Éppen most rajzolják újra Európa energiatérképét, Magyarország pedig megkerülhetetlen szereplővé vált

Az EMBER nevű agytröszt tanulmánya szerint a jelenleg tervezettnél jóval több, a tagállamok villamosenergia-átviteli rendszereit összekapcsoló határon átnyúló projektre van szükség az EU-ban ahhoz, hogy 2040-re kellően hatékony, optimalizált, "zöld" kontinentális rendszer álljon rendelkezésre.
Az új interkonnektorok építése az EU energia- és biztonságpolitikai stratégiájában is központi jelentőséggel bír, és nem túlzás azt állítani, hogy a közösség globális versenyképességének megerősítése sem képzelhető el enélkül. Az uniós villamosenergia-rendszer nemzetközi összekötöttségének fokozása elengedhetetlen az időjárásfüggő megújuló energiaforrások további tömeges integrációjához, a költséghatékonyság és a rendszer rugalmasságának növeléséhez, valamint - ahogy erre az idén áprilisi ibériai-félszigeti áramszünet rámutatott - olykor az elektromos hálózat újraindításához is.
Becslések szerint 2040-re minden egyes, interkonnektorok bővítésébe fektetett euró több mint két euróval csökkentheti a termelési költségeket.
Mindennek ellenére az interkonnektorok telepítése nem a szükséges ütemben történik az EU-ban. Jelen állás szerint 11 tagállam – amelyek az EU villamosenergia-termelésének közel 80%-át képviselik – nem fogja elérni azt a 2030-as uniós célkitűzést. E szerint az országoknak a 2020-as 10%-ról 2030-ig 15%-ra kell emelniük a villamosenergia-importkapacitásaik és a beépített (erőművi) termelő kapacitásaik arányaként meghatározott összekapcsolási mutatójukat.
A nem teljesítő országcsoportba olyan államok tartoznak, mint például Portugália, Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Németország, Lengyelország és Görögország. Érdekesség, hogy nagyrészt éppen azok az országok vannak elmaradásban az interkonnektor-fejlesztések szempontjából, amelyek a legtöbb hasznot remélhetik villamosenergia-rendszerük nemzetközi összekötöttségének növelésétől.
Az alulteljesítők közé tartozik például Spanyolország és Portugália is, ami amellett, hogy megakadályozhatja őket abban, hogy teljes mértékben kihasználják bőséges megújuló erőforrásaikat, ellátásbiztonsági aggályokat is felvet számukra. A 2030-as céltól szintén jelentősen elmaradhatnak az olyan, a fosszilis tüzelőanyagoktól erősen függő nagy felhasználású államok, mint Lengyelország, Olaszország és Németország, ami korlátozhatja a tisztább és olcsóbb importhoz való hozzáférésüket.
A 27 tagú EU-ban 16 ország jó úton jár afelé, hogy 2030-ra elérje vagy meghaladja a 15%-os célt sőt: közülük 14 állam már 2024 végén teljesítette az elvárását. Ezek közül jelen állás szerint csak Finnországban fog negatív változás bekövetkezni 2030-ra, és a mutató a 15%-os referenciaérték alá eshet.
Az interkonnektorok nem csak közvetlenül hajthatnak hasznot az ezeket kiépítő és fenntartó országoknak. Számos, jelentős interkonnektor kapacitással rendelkező ország nem feltétlenül használja fel maga a határain áthaladó villamos energiát. Ehelyett a határkeresztező átviteli vezetékek gyakran elsősorban a szomszédos országok közötti villamosenergia-áramláshoz szolgálnak fontos tranzitfolyosókként.
Az elemzés itt egyéb példák között Magyarországot is megemlíti, mint amely
egyfajta átviteli központként működik Közép- és Délkelet-Európa között,
míg Dániát az északi országok és a kontinentális Európa – különösen Németország – közötti hídként írja le.
A villamosenergia-rendszerek 2030-ban várható (a belföldi termelő kapacitáshoz viszonyított) határkeresztező kapacitás arányai alapján Magyarország a 27 tagállam között a 7. helyet foglalja el az EMBER elemzésében.
Az interkonnektor-fejlesztési projektek átlagos átfutási ideje Európában meghaladja a 10 évet, vagyis a döntéshozóknak már inkább 2040-re, és nem 2030-ra érdemes tervezniük. A tízéves európai hálózatfejlesztési terv szerint a 2024-es 116 gigawattról (GW) 2030-ig 167 GW-ra emelkedhet az európai villamosenergia-interkonnektorok összkapacitása, amelynek optimális esetben 2040-ig el kell érnie a 318 GW-ot.
Vagyis az interkonnektor kapacitásnak csaknem meg kell duplázódnia 2030 és 2040 közöttt.
Ami az uniós szakpolitikai hátteret illeti, a villamosenergia-rendszer nemzetközi összekötöttségének növelése az uniós Hálózati Csomag egyik fő célkitűzése. Az uniós interkonnektorok fejlesztésének fokozása a pénzügyi források hatékony elosztását igényli, és mivel ezek a tőkeigényes projektek jellemzően uniós finanszírozásra támaszkodnak, az EU 2028–2034-es költségvetési ciklusában e célra rendelkezésre álló keret kritikus fontosságú lesz gyorsításhoz.
Az Európai Bizottság által 2025 júliusában benyújtott javasolt 2028–2034-es uniós költségvetés
négyszeresére növelné a határokon átnyúló energiaprojektek finanszírozását
- ezzel együtt a 2030-as cél eléréséhez hiányzik további mintegy 30 milliárd euró, amelyet alternatív finanszírozási forrásból kellene fedezni.
Erre több lehetőség is kínálkozik az elemzés szerint, mindenekelőtt az uniós hitelekből származó források bevonásának fokozása, de akár az uniós költségvetési források bizonyos mértékű átcsoportosítására is lenne lehetőség a szükségesnek tartott interkonnektorok megépítéséhez, ami nélkülözhetetlen az optimális európai villamosenergia-hálózat megvalósításához.
Címlapkép forrása: MAVIR Facebook oldala
