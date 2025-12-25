Megugrott a magyarországi energetikai befektetők érdeklődése egy új lehetőség iránt

A világszerte tapasztalható kolokációs trend fő hajtóereje az, hogy miközben a klímapolitikai célkitűzésekkel összhangban továbbra is erőteljes befektetői szándék mutatkozik zöld energiaforrások és tárolói kapacitások létesítésére, addig az ehhez rendelkezésre álló hálózati kapacitás igencsak szűkös. A hálózati kapacitások szűkösségére tekintettel a hazai villamosenergia-szektorban is egyre nagyobb kihívást jelent a növekvő volumenű időjárásfüggő termelés és villamos energia tárolók rendszerbe integrálása.
Erre a helyzetre kínálnak részben megoldást a kolokációs projektek, melyek keretében többnyire valamilyen megújuló energiaforrás (jellemzően napenergia - PV) alapú villamosenergia-termelés és akkumulátoros energiatároló rendszerek (BESS) párosítása valósul meg
ugyanazon a helyszínen, az ott elérhető hálózati betáplálási kapacitás megosztásával, ezáltal jobb kihasználásával
- hívta fel a figyelmet a DLA Piper Hungary sajtóközleményben.
Kolokációs projektek keretében lényegében bármilyen erőműtechnológiák párosíthatóak, így akad példa gáz+gázerőmű vagy nap+szélerőmű "összeházasítására" is, a lényeg a csatlakozási pont közös használata. A különböző technológiák összepárosítása, különösen akkumulátoros energiatárolóval, globális szinten is az egyik legjelentősebb trend az energetikában, amit jelentős részben az ingadozó megújulóenergia-termelés kiegyensúlyozásának szándéka motivál.
Az időjárásfüggő megújulós erőművek gyors terjedése a számos előny mellett jelentős kihívásokat is okoz a rendszer-, illetve hálózati és termelői szinten is, ami fellendítette az energiatárolók iránti igényt. A megújulóenergia-termelés napon belüli ingadozásait kiegyensúlyozni képes akkumulátoros energiatárolók ma még jellemzően önállóan, saját hálózati csatlakozási ponton települnek, de az új hálózati kapacitások éppen a megújulók gyors terjedése és a fejlesztések elégtelensége miatt korlátozott elérhetősége következtében ma már a kolokációs projektek volumene gyorsabban bővül.
A Pexapark elemzése rávilágít, hogy a kolokációs megállapodások egyre népszerűbbek Európában: 2025 eleje óta a "BESS Deal Tracker" 22 kolokációs tranzakciót rögzített az európai piacokon (mindegyik PV + BESS), ami 3 gigawattóra (GWh) tárolási kapacitást jelent.
Bár ez még mindig messze elmarad az ugyanebben az időszakban önálló BESS projektekre kötött, mintegy 14,4 GWh volumenű szerződésektől,
a növekedési pálya figyelemreméltó: 676%-os az emelkedés 2024-hez képest,
ami meghaladja az önálló BESS beruházások 392%-os növekedését.
A kolokációban rejlő lehetőségek a magyar energiapolitikai vezetés figyelmét is felkeltették, ennek alkalmazását, illetve a tárolólétesítést a jogszabályalkotó és a hálózati társaságok is támogatják - mondta el érdeklődésünkre Simon Gábor, a DLA Piper Hungary energia szakterületének vezetője. A közelmúltban a hazai szabályozásban is megjelent a termelői vezeték és csatlakozási pont közös használatára vonatkozó megállapodás intézménye, amely eltérő tulajdonosi körbe tartozó kolokált projektek esetén releváns.
A villamosenergia-törvény (VET) 39/G. §-a szerint a résztvevő feleknek minden esetben kolokációs megállapodást kell kötniük, a jogszabály legutóbbi, decemberi módosítása értelmében pedig ha pedig valamelyik érintett erőmű/villamosenergia-tároló névleges teljesítménye eléri a 0,5 megawattot (MW), akkor a megállapodást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére is be kell jelenteni, illetve el kell küldeni.
Kolokációs projektek megvalósítása azonban már a VET-beli vonatkozó részek megjelenése előtt is lehetséges volt Magyarországon. A hazai hálózati kapacitások évek óta szűkösek, új csatlakozáshoz jutni pedig lényegében nem lehet, ezért a meglévő, de nem teljesen kihasznált, "elfekvő" betáplálási kapacitások egy részére élelmes fejlesztők települtek használati szerződéssel.
Ez mindkét fél számára előnyös volt, hiszen
az új fejlesztők így közcélú hálózati betáplálási lehetőséghez jutottak, a csatlakozási pontját megosztó meglévő erőmű pedig plusz bevételt realizált
- fejtette ki a szakértő.
Ahogy azonban a kolokációs megoldások iránti érdeklődés tömegessé vált, és a terület részletes szabályozása is megkezdődött, a hálózati társaságok óvatosabbá váltak és behúzták a féket, mivel a reguláció nem válaszol meg bizonyos kérdéseket.
Például, a végrehajtási rendelet ugyan részletezi, mit kell tartalmaznia a kolokációs megállapodásnak, de arra sem ez, sem a szabályozás más elemei sem térnek ki, hogy a hálózati engedélyessel (elosztóval) kötendő hálózati csatlakozási szerződésnek (HCSSZ) háromoldalúnak kell-e lennie, avagy két, egymásra hivatkozó kétoldalú szerződésre van-e szükség.
Az érintett felek részvételével műhelymunka indult, amelynek eredményeképpen
létrejött egy, a magyarországi viszonyokhoz is alkalmazkodó kolokációs MINTASZERZŐDÉS.
A tanácsadók bevonásával a Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) által biztosított kereteken belül folyó projekt célja az volt, hogy egyfajta zsinórmértéket nyújtson az iparágnak a megállapodásban leszerződendő pontokról. Az MMESZ a projekt részeként átfogó jogharmonizációs és jogszabály-módosítási javaslatcsomagot is előkészített.
A rendezendő kulcskérdések közé tartozik egyebek mellett
- a termelői vezeték és a csatlakozási pont kapacitásainak megosztása és használatának ellenértéke,
- a másodlagos jogosult jogai és kötelezettségei, valamint
- a finanszírozási kockázatok kezelése abban az esetben, ha az elsődleges jogosult elveszíti a közcélú hálózatba történő betáplálásra való jogait.
Utóbbi esetre, illetve a kapcsolódó kockázatokra vonatkozóan valamilyen megoldást kell találni, vagyis e tárgykörben új hazai jogalkotásra lesz szükség.
Jó példát szolgáltat erre a meglévő hálózati elemekhez másodlagosan csatlakozó fél (és a külső finanszírozó) kockázatainak csökkentésére az Egyesült Királyságban alkalmazott megoldás. Ennek értelmében a kolokációs projekt résztvevői közösen létrehoznak egy úgynevezett GridCo társaságot, amely társaság részére átruházzák a termelői vezetékeket és a kapcsolódó hálózati elemeket, valamint a csatlakozási pont használatára vonatkozó jogokat. A közös GridCo társaság tulajdonolja azokat az eszközöket és jogokat, amelyek a közcélú hálózati hozzáférést biztosítják, így, ha az egyik projekt kiesik (például megszünteti a működését vagy fizetésképtelenné válik), a másik projekt továbbra is hozzáfér a kapacitásokhoz, és nem lehetetlenül el a működése.
Így ez a modell
magasabb szintű jogi és pénzügyi kiszámíthatóságot nyújt a feleknek,
és csökkenti a finanszírozási kockázatokat, mivel a hálózati hozzáférés nem egyetlen projekt fennmaradásától függ. A GridCo modell alkalmazásával kapcsolatban kérdés ugyanakkor, hogy a befogadó fél milyen feltételekkel hajlandó közös tulajdonba adni a jelentős üzleti értéket képviselő hálózati infrastruktúrát és betáplálási kapacitásokat. A brit megoldás a magyar jogi viszonyok között is működőképes lehet, azonban a hazai szakma jelenleg más irányban gondolkodik Simon Gábor elmondása szerint.
Ezen elképzelések szerint a másodlagos jogosult
olyan garanciális jogokat kapna akár az energia-iparági szabályokban, akár a csődtörvényben,
amelyek akkor is hozzáférést biztosítanának számára a hálózathoz, ha az elsődleges jogosult elveszíti a betáplálási jogát.
Ami a kolokációhoz kapcsolódó lehetséges kereskedelmi megoldásokat illeti, a jogalkotó a VET-ben teljesen nyitva hagyja a partnerek közötti együttműködés lehetséges jellegére vonatkozó kérdést, és teljesen az üzletfelekre bízza azt, hogy a számos szóba jöhető permutáció közül mely kereskedelmi stratégiákat szerződik le egymás között. A két félnek a kolokációs megállapodás mellé praktikusan érdemes aggregátori szerződést is kötnie, melynek alapján a közös aggregátor optimalizálja az eltérő kapacitások működését.
A kolokáció csökkenti a projektfejlesztési és építési költségeket, alacsonyabb rendszerhasználati költségeket eredményezhet, az üzemeltetési költségek megosztása pedig jelentős további költségmegtakarítást eredményezhet. Emellett a megújuló és akkumulátoros energiatároló technológiák ára folyamatosan csökken, és állami támogatások is elérhetőek, vagyis a kolokációs projektek kedvező megtérülést ígérnek.
A bankok részéről komoly étvágy mutatkozik a kolokált, illetve energiatárolós projektek finanszírozására
- közölte Simon Gábor, a DLA Piper Hungary energia szakterületének vezetője.
Ugyanakkor a banki finanszírozás szempontjából is megválaszolandó kérdés eltérő tulajdonú kolokáció esetén, hogy a másodlagos jogosult projekt megfinanszírozása esetén milyen garanciái lehetnek a hálózathoz való hozzáférés fennmaradásának, amennyiben az elsődleges jogosult elveszíti a közcélú hálózatba történő betáplálásra való jogait. Az MMESZ vezetésével folyó műhelymunka keretében bankok részvételével külön finanszírozási munkacsoport is dolgozik a kérdés megválaszolásán - fűzte hozzá.
Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images
