Most már végre drága az OTP?

Az ukrajnai háború kirobbanása után alaposan megütötték az OTP részvényét, szakadt az árfolyam, az árazás pedig hosszú időre nyomottá vált. Azóta viszont közel ötszörösére emelkedett az árfolyam, a rali egyre meredekebb, sokakat érdekel, hogy egy ekkora emelkedés után drága-e már az OTP. Mutatjuk a megfejtést! Az OTP részvényeivel kiemelten foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, amelyen a részvétel Signature előfizetőinknek ingyenes.

Egészen elképesztő az a rali, ami az OTP részvényében volt az elmúlt években. Miközben 2022 októberében még 7800 forint közelében állt az árfolyam, most már 38 000 forint felett áll,

bő három év alatt közel ötszörösére emelkedett.

Még látványosabb a következő ábra, amin jól látszik, hogy az elmúlt három évben milyen masszív emelkedésen van túl az OTP árfolyama, és az idei évből eltelt bő két hét alatt is meg lehetett vele keresni közel másfél évnyi magyar állampapírhozamot.