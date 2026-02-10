Drámai fordulat: menekülni kell a korábbi sztárpapírokból?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A szoftvercégek részvényeit különösen megrázta az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalat új eszközeinek bejelentése. Ezek az AI-megoldások már olyan professzionális munkafolyamatok kezelésére is képesek, amelyeket eddig a hagyományos szoftvercégek kínáltak alaptermékként.
A UBS szerint a szoftveripar körüli bizonytalanság tartóssá válhat. A fokozódó verseny miatt a befektetőknek
egyre nehezebb megbízható képet alkotniuk az ágazat hosszú távú növekedési kilátásairól.
A Liontrust Asset Management globális részvényekért felelős vezetője a CNBC-nek úgy nyilatkozott, hogy az AI által jelenleg termelt bevétel nincs arányban a ráfordításokkal. Ez szerinte bizonytalanná és nehezen kiszámíthatóvá teszi a szektor jövőjét.
A felhőszolgáltatók tőkekiadásai is egyre inkább fenntarthatatlan szintre emelkednek. A négy legnagyobb szereplő – az Alphabet, a Microsoft, a Meta és az Amazon – az idei évben összesen közel 700 milliárd dollárt költhet mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházásokra. Az Amazon önmagában 200 milliárd dolláros kiadást tervez, ami a szakértő szerint 2026-ra közel 17 milliárd dolláros negatív szabad cash flow-t eredményezhet. Úgy látja, hogy ezeknél a vállalatoknál jelentősen megnőtt a kockázat: az üzleti modell rendkívül tőkeigényessé vált, miközben a beruházások megtérülése továbbra is bizonytalan.
A UBS hangsúlyozta, hogy a technológiai szektor leminősítése nem jelent általánosan negatív véleményt az ágazatról. Azt javasolják azonban a befektetőknek, hogy vizsgálják felül kitettségüket, és
erősebben diverzifikáljanak olyan területek felé, mint a bankszektor, az egészségügy, a közműcégek vagy a fogyasztási cikkek piaca.
