Elkezdődött: jönnek a humanoid robotok, kiakadtak a dolgozók az ismert autógyártónál
A dél-koreai Hyundai Motor szakszervezete csütörtökön arra figyelmeztette az autógyártót, hogy ne állítson munkába humanoid robotokat a dolgozói érdekképviselet beleegyezése nélkül.
A szakszervezet szerint az ilyen robotok bevetése

súlyos foglalkoztatási válságot idézhetne elő.

A Hyundai 2028-tól kezdődően humanoid robotok bevetésére vonatkozó terve rekordmagasságba repítette a vállalat részvényeit, de a szakszervezet szerint ez nem volt üdvözlendő hír a munkavállalók számára - áll a Reuters által áttekintett belső levélben.

Ne feledjék, hogy a munkaügyi vezetők közötti megállapodás nélkül egyetlen új technológiát használó robot sem kerülhet be a munkahelyre

Bejelentette Trump, amire mindenki várt - Mutatjuk a piaci reakciókat!

A JP Morgan és a Morgan Stanley vezetőivel tárgyalt Jászai Gellért

Úgy néz ki, egy 50 milliárd dolláros befektetőt akasztott le az OpenAI

- írta a szakszervezet.

Egyre több iparágban, gyárban, raktárban jelenik meg a "fizikai mesterséges intelligencia", mely olyan AI-rendszereket foglal magában, amelyek lehetővé teszik, hogy a

gépek önállóan érzékeljék és értelmezzék a fizikai környezetet, majd valós időben reagáljanak a változásokra.

Ezek a képességek már nemcsak szoftveres alkalmazásokban jelennek meg, hanem újgenerációs robotokban, autonóm járművekben és fejlett szenzorrendszerekben. A korábbi, szabályalapú megoldásokkal szemben a fizikai AI-t alkalmazó rendszerek tapasztalatból tanulnak, működésüket folyamatosan igazítják az aktuális adatokhoz és helyzetekhez.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

