  • Megjelenítés
Az Nvidia miatt felrobbant a Hyundai árfolyama
Üzlet

Az Nvidia miatt felrobbant a Hyundai árfolyama

Portfolio
A Hyundai Motor részvényei szerdán 15 százalékkal emelkedtek, és történelmi csúcsot döntöttek. Ez messze felülmúlta a dél-koreai KOSPI részvényindex 1,2 százalékos erősödését. A rali mögött az Nvidiával kialakuló szorosabb együttműködés lehetősége állhat.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

A Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon bejelentett Atlas humanoid robotok gyári alkalmazása önmagában nem indokol ilyen mértékű árfolyam-emelkedést. 2028-ig mindössze 30 ezer robot gyártását tervezik, és az Atlast a kiállításon is csak statikus makettként mutatták be.

A befektetők várakozásai viszont megnőhettek, miután Csung Üjszon, a Hyundai Motor Group elnöke a CES-en találkozott Jensen Huanggal, az Nvidia vezérigazgatójával.

A jelek szerint a piac már annak a lehetőségét is árazza, hogy az Nvidia és a Hyundai-csoport kapcsolata túllép az egyszerű chipbeszállítói viszonyon.

Nem kizárt, hogy az amerikai technológiai óriás tőkét fektet a Hyundai egyes leányvállalataiba is. Ha ez megvalósul, a Hyundai Motor és érdekeltségeinek részvényei előtt további jelentős felértékelődési potenciál nyílhat.

Még több Üzlet

Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

A geopolitikai feszültségekre figyel a piac - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Történelmi csúcsról fordult le a magyar tőzsde

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon
Csúcsok dőltek az amerikai tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility