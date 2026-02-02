Zuhan az arany és az ezüst - Most kell alaposan bevásárolni?

Történelmi zuhanás
Nehéz nem szuperlatívuszokban beszélni a nemesfémek árfolyameséséről, ha értékben nézzük, akkor soha sem esett még akkorát az arany és az ezüst, mint az elmúlt napokban.
A MÚLT HETI TÖRTÉNELMI CSÚCSRÓL AZ ARANY 21, AZ EZÜST PEDIG 41 SZÁZALÉKOT ESETT. 3 NAP ALATT TÖBB MINT 10 EZERMILLIÁRD DOLLÁRRAL CSÖKKENT A KÉT NEMESFÉM PIACI ÉRTÉKE.
A tőzsdei eszközök között az arany továbbra is a legnagyobb, az ezüst viszont a zuhanás után leszorult a harmadik helyre az Nvidia mögé.
