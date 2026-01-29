  • Megjelenítés
Brutális árcsökkentéseket jelentett be a magyarországi IKEA
Brutális árcsökkentéseket jelentett be a magyarországi IKEA

Rekordévet zárt a magyarországi IKEA, a forgalom növekedett, jól fogytak az ágyak és a matracok, idén pedig a konyha és étkező termékek értékesítései vettek lendületet. Az elmúlt két évben több ezer terméknél vitt véghez árcsökkentéseket a cég és az iei évre újabb 150 termék árát csökkentették - derül ki a cég közleményéből. Kiderült az is, hogy hány húsgolyót adtak el az elmúlt egy évben Magyarországon.

Az IKEA Magyarország rekorderedményeket jelentett be a 2025-ös pénzügyi évre: a teljes kiskereskedelmi forgalom elérte a 144,3 milliárd forintot, ami 4,4 százalékos éves növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest.

Az augusztus 31-én zárult 2025-ös pénzügyi évben az IKEA három áruházában több mint 8,2 millió látogató fordult meg, miközben az online vásárlások aránya 25,4 százalékra emelkedett. Az IKEA Food 3,9 millió vásárlót szolgált ki és a teljes forgalom 7,4 százalékát tették ki az üzletág eladásai, az ikonikus húsgolyóból és annak növényi változatából 1,2 millió darabot adtak el.

A cég közlése szerint folyamatos árcsökkentést vittek véghez, az elmúlt két évben több mint 2200 termék esetében átlagosan 17,5 százalékos árcsökkentés volt, és

az idei évben további 150 termék árát csökkentették átlagosan 23 százalékkal

– derül ki az IKEA közleményéből.

A pénzügyi év egyik legfontosabb eseménye az IKEA Soroksár áruház közel 19,2 milliárd forintos megújulása volt. Az Ingka Csoport globális kísérleti projektjeként Soroksár az IKEA történetében először vonta össze a bemutatótermet és a piaci osztályt egyetlen közös térbe. Az automatizáció és robotika integrálásával az áruház háromszorosára növelte logisztikai területét, így online rendeléskapacitása évi közel 1 millióra duplázódott. A fejlesztések hatékonyságát mutatja, hogy a 2026-os pénzügyi évben az összekészített árumennyiség 33 százalékkal magasabb a 2025-ös év azonos időszakához képest, a közvetlenül kiszolgált online vásárlók száma pedig elérte a 140 ezret - közölte a cég.

Az egyes kategóriák közül nagy, 14 százalékos növekedés volt az ágyak és matracok termékkategóriában, a folyó évben pedig a konyha, étkező és étkezés mutat kiemelkedő teljesítményt, 11 százalékos dinamikával.

