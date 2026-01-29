  • Megjelenítés
Brutális mozgások az aranyban, záporoznak a gyorsjelentések
Brutális mozgások az aranyban, záporoznak a gyorsjelentések

Portfolio
A Federal Reserve szerda esti kamatdöntő ülését követően kilőtt az arany árfolyama, amely már az 5600 dolláros unciánkénti árfolyamszintet is átvitte csütörtök reggelre. Eközben záporoznak tovább a gyorsjelentések, a Tesla, a Microsotft, és a Meta is közzétette legfrissebb negyedéves számait. Csütörtök reggel az ázsiai tőzsdéken többnyire emelkedés látható, és az óvatos optimizmus jellemezheti majd a kereskedést Európában.

Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai munkanélküliségi adatok okozhatnak nagyobb elmozdulásokat.

Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai munkanélküliségi adatok okozhatnak nagyobb elmozdulásokat.  
Nagyon jó hírt közölt az Nvidia

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója csütörtökön kijelentette, hogy bízik a kínai hatóságok jóváhagyásában, amely lehetővé tenné a vállalat nagy teljesítményű H200-as mesterségesintelligencia-chipjének értékesítését az országban; elmondása szerint az engedélyezési folyamat már a végéhez közeledik.  

A pénzügyi válság óta nem látott nyereséget ért el a Deutsche Bank, jöhet az osztalékemelés

A Deutsche Bank csütörtök reggel a vártnál erősebb negyedik negyedéves gyorsjelentést tett közzé, ezzel 2007 óta a legnagyobb, csaknem 7 milliárd eurós éves nyereséget könyvelte el, Christian Sewing vezérigazgató (címlapképünkön) pedig arról beszélt, hogy sikerült teljesíteniük az összes 2025-ös pénzügyi célkitűzésüket. Történt ez egy nappal azután, hogy a rendőrség egy állítólagos pénzmosási ügyben irodai razziákat tartott a banknál. A májusi közgyűlésnek 1 eurós részvényenkénti osztalékot javasol a  menedzsment az egy évvel korábbi 68 eurócenttel szemben, és "Európa bajnokává" szeretné tenni a bankot.

Az ezüst is emelkedik tovább

2,5 százalékos pluszban áll csütörtök reggel az ezüst árfolyama, az aranyhoz hasonlóan itt is új történelmi csúcsról beszélhetünk, miután a jegyzés néhány perce már a 120 dolláros szintet is átlépte.

SILVER_2026-01-29_07-34-27
Elképesztő, amit az aranyban látunk

A tegnapi több mint 4 százalékos emelkedést követően már 3 százalékos pluszban van az arany unciánkénti jegyzése csütörtök reggel. Ezzel története során először lépte át az 5600 dolláros szintet az árfolyam:

XAUUSD_2026-01-29_07-33-23
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?

Jön a következő befektetési konferenciánk, a Portfolio Investment Day 2026, ahol a hazai befektetési piac nagyágyúi mondják el, hogy milyen eszközökben látnak most fantáziát. Kiemelt panelbeszélgetésünkön a legnagyobb hazai abszolút hozamú alapok portfóliómenedzserei, Cser Tamás és Gyurcsik Attila mondják el, hogy milyen szemlélettel kezelik az alapjaikat, hol látják most a lehetőségeket és a kockázatokat, és mit tesznek most a portfóliójukba.

Jó hangulatban nyithat Európa

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,07 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,7 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,27 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,49 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,29 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,43 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

A hét második fele már inkább a makroadatokról szólhat a piacon, ma reggel a KSH a külkereskedelem decemberi statisztikáját publikálja például. A nap második felében pedig Amerikában jelennek meg a szokásos heti munkanélküliségi adatok és a gyáripari megrendelések alakulását publikálják.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos eséssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 31,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 9,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 22,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 015,6 0,0% -0,1% 0,6% 2,0% 9,3% 60,2%
S&P 500 6 978,03 0,0% 1,5% 0,7% 1,9% 15,0% 84,2%
Nasdaq 26 022,79 0,3% 2,7% 1,5% 3,1% 21,2% 97,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 358,71 0,0% 1,1% 5,1% 6,0% 36,8% 89,2%
Hang Seng 27 826,91 2,6% 4,7% 7,8% 8,6% 37,6% -2,5%
CSI 300 4 717,99 0,3% -0,1% 1,3% 1,9% 23,6% -12,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 822,79 -0,3% 1,1% 2,0% 1,4% 15,8% 81,6%
CAC 8 066,68 -1,1% 0,0% -0,5% -1,0% 2,1% 46,4%
FTSE 10 154,43 -0,5% 0,2% 2,9% 2,2% 19,0% 55,6%
FTSE MIB 45 138,73 -0,7% 1,5% 1,2% 0,4% 24,9% 106,0%
IBEX 17 607,6 -1,1% 1,0% 2,5% 1,7% 44,9% 122,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 128 194,9 0,5% 5,7% 15,4% 15,5% 50,9% 194,3%
ATX 5 620,66 0,0% 3,9% 7,1% 5,5% 48,1% 93,2%
PX 2 794,96 0,4% 4,7% 4,6% 4,1% 49,6% 171,9%
Magyar blue chipek              
OTP 40 350 1,1% 6,2% 13,9% 15,0% 69,0% 198,7%
Mol 3 850 -1,5% 7,0% 32,8% 31,0% 35,5% 71,4%
Richter 10 810 1,6% 6,5% 11,2% 9,6% 3,9% 31,7%
Magyar Telekom 2 000 1,0% 5,3% 11,1% 11,6% 41,0% 403,8%
Nyersanyagok              
WTI 62,75 1,1% 3,9% 10,9% 9,6% -15,4% 20,0%
Brent 68,39 1,2% 4,8% 9,8% 12,4% -11,8% 23,1%
Arany 5 284,55 3,6% 11,5% 16,4% 22,2% 91,7% 184,7%
Devizák              
EURHUF 380,5750 0,2% -1,0% -1,8% -0,9% -6,7% 6,0%
USDHUF 318,6328 0,2% -3,0% -3,2% -2,5% -18,5% 7,6%
GBPHUF 438,7500 0,4% -0,6% -1,1% -0,4% -9,7% 8,0%
EURUSD 1,1944 -0,1% 2,1% 1,4% 1,7% 14,6% -1,5%
USDJPY 153,2400 0,0% -3,1% -1,7% -2,2% -1,6% 46,9%
GBPUSD 1,3791 0,3% 2,7% 2,1% 2,5% 10,9% 0,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 89 168 0,0% -0,2% 2,1% 0,5% -12,0% 166,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 0,3% -0,1% 3,4% 2,0% -6,4% 302,5%
10 éves német állampapírhozam 2,81 -0,6% -0,8% -0,6% -1,7% 11,0% -591,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,59 -0,8% -3,1% -4,2% -4,1% -2,8% 181,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Â©2024 Wayne E Wilson

