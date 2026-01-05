Sokan utaztak decemberben, erős lett a karácsonyi szezon a Wizz Airnél

Európa legnagyobb diszkont légitársasága, a Ryanair 14,5 millió utast szállított a hónap során, ami 7 százalékos bővülésnek felel meg. A dublini központú társaság decemberben 82 ezer járatot üzemeltetett, gépeinek kihasználtsága 92 százalékos volt, ami megegyezik az egy évvel korábbi szinttel.
A Ryanair novemberben közölte, hogy a márciussal záruló pénzügyi évben 207 millió utasra számít. Ez egymillióval haladja meg a korábbi várakozásokat, miután a Boeing felgyorsította az új repülőgépek leszállítását.
A magyar hátterű Wizz Air decemberben 5,85 millió utast szállított, ami 15,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A társaság ugyanakkor több kihívással is szembesül: bezárta Abu-Dzabiban és Bécsben működő bázisait, és elhalasztotta 88 Airbus-gép átvételét. Utóbbi döntés hátterében a Pratt & Whitney hajtóművek szervizelési problémái állnak.
A Wizz Air gépeinek kihasználtsága decemberben 85,9 százalékra csökkent, miközben a rendelkezésre álló férőhelyek száma 16,3 százalékkal, 6,81 millióra emelkedett.
Arról, hogy milyenek a kilátások a két nagy fapados légitársaságnál, alábbi cikkünkben írtunk:
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
