  • Megjelenítés
Sokan utaztak decemberben, erős lett a karácsonyi szezon a Wizz Airnél
Üzlet

Sokan utaztak decemberben, erős lett a karácsonyi szezon a Wizz Airnél

Portfolio
Erős volt a karácsonyi szezon a két nagy európai fapados légitársaságnál, a Ryanair és a Wizz Air hétfőn közzétett forgalmi adatai szerint mindkét fapados légitársaság jelentős utasszám-növekedést ért el decemberben az egy évvel korábbihoz képest.

Európa legnagyobb diszkont légitársasága, a Ryanair 14,5 millió utast szállított a hónap során, ami 7 százalékos bővülésnek felel meg. A dublini központú társaság decemberben 82 ezer járatot üzemeltetett, gépeinek kihasználtsága 92 százalékos volt, ami megegyezik az egy évvel korábbi szinttel.

A Ryanair novemberben közölte, hogy a márciussal záruló pénzügyi évben 207 millió utasra számít. Ez egymillióval haladja meg a korábbi várakozásokat, miután a Boeing felgyorsította az új repülőgépek leszállítását.

A magyar hátterű Wizz Air decemberben 5,85 millió utast szállított, ami 15,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A társaság ugyanakkor több kihívással is szembesül: bezárta Abu-Dzabiban és Bécsben működő bázisait, és elhalasztotta 88 Airbus-gép átvételét. Utóbbi döntés hátterében a Pratt & Whitney hajtóművek szervizelési problémái állnak.

A Wizz Air gépeinek kihasználtsága decemberben 85,9 százalékra csökkent, miközben a rendelkezésre álló férőhelyek száma 16,3 százalékkal, 6,81 millióra emelkedett.

Még több Üzlet

Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Mi történik a tőzsdéken?

Kiderült, mennyibe kerül a Novo Nordisk fogyókúrás csodatablettája

Visszatérhetnek az olajóriások Venezuelába, máris elszálltak a részvényárfolyamok

Arról, hogy milyenek a kilátások a két nagy fapados légitársaságnál, alábbi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Drámai szakadék nyílt a Wizz Air és a Ryanair között - Ki lehet 2026 nyertese?

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette Venezuela szövetségese: több tucatnyian meghaltak Donald Trump katonai akciójában
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Hamarosan megérkezik a levél: kiderül, ki járhat jobban, ha másik számlacsomagot választ
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility