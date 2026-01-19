Itt a lista: ezeket a szektorokat ütik meg a leginkább Trump legújabb vámjai

Trump szombaton bejelentette, hogy február 1-jétől 10 százalékos vámot vet ki az Egyesült Királyság, Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Hollandia és Finnország exportjára. A lépés része annak a törekvésének, hogy Grönlandot – a dán fennhatóság alatt álló autonóm területet – az Egyesült Államokhoz csatolja. Közlése szerint június 1-jétől a vámok mértéke 25 százalékra emelkedik, ha nincs megállapodás. Az európai politikai vezetők a következő napokban rendkívüli egyeztetéseket tartanak a válaszlépések kidolgozására. Diplomáciai források szerint megtorló intézkedések és szélesebb körű gazdasági szankciók is napirendre kerülhetnek.

A CNBC összeszedte, hogy

mely szektorok lehetnek a legújabb vámok nagy vesztesei.

Az európai autógyártókat, amelyeket tavaly már jelentősen megviseltek Trump kiszámíthatatlan kereskedelempolitikai döntései, ismét érzékenyen érintheti a lépés. Az ágazat különösen sebezhető a globalizált ellátási láncok és az észak‑amerikai gyártókapacitásoktól való erős függőség miatt. A német Volkswagen, BMW és Mercedes‑Benz részvényei hétfő délelőtt 2-3 százalékot estek, a milánói tőzsdén jegyzett Stellantis is több mint 2 százalékkal gyengült.

A Jefferies vezető európai közgazdásza szerint a tervezett vámok egyértelműen rontják Németország gazdasági kilátásait. Úgy véli, ha valóban bevezetik a vámokat – és a geopolitikai helyzet nem enyhül –, akkor elsősorban a vegyipar, az általános ipar és az autóipar szenvedi el a legnagyobb károkat, ami közvetlenül visszavetheti a német növekedést.

A luxuscikkeket gyártó vállalatok tavaly az első negyedévben még védettnek tűntek az amerikai–uniós kereskedelmi feszültségektől. Ezt erős árképzési erejüknek és annak köszönhették, hogy a többletköltségeket viszonylag könnyen tudták áthárítani a vásárlókra. Elemzők azonban már akkor figyelmeztettek: a vámok okozta szélesebb körű gazdasági lassulás idővel a legtehetősebb fogyasztókat is elérheti. Az LVMH és a Kering részvényei hétfő délelőtt 2-3 százalékot estek. A svájci Richemont, az olasz Brunello Cucinelli és a brit Burberry papírjai szintén gyengültek.

Az európai gyógyszeripart is jelentősen érintheti a tervezett amerikai vámemelés, mivel a gyógyszerek és gyógyszeripari termékek jelentik az EU legnagyobb exportcikkét az Egyesült Államok felé. Az Eurostat adatai szerint az EU gyógyszerexportja tavaly az első három negyedévben 84,4 milliárd eurót tett ki, megelőzve a gépeket és mechanikus alkatrészeket (68,3 milliárd euró), valamint a szerves vegyszereket (66,3 milliárd euró). Az ágazat legnagyobb európai szereplői hétfő délelőtt mérsékelt csökkenéssel reagáltak. A dán Novo Nordisk 2 százalék feletti esést könyvelt el.

Az európai olaj‑ és gázipari részvényeket is közvetetten érintheti Trump bejelentése, többek között a gyengülő globális kereslet, az alacsonyabb nyersolajárak és a növekvő ellátási láncköltségek miatt. Az olajárak hétfőn enyhén csökkentek az Egyesült Államok és Európa közötti kereskedelmi háború fokozódó veszélye miatt. A norvég Equinor az ágazat egyik legnagyobb vesztese volt ma reggel a tőzsdén, részvényei mintegy 3 százalékot estek. A francia TotalEnergies, a brit Shell és a BP egyaránt 1-1,5 százalékos mínuszban zárta a délelőttöt.

