Erre nagyon figyelj, ha aranyat, ezüstöt vennél!

Nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmi napokon vannak túl a nemesfémek, az arany és az ezüst értéke is akkorát esett, amire korábban nem volt még példa. Sokan gondolkodnak most nemesfém vételben, nekik is mutatjuk a tanulságokat, hogy mire érdemes most figyelni, ha nemesfémbe fektetnének.

Sok minden összeadódott az eséshez

Tegnap már írtunk arról, hogy milyen okok álltak a nyersanyagok, azon belül is az arany és az ezüst árfolyamának zuhanása mögött. Most csak röviden:

Az amerikai dollár hirtelen és erőteljes erősödése

Több nyersanyagpiacon szigorítottak a fedezeti követelményeken, ami miatt egyes szereplők tömegesen zárták pozícióikat

A grafikonokon ritkán látható túlvettség alakult ki, napi, heti és havi charton is érett már a korrekció

A rali egyre inkább elszakadt a klasszikus kereslet-kínálati alapoktól, és momentumvezérelt spekulációvá alakult át

A kínai spekulánsok szerepe kiemelkedő volt, az egyéni befektetőktől kezdve nagy részvényalapokig sokan léptek be a fémek piacára, ami rövid idő alatt extrém árfolyamemelkedést okozott, majd ugyanilyen gyors profitrealizálást indított el

A trendkövető árupiaci alapok és algoritmikus kereskedési stratégiák tovább fokozták a mozgásokat

És nyilván nem segített a nemesfémek piacán az sem, hogy általánosságban romlott el a tőkepiaci hangulat, nemcsak az arany vagy az ezüst piacán, de a részvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon is.

A Warsh-sokk

De ahogy tegnap is írtuk, van ezeken felül is egy fontos tényező, ami nagy mozgásokat hozott a piacon.

A piacok összeomlásának egyik fontos oka az volt, hogy a befektetők túl nagy magabiztossággal pozícionálták magukat egy olyan forgatókönyvre, ami Kevin Warsh Fed-elnökké jelölésével egyik pillanatról a másikra megváltozott.