területen fújt visszavonulót a Facebook
A többek között Facebookot és Instagramot működtető Meta vállalta, hogy az uniós felhasználók számára választási lehetőséget biztosít a személyre szabott hirdetések megjelenítésével kapcsolatban. A döntésre azért volt szükség, mert az Európai Bizottság még áprilisban elmarasztalta a céget az unió digitális piacokról szóló törvénye alapján. A változtatások a jövő év elejétől lépnek életbe, ekkor dőlhet el a korábbi bírság sorsa, amely jelenleg is komoly konfliktust jelent az EU és az USA vezetése között.
Felemás a kép a tengerentúlon
A piacnyitást követően nem rajzolódik ki egyértelmű irány az amerikai tőzsdéken: a Dow 0,2 százalékot esett, a Nasdaq ugyanennyit emelkedett, az S&P 500 pedig stagnál.
Megjött a legmerészebb jóslat: eddig száguldhatnak még idén a tőzsdék!
Az Oppenheimer Asset Management hétfőn 8100 pontra emelte az S&P 500 tőzsdeindex 2026 végére vonatkozó várakozását, írja a Reuters. Ez a jelenlegi szinten mintegy 17 százalékos felértékelődési potenciált jelent.
Itt a fordulat a gigaüzletben: ellenséges felvásárlás jöhet
A Paramount Skydance ellenséges felvásárlási ajánlatot indít a Warner Bros. Discovery megszerzésének céljával, miután alulmaradt a Netflixszel szemben a vállalat eszközeiért folytatott versenyben - írta meg a Cnbc.
OTP, 4iG, Richter? - Mutatjuk, melyik hazai részvényben látnak most fantáziát az alapkezelők
December elején új csúcsra ment a BUX index, miközben a nemzetközi tőzsdéket az AI-lufival kapcsolatos aggodalmak nyomasztják, a forint pedig a 380-as szint közelébe erősödött az euróval szemben. A Portfolio ismét elkészítette havi alapkezelői felmérését a magyar részvénypiac és a forint kilátásairól, mutatjuk az eredményeket. Karácsony alkalmából december 1-jén útnak indított kampányunk keretében fél áron adjuk a Signature PRO előfizetésünket két hónapra, részletek itt.
Itt a válasz a szigorodó aranykereskedelmi környezetre: megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége
2025 december 3-án, a jelenlévő 21 taggal megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége. A tagság a közel 100 milliárd forintosra becsült befektetési aranypiacnak legalább 50%-át tömöríti, a vonatkozó sajtóközlemény szerint hamarosan további nagyforgalmazók belépése is várható. Juhász Gergely, a szövetség megválasztott elnök programbeszédjében elmondta, hogy kezdetben az elnökség elsődleges feladata az lesz, hogy a tagságot felkészítsék a jelentősen szigorodó aranykereskedelmi feltételekre.
Teljesítette esedékes kötvényfizetési kötelezettségeit a Masterplast
Teljesítette esedékes kötvénykötelezettségeit a Masterplast – jelentette be a vállalat a BÉT-en publikált közleményében.
Bréking: megszünteti a Revolut a kriptoszolgáltatását Magyarországon - Ezt tedd, hogy mentsd a pénzed!
A szabályozási környezet változásai miatt a Revolut teljesen beszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon. Legfrissebb posztjukban mutatják a határidőket és a teendőket, hogy ne ragadjon benn a felhasználók pénze.
Esik a BUX
Már 0,7 százalékos mínuszban van a BUX index, a hazai blue chipek közül a Richter vezeti az esést a maga 1,2 százalékos mínuszával.
Fontos bejelentés érkezett, kilőtt a Carvana részvénye
Az előzetes adatok alapján közel 9 százalékos pluszban nyithatnak ma a Carvana részvényei, miután az online használtautó-kereskedő bekerült az S&P 500 indexbe.
Itt a figyelmeztetés: ekkor jöhet a baj a tőzsdéken
A JPMorgan Chase stratégái szerint a részvénypiaci rali megtorpanhat a Fed várható kamatcsökkentése után, mivel a befektetők profitrealizálásba kezdhetnek - jelentette a Bloomberg.
Tőzsdére ment a világ legnagyobb jégkrémgyártója
A világ legnagyobb önálló jégkrémgyártója, a Magnum Ice Cream Company hétfőn debütált az amszterdami tőzsdén, miután az Unilever leválasztotta jégkrémüzletágát - írta a Cnbc.
Ford-vezér: ez nem átmenet, hanem az európai autóipar leépülése
A Ford vezére, Jim Farley a Financial Times hasábjain figyelmeztet arra, hogy Európa autóipara ismét feszült figyelemmel kíséri Brüsszel lépéseit. Az Európai Bizottság hamarosan új szabályokat jelenthet be az elektromos járművekre való átállásról és a szén-dioxid-kibocsátási célok módosításáról, miközben a jelenlegi előírások szerinte túl gyors váltást kényszerítenek ki. Farley rámutat: a valóság az, hogy az európai vásárlók – legyen szó magánszemélyekről vagy vállalkozásokról – egyelőre nem vásárolnak tömegesen elektromos autókat.
Céláremelés jött az OTP-re
Megemelte az OTP célárát a Goldman Sachs: a korábbi 35 500 forintról 36 700 forintra emelte a nagybank az OTP 12 havi célárát, amelynek a részvényeit továbbra is vételre ajánlja.
Hogyan nyitott a magyar tőzsde?
