Megtudtuk, miért halaszthatták el váratlanul az energiatárolós pályázatot

A telepítő cégek is nagy reményekkel várták a Jedlik Ányos Energetikai Program korábban beharangozott egyik legfontosabb pályázatát, amely az energiatárolási- és megújulóenergia-termelő vállalati beruházásokhoz biztosítana támogatást, összességében 50 milliárd forintos keretösszeggel. Azonban, amint azt megírtuk, a pályázat január 12-i kezdő benyújtási határidejét január 9-én közel egy hónappal későbbre, február 10-re halasztották.
Ez vélhetően nem teljesen független attól, hogy a tavaly novemberben kihirdetett pályázat olyan újdonságokat is tartalmaz a korábbi társadalmi egyeztetésen megismert verzióhoz képest, amelyeket látva
a napelemes-akkumulátoros rendszerek kivitelezőinek lelki szemei előtt felrémlettek egy korábbi pályázat által az iparágban előidézett problémák.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés