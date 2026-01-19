Itt a lista: ezeket a szektorokat ütik meg a leginkább Trump legújabb vámjai

Trump szombaton bejelentette, hogy február 1-jétől 10 százalékos vámot vet ki az Egyesült Királyság, Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Hollandia és Finnország exportjára. A lépés része annak a törekvésének, hogy Grönlandot – a dán fennhatóság alatt álló autonóm területet – az Egyesült Államokhoz csatolja. Közlése szerint június 1-jétől a vámok mértéke 25 százalékra emelkedik, ha nincs megállapodás. Az európai politikai vezetők a következő napokban rendkívüli egyeztetéseket tartanak a válaszlépések kidolgozására. Diplomáciai források szerint megtorló intézkedések és szélesebb körű gazdasági szankciók is napirendre kerülhetnek.
A CNBC összeszedte, hogy
mely szektorok lehetnek a legújabb vámok nagy vesztesei.
Az európai autógyártókat, amelyeket tavaly már jelentősen megviseltek Trump kiszámíthatatlan kereskedelempolitikai döntései, ismét érzékenyen érintheti a lépés. Az ágazat különösen sebezhető a globalizált ellátási láncok és az észak‑amerikai gyártókapacitásoktól való erős függőség miatt. A német Volkswagen, BMW és Mercedes‑Benz részvényei hétfő délelőtt 2-3 százalékot estek, a milánói tőzsdén jegyzett Stellantis is több mint 2 százalékkal gyengült.
A Jefferies vezető európai közgazdásza szerint a tervezett vámok egyértelműen rontják Németország gazdasági kilátásait. Úgy véli, ha valóban bevezetik a vámokat – és a geopolitikai helyzet nem enyhül –, akkor elsősorban a vegyipar, az általános ipar és az autóipar szenvedi el a legnagyobb károkat, ami közvetlenül visszavetheti a német növekedést.
A luxuscikkeket gyártó vállalatok tavaly az első negyedévben még védettnek tűntek az amerikai–uniós kereskedelmi feszültségektől. Ezt erős árképzési erejüknek és annak köszönhették, hogy a többletköltségeket viszonylag könnyen tudták áthárítani a vásárlókra. Elemzők azonban már akkor figyelmeztettek: a vámok okozta szélesebb körű gazdasági lassulás idővel a legtehetősebb fogyasztókat is elérheti. Az LVMH és a Kering részvényei hétfő délelőtt 2-3 százalékot estek. A svájci Richemont, az olasz Brunello Cucinelli és a brit Burberry papírjai szintén gyengültek.
Az európai gyógyszeripart is jelentősen érintheti a tervezett amerikai vámemelés, mivel a gyógyszerek és gyógyszeripari termékek jelentik az EU legnagyobb exportcikkét az Egyesült Államok felé. Az Eurostat adatai szerint az EU gyógyszerexportja tavaly az első három negyedévben 84,4 milliárd eurót tett ki, megelőzve a gépeket és mechanikus alkatrészeket (68,3 milliárd euró), valamint a szerves vegyszereket (66,3 milliárd euró). Az ágazat legnagyobb európai szereplői hétfő délelőtt mérsékelt csökkenéssel reagáltak. A dán Novo Nordisk 2 százalék feletti esést könyvelt el.
Az európai olaj‑ és gázipari részvényeket is közvetetten érintheti Trump bejelentése, többek között a gyengülő globális kereslet, az alacsonyabb nyersolajárak és a növekvő ellátási láncköltségek miatt. Az olajárak hétfőn enyhén csökkentek az Egyesült Államok és Európa közötti kereskedelmi háború fokozódó veszélye miatt. A norvég Equinor az ágazat egyik legnagyobb vesztese volt ma reggel a tőzsdén, részvényei mintegy 3 százalékot estek. A francia TotalEnergies, a brit Shell és a BP egyaránt 1-1,5 százalékos mínuszban zárta a délelőttöt.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Leszögezték Európa nagyhatalmai: nem hagyjuk magunkat zsarolni!
Közös állásponton a németek és a franciák.
Felpörögnek a műholdas és a rakétaberuházások - Egy eddig háttérbe szorult szektor lehet a nagy nyertes
Idén is áramolhatnak a milliárdos befektetések.
Új regionális vezetőt nevez ki a világ legnagyobb kereskedelmi ingatlanszolgáltatója
Jakub Stanislavot nevezte ki közép-kelet-európai szállodaüzletágának vezetőjévé a CBRE.
Kicsit optimistább lett az IMF, de sorolja a kockázatokat
Megjelent a friss előrejelzés.
Súlyos tragédia: nagysebességű vonatok ütköztek ki a turistaparadicsomban, nagyon furcsa körülményekről beszélnek
Rengetegen vesztették életüket
Olyan levelet küldött az amerikai elnök egy európai vezetőnek, amit olvasva mindenki ledöbbent
Mit mondhatunk, Jonas Gahr Støre türelme egészen példás.
Pezseg a magyar jelzáloglevél-piac, az MBH Jelzálogbank volt tavaly a legnagyobb
Jelentősen diverzifikálta forrásbevonását a jelzálogbank.
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és
Követett részvények - 2026. január
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Menn
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.