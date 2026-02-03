Erre nagyon figyelj, ha aranyat, ezüstöt vennél!

Sok minden összeadódott az eséshez
Tegnap már írtunk arról, hogy milyen okok álltak a nyersanyagok, azon belül is az arany és az ezüst árfolyamának zuhanása mögött. Most csak röviden:
- Az amerikai dollár hirtelen és erőteljes erősödése
- Több nyersanyagpiacon szigorítottak a fedezeti követelményeken, ami miatt egyes szereplők tömegesen zárták pozícióikat
- A grafikonokon ritkán látható túlvettség alakult ki, napi, heti és havi charton is érett már a korrekció
- A rali egyre inkább elszakadt a klasszikus kereslet-kínálati alapoktól, és momentumvezérelt spekulációvá alakult át
- A kínai spekulánsok szerepe kiemelkedő volt, az egyéni befektetőktől kezdve nagy részvényalapokig sokan léptek be a fémek piacára, ami rövid idő alatt extrém árfolyamemelkedést okozott, majd ugyanilyen gyors profitrealizálást indított el
- A trendkövető árupiaci alapok és algoritmikus kereskedési stratégiák tovább fokozták a mozgásokat
- És nyilván nem segített a nemesfémek piacán az sem, hogy általánosságban romlott el a tőkepiaci hangulat, nemcsak az arany vagy az ezüst piacán, de a részvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon is.
A Warsh-sokk
De ahogy tegnap is írtuk, van ezeken felül is egy fontos tényező, ami nagy mozgásokat hozott a piacon.
A piacok összeomlásának egyik fontos oka az volt, hogy a befektetők túl nagy magabiztossággal pozícionálták magukat egy olyan forgatókönyvre, ami Kevin Warsh Fed-elnökké jelölésével egyik pillanatról a másikra megváltozott.
