Most már végre drága az OTP?

Egészen elképesztő az a rali, ami az OTP részvényében volt az elmúlt években. Miközben 2022 októberében még 7800 forint közelében állt az árfolyam, most már 38 000 forint felett áll,
bő három év alatt közel ötszörösére emelkedett.
Még látványosabb a következő ábra, amin jól látszik, hogy az elmúlt három évben milyen masszív emelkedésen van túl az OTP árfolyama, és az idei évből eltelt bő két hét alatt is meg lehetett vele keresni közel másfél évnyi magyar állampapírhozamot.
