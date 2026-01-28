  • Megjelenítés
Nagy bejelentést tett a Simple és a Hungarikum, közösen üzennek hadat a Netrisknek
Nagy bejelentést tett a Simple és a Hungarikum, közösen üzennek hadat a Netrisknek

Összefogott a SimplePay és a Hungarikum: bekerült a Simple applikációba a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) és casco biztosításkötés lehetősége, és már a simplebiztositas.hu-n is kalkulálhatnak, illetve átregisztrálhatnak az ügyfelek. A két cég összefogásával olyan digitális megoldás valósult meg, amely a mesterséges intelligencia segítségével új szintre emeli a biztosítási élményt – fogalmaztak egy szerdai sajtótájékoztatón. Az éppen két éve elindított biztositasipiac.hu egyelőre nem hozott átütő sikert a Hungarikumnak az online piacon, a több mint 4 millió ügyféllel rendelkező, széles körben ismert Simple-lel való összefogás jóval nagyobb lehetőségekkel kecsegtet. A Portfolio március 17-ei Biztosítás 2026 konferenciáján is fontos téma lesz az online biztosításközvetítés, nem érdemes lemaradni!
Bese Péter, a SimplePay Zrt. vezérigazgatója elmondta: a simplebiztositas.hu egy teljesen új, online biztosításközvetítői platform, amelyet a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel együttműködve valósítanak meg az online biztosítási ügyfélélmény új szintre emelése érdekében, a mesterséges intelligencia segítségével. Az indítás okai között említette, hogy a csekkfizetés vagy éppen a parkolás korábbi példájához hasonlóan a biztosításkötést is olyannak találták, amely Magyarországon fejlesztésre szorul, másrészt felismerték az igényt, hogy a biztosításokat egy felületen tudják kezelni az ügyfelek más fizetési szolgáltatásokkal.

A kötelező felelősségbiztosítások 40%-át, a casco 10%-át kötik online az ügyfelek,

egy erős szereplő belépése erősítheti a versenyt, és növelhetik ezeket az arányokat. A SImplePay alkalmazás több mint 4 millió ügyféllel rendelkezik, tavaly több mint 9 millió parkolást és 1 millió autópályamatricát értékesítettek. Azért döntöttek úgy, hogy partnerrel szállnak be a biztosításértékesítésbe, mert az alkuszi piac erősen szabályozott, emellett mindeképpen bankfüggetlen partnert kerestek.

A szolgáltatás ma elindult, a Simple applikációban és a simplebiztositas.hu-n egyaránt elérhető.

Aki Simple-fiókon keresztül jelentkezik be, az nyomon tudja követni biztosításának alakulását az applikációban, a kötés és az átregisztrálás során pedig részt tud venni a Simple kedvezményprogramjában – ismertette Bese Péter.

Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: január 30-án lesz két éve, hogy elindították a biztositasipiac.hu-t, amelyet nagy lelkesedéssel fejlesztettek, hiszen az ország legnagyobb alkuszcsoportja nem engedhette meg magának, hogy ne jelenjen meg az online biztosításközvetítés területén. Elismerte: sokkal nagyobb áttörést várt az új oldaltól, ennek ellenére becsülettel folytatták tovább a fejlesztést.

Ugyanakkor már abban az évben megkereste őt Bese Péter az együttműködés lehetőségével, az elmúlt egy évben pedig megfeszített munka eredményeként jött létre a simplebiztositas.hu. Keszthelyi Erik szerint olyan egyedülálló struktúrát sikerült kialakítani, amely valódi ügyfélélményt jelent az ügyfelek számára a két piacvezető együttműködésével.

A Hungarikum az elmúlt évben egy svájci alkuszszövetség tagja, sőt tulajdonosa lett, call centert vásárolt, és a piacon elsőként átvette az Uniqa Biztosító függő ügynöki hálózatát, amely ma már több mint 2000 új szerződésnél tart. A kgfb és a casco területén különösen erős az az ügyféligény, hogy egyszerre több biztosító ajánlatát  hasonlíthassák össze az ügyfelek.

A simplebiztositas.hu mára minden piaci szereplővel szerződést kötött, így a biztosítók széles körének az ajánlatát tartalmazza.

Bár az online alkuszi piacon vezető netrisk.hu nevét nem említette Keszthelyi Erik, egyértelműen üzent a versenytársnak: ha nem is egy éven belül, de belátható időn belül a legnagyobb piaci szereplővé kívánnak válni a simplebiztositas.hu-val.

Deák András, a simplebiztositas.hu vezérigazgatója kérdésre válaszolva elmondta: az AI-nak a személyes és okmányadatok átemelésében, a személyre szabott kalkulációban van jelentős szerepe. Mint elhangzott, ha egyszer bekerül a rendszerbe az ügyféllel kapcsolatos információhalmaz, azt a rendszer eltárolja, és a rendszer „ha kéri az ügyfél, ha nem”, kikalkulálja számára a legjobb adatokat anélkül, hogy újonnan fel kellene vinni az adatokat.

A Portfolio kérdésére Bese Péter és Keszthelyi Erik elárulta: első körben a kgfb-vel és a cascóval indultak el, illetve a meglévő biztosítások átregisztrálása vált lehetővé náluk, de

a roadmapen rajta vannak más termékek, így a lakás- és utasbiztosítások is.

Számszerű célokat nem fogalmaztak meg nyilvánosan, de Bese Péter reálisnak tartja, hogy 3-5 éven belül piacvezető online biztosításközvetítővé váljanak.  

