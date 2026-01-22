Elkezdődött: jönnek a humanoid robotok, kiakadtak a dolgozók az ismert autógyártónál

A dél-koreai Hyundai Motor szakszervezete csütörtökön arra figyelmeztette az autógyártót, hogy ne állítson munkába humanoid robotokat a dolgozói érdekképviselet beleegyezése nélkül.

A szakszervezet szerint az ilyen robotok bevetése

súlyos foglalkoztatási válságot idézhetne elő.

A Hyundai 2028-tól kezdődően humanoid robotok bevetésére vonatkozó terve rekordmagasságba repítette a vállalat részvényeit, de a szakszervezet szerint ez nem volt üdvözlendő hír a munkavállalók számára - áll a Reuters által áttekintett belső levélben.

Ne feledjék, hogy a munkaügyi vezetők közötti megállapodás nélkül egyetlen új technológiát használó robot sem kerülhet be a munkahelyre

- írta a szakszervezet.

Egyre több iparágban, gyárban, raktárban jelenik meg a "fizikai mesterséges intelligencia", mely olyan AI-rendszereket foglal magában, amelyek lehetővé teszik, hogy a

gépek önállóan érzékeljék és értelmezzék a fizikai környezetet, majd valós időben reagáljanak a változásokra.

Ezek a képességek már nemcsak szoftveres alkalmazásokban jelennek meg, hanem újgenerációs robotokban, autonóm járművekben és fejlett szenzorrendszerekben. A korábbi, szabályalapú megoldásokkal szemben a fizikai AI-t alkalmazó rendszerek tapasztalatból tanulnak, működésüket folyamatosan igazítják az aktuális adatokhoz és helyzetekhez.

