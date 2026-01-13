Megtudtuk, miért halaszthatták el váratlanul az energiatárolós pályázatot

A Jedlik Ányos Energetikai Program vállalati energiatárolós pályázatának benyújtási határidejét a minap február 10-ig elhalasztották. Úgy tudjuk, hogy a lépést megelőzően az iparági szervezetek számos észrevételt küldtek az Energiaügyi Minisztériumnak a pályázat kapcsán, mert a támogatási konstrukció több elemével kapcsolatban is felmerültek aggályok - és van egy olyan kritikus pontja, amely érdemben visszafoghatta az érdeklődést a várakozásokhoz képest.

A telepítő cégek is nagy reményekkel várták a Jedlik Ányos Energetikai Program korábban beharangozott egyik legfontosabb pályázatát, amely az energiatárolási- és megújulóenergia-termelő vállalati beruházásokhoz biztosítana támogatást, összességében 50 milliárd forintos keretösszeggel. Azonban, amint azt megírtuk, a pályázat január 12-i kezdő benyújtási határidejét január 9-én közel egy hónappal későbbre, február 10-re halasztották.

Ez vélhetően nem teljesen független attól, hogy a tavaly novemberben kihirdetett pályázat olyan újdonságokat is tartalmaz a korábbi társadalmi egyeztetésen megismert verzióhoz képest, amelyeket látva

a napelemes-akkumulátoros rendszerek kivitelezőinek lelki szemei előtt felrémlettek egy korábbi pályázat által az iparágban előidézett problémák.