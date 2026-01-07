Az Nvidia miatt felrobbant a Hyundai árfolyama

A Hyundai Motor részvényei szerdán 15 százalékkal emelkedtek, és történelmi csúcsot döntöttek. Ez messze felülmúlta a dél-koreai KOSPI részvényindex 1,2 százalékos erősödését. A rali mögött az Nvidiával kialakuló szorosabb együttműködés lehetősége állhat.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon bejelentett Atlas humanoid robotok gyári alkalmazása önmagában nem indokol ilyen mértékű árfolyam-emelkedést. 2028-ig mindössze 30 ezer robot gyártását tervezik, és az Atlast a kiállításon is csak statikus makettként mutatták be.

A befektetők várakozásai viszont megnőhettek, miután Csung Üjszon, a Hyundai Motor Group elnöke a CES-en találkozott Jensen Huanggal, az Nvidia vezérigazgatójával.

A jelek szerint a piac már annak a lehetőségét is árazza, hogy az Nvidia és a Hyundai-csoport kapcsolata túllép az egyszerű chipbeszállítói viszonyon.

Nem kizárt, hogy az amerikai technológiai óriás tőkét fektet a Hyundai egyes leányvállalataiba is. Ha ez megvalósul, a Hyundai Motor és érdekeltségeinek részvényei előtt további jelentős felértékelődési potenciál nyílhat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