A Ford és a Renault közösen fog elektromos autót gyártani Európában

A megállapodás értelmében

a Renault két Ford márkájú modell fejlesztésében és gyártásában vesz részt Észak-Franciaországban.

Az első jármű várhatóan 2028 elején kerül a kereskedésekbe. A felek emellett a furgonok közös gyártását is fontolgatják.

Az autóiparban hatalmas tőkére van szükség, és a költségek terén is versenyképesnek kell lenni

– mondta Jim Farley, a Ford vezérigazgatója Párizsban.

Az európai autógyártók igyekeznek felvenni a versenyt a BYD-hoz hasonló kínai vállalatokkal, amelyek megfizethetőbb elektromos és hibrid modellekkel árasztják el a piacot. Közben egyre inkább ők maguk is kínai technológiai tudásra támaszkodnak. A Renault például sanghaji kutatóközpontjában fejlesztette az elektromos Twingót, amely jövő nyártól 20 ezer euró alatt lesz elérhető.

A Ford számára az együttműködés az európai termelés további visszaszorulását jelezheti. A vállalat kölni gyárában, ahol a Volkswagen platformjára épülő elektromos autókat készítik, már több száz dolgozót elbocsátottak, és 2026-tól egyetlen gyártósorra csökkentik a kapacitást. A saarlouisi üzemet már be is zárták.

Farley közölte, hogy a Ford a jövőben nem kíván teljes termékpalettát kínálni Európában, hanem azokra a kategóriákra összpontosít, amelyekben versenyelőnyt lát.

A gyártók közben újragondolják elektromosautó-stratégiájukat, miután kezdeti terveik a töltőhálózat hiányosságai és a túl magas árak miatt részben meghiúsultak. Az Európai Unió a vártnál lassabb átállás miatt felülvizsgálhatja a belső égésű motorok 2035-re tervezett tilalmát.

A megfizethető elektromos modellek piacán más gyártók is lépéseket tesznek. A Stellantis ősszel növelte a Citroën C3 gyártását az erős kereslet miatt, a Volkswagen pedig jövőre dobja piacra az ID. Polo modellt, amely várhatóan 25 ezer euró alatt lesz kapható.

Nincs más választásunk, mint megosztani az erőforrásainkat

– jelentette ki François Provost, a Renault vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a kishaszongépjárművek piaca mindkét partner számára kulcsfontosságú.

Címlapkép forrása: Bill Pugliano/Getty Images