Brutális mozgások az aranyban, záporoznak a gyorsjelentések

Hitelkárosultak Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo

Bankmonitor Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás? Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s

Holdblog A nép új játéka - A darts felemelkedése Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel

RSM Blog ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések 2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog

Energiastratégia Intézet A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.

Hitelkárosultak Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni? A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról

Grandio Blog Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim? A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette