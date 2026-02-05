Mutatunk egy olcsó magyar részvényt, ami az alapkezelők kedvence lett

Mozgalmasan indult az év a világ tőzsdéin, geopolitikai feszültségek, Grönland sorsa, és újabb vámbejelentések befolyásolták a hangulatot, emellett az új Fed-elnök bejelentése és egy történelmi nyersanyagpiaci korrekció is borzolta a kedélyeket. A magyar tőzsdén ennek ellenére dőlnek a rekordok, a napokban az OTP, a Mol, a Richter és a BUX is történelmi csúcsot döntött.
Rendszeres havi felmérésünkben ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket a magyar tőzsde és a forint kilátásairól.
A februári felmérésben résztvevő alapkezelők: Accorde Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Gránit Alapkezelő, K&H Alapkezelő, OTP Alapkezelő.
