Zuhan az arany és az ezüst - Most kell alaposan bevásárolni?

Akkorát esett az elmúlt órákban az arany és az ezüst piaci értéke, amire korábban soha sem volt példa, közben a két nemesfémben felrobbant a forgalom, masszív pozíció likvidálások is voltak, nem túlzás azt mondani, hogy történelmi napokon vagyunk túl. Adódik a kérdés, hogy mi okozta a zuhanást, meddig tarthat az esés, és érdemes-e már most beszállni az aranyba és az ezüstbe. Mutatjuk a válaszokat!

Történelmi zuhanás

Nehéz nem szuperlatívuszokban beszélni a nemesfémek árfolyameséséről, ha értékben nézzük, akkor soha sem esett még akkorát az arany és az ezüst, mint az elmúlt napokban.

A MÚLT HETI TÖRTÉNELMI CSÚCSRÓL AZ ARANY 21, AZ EZÜST PEDIG 41 SZÁZALÉKOT ESETT. 3 NAP ALATT TÖBB MINT 10 EZERMILLIÁRD DOLLÁRRAL CSÖKKENT A KÉT NEMESFÉM PIACI ÉRTÉKE.

A tőzsdei eszközök között az arany továbbra is a legnagyobb, az ezüst viszont a zuhanás után leszorult a harmadik helyre az Nvidia mögé.