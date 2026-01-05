Vége az autóvezetésnek, ahogy ma ismerjük? Forradalmi változás jöhet

Az önvezető technológia várhatóan az idei Las Vegas-i CES technológiai kiállítás egyik központi témája lesz, mivel a befektetők abban bíznak, hogy a mesterséges intelligencia új lendületet adhat a lassan haladó, költséges és biztonsági aggályokkal küzdő ágazatnak - írja a Reuters.

Miközben az autógyártók visszafogták elektromosautó-stratégiáikat és új bevételi források után kutatnak, az alkatrészgyártók és startupok tömegesen vonulnak fel legújabb önvezető fejlesztéseikkel.

A szakértők számos olyan partnerségi megállapodás bejelentésére számítanak az idei CES-en, amelyek jelentősen csökkentik a sofőr szerepét, vagy teljesen feleslegessé teszik a vezetőt.

A PwC amerikai autóipari üzletágának vezetője szerint a piac szorosan figyelni fogja, miként használják a cégek az AI-t a sofőr nélküli autók biztonságos bevezetésére. Az önvezető járművek kereskedelmi bevezetése továbbra sem könnyű feladat a hatalmas tőkekövetelmény, a szabályozási akadályok és a balesetek miatt indított vizsgálatok közepette.

Az idén január 6. és 9. között megrendezett CES az elmúlt években az elektromos autók egyik fontos bemutatkozási helyszínévé vált. A Trump-kormányzat elektromos járműveket támogató intézkedéseinek visszavonása azonban sok gyártót arra kényszerített, hogy újragondolja stratégiáját. Ennek megfelelően a legtöbb nagy autógyártó idén nem tervez új elektromos modellt bemutatni az eseményen.

A mesterséges intelligencia azonban messze túlmutat az autóiparon: a robotoktól és a viselhető eszközöktől kezdve az okosotthon-megoldásokon át az egészségügyi technológiákig szinte minden területen jelen lesz az idei CES-en.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images