Egyelőre nincs meg az irány a magyar tőzsdén, vegyes elmozdulásokat látunk a hazai blue chipektől.
Bizonytalan nyitás a tőzsdéken
Egyelőre nincsenek markáns elmozdulások a vezető európai tőzsdéken: az FTSE 100 és a DAX is stagnál, a CAC pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
Ray Dalio figyelmeztet: a piacokon repedések tátonganak – a következő buborék már itt van!
Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója szerint a Közel-Kelet gyorsan fejlődő AI központtá válik, amely a Szilícium-völgyhöz hasonló vonzerővel bír a technológiai szektorban - közölte a Cnbc. Dalio ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság bizonytalan jövő felé halad a következő egy-két évben több erő együttes hatása miatt, megismételve aggodalmát a piaci buborékokkal kapcsolatban. Szerinte repedéseket látunk a piacokon számos módon, a magántőkében, a kockázati tőkében, az újrafinanszírozott adósságokban, a szakember kiemelte a 2000-es buborékkal való hasonlóságokat.
Nem tetszik Donald Trumpnak a történelmi fúzió
Donald Trump amerikai elnök aggodalmát fejezte ki a Netflix és a Warner Brothers Discovery 72 milliárd dolláros fúziójával kapcsolatban, amely jelentősen növelné a streamingóriás piaci részesedését - írta meg a BBC.
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,28 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,93 százalékot esett, míg a CSI 300 0,14 százalékos mínuszban áll.
- Kisebb eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE stagnálhat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,22 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai adatok közül az MNB publikálja az októberi befektetési szolgáltatói kereskedési statisztikákat, később az NGM közli a novemberi államháztartási egyenleget. Nemzetközi szinten a német ipari termelési adat érkezik, amely továbbra is fontos indikátora a régiós ipari konjunktúra alakulásának.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,9 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 954,99
|0,2%
|0,5%
|1,4%
|12,7%
|7,1%
|58,7%
|S&P 500
|6 870,4
|0,2%
|0,3%
|1,1%
|16,8%
|13,1%
|85,7%
|Nasdaq
|25 692,05
|0,4%
|1,0%
|0,3%
|22,3%
|19,9%
|105,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 491,87
|-1,1%
|0,5%
|0,6%
|26,6%
|28,2%
|88,7%
|Hang Seng
|26 085,08
|0,6%
|0,9%
|0,6%
|30,0%
|33,4%
|-2,8%
|CSI 300
|4 584,54
|0,8%
|1,3%
|-0,9%
|16,5%
|16,9%
|-9,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 028,14
|0,6%
|0,8%
|-0,1%
|20,7%
|18,0%
|80,7%
|CAC
|8 114,74
|-0,1%
|-0,1%
|0,5%
|9,9%
|10,7%
|44,7%
|FTSE
|9 667,01
|-0,5%
|-0,6%
|-1,1%
|18,3%
|15,8%
|47,6%
|FTSE MIB
|43 432,77
|-0,2%
|0,2%
|0,0%
|27,0%
|25,4%
|95,8%
|IBEX
|16 688,5
|-0,3%
|1,9%
|3,7%
|43,9%
|37,7%
|100,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 922,1
|-0,4%
|-0,5%
|1,3%
|37,3%
|37,4%
|177,7%
|ATX
|5 081,82
|-0,2%
|1,4%
|6,2%
|38,7%
|42,2%
|91,3%
|PX
|2 526,73
|0,6%
|1,4%
|4,8%
|43,6%
|47,9%
|159,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 100
|-0,4%
|-0,3%
|5,0%
|57,2%
|56,8%
|185,1%
|Mol
|2 950
|-0,3%
|1,4%
|2,1%
|8,1%
|12,1%
|46,3%
|Richter
|9 620
|-0,4%
|-1,2%
|-6,3%
|-7,5%
|-9,8%
|29,0%
|Magyar Telekom
|1 744
|-0,3%
|-0,8%
|-1,0%
|36,9%
|33,5%
|357,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,23
|0,7%
|2,8%
|-0,3%
|-16,9%
|-12,2%
|30,2%
|Brent
|63,78
|0,8%
|0,9%
|0,3%
|-14,7%
|-11,6%
|29,2%
|Arany
|4 205,42
|-0,1%
|0,1%
|5,7%
|60,2%
|59,2%
|129,3%
|Devizák
|EURHUF
|381,5500
|-0,2%
|0,0%
|-1,3%
|-7,2%
|-7,5%
|6,5%
|USDHUF
|327,5670
|0,0%
|-0,3%
|-2,7%
|-17,5%
|-16,1%
|11,0%
|GBPHUF
|437,2549
|-0,2%
|0,4%
|-0,4%
|-12,1%
|-12,1%
|9,9%
|EURUSD
|1,1648
|-0,2%
|0,4%
|1,5%
|12,5%
|10,2%
|-4,1%
|USDJPY
|154,6350
|0,0%
|-0,9%
|0,2%
|-1,6%
|2,9%
|48,4%
|GBPUSD
|1,3343
|-0,2%
|0,7%
|2,3%
|6,5%
|4,6%
|-1,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 348
|-3,0%
|-1,7%
|-14,0%
|-5,3%
|-7,9%
|378,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,12
|0,9%
|3,0%
|-0,9%
|-9,9%
|-1,5%
|324,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,77
|1,1%
|4,2%
|5,0%
|17,0%
|31,4%
|-609,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,96
|0,1%
|-1,4%
|0,6%
|5,1%
|5,8%
|201,3%
