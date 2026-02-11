Új vezető érkezik a magyarországi Suzuki élére

A Magyar Suzuki Zrt. vezetésében jelentős személyi változásra kerül sor tavasszal.
A vállalat bejelentése szerint március elsejétől Fumito Szakai tölti be a vezérigazgatói tisztséget.
Az új első számú vezető nem ismeretlen a Suzuki-csoporton belül: már 2000-ben csatlakozott a japán vállalathoz, ahol az elmúlt negyed évszázadban több, Európáért felelős pozícióban dolgozott.
Az újonnan kinevezett vezérigazgató prioritásai között szerepel a fenntartható fejlődés folytatása és a társadalmi igények minél teljesebb kielégítése. Fumito Szakai célja, hogy a következő időszakban megbízható, kiszámítható jelenlétet biztosítson mind az ügyfelek, mind az üzleti partnerek számára.
A távozó vezérigazgató, Maszato Acumi öt évvel ezelőtt került a magyar leányvállalat élére. Értékelése szerint kiemelkedő eredmény, hogy a Magyar Suzuki a kedvezőtlen piaci környezet ellenére is meg tudta őrizni stabilitását. Vezetése alatt ment végbe az autóipar jelentős átalakulása, ennek dacára a vállalat továbbra is meghatározó szereplője maradt a hazai gazdaságnak, az esztergomi gyáregység pedig a nemzetközi vállalatcsoporton belül is kiemelt jelentőségű. Maszato Acumi szerint az elmúlt időszak beruházásai – köztük a gyárkorszerűsítési projektek és a hatékonyságnövelő intézkedések – érdemben javították a vállalat versenyképességét és növelték piaci súlyát.
A Magyar Suzuki globális jelenlétét mutatja, hogy termékeit a világ több mint száz országába exportálja.
A vállalat működési adatai szerint a tavalyelőtti évben az esztergomi üzemben meghaladta a 111 ezer darabot a legyártott járművek száma, miközben a hazai piacon közel 16 500 autót értékesítettek.
A cég pénzügyi mutatói szomorú képet rajzolnak. A teljes árbevétel 2,245 milliárd eurót tett ki, amelyből 301 millió euró származott a magyarországi értékesítésből. Egy évvel korábban azonban még 2,871 milliárd eurós összforgalmat és 272 millió eurós hazai bevételt könyvelhetett el a társaság. A nyereség is jelentősen visszaesett: a korábbi 141,7 millió euróról 35,2 millió euróra mérséklődött.
Címlapkép forrása: Portfolio
Még 2-3 évig tarthat az aranybánya: most kereshetik magukat degeszre az energiatárolók
Új trend hódít a piacon.
Új növekedési hullámnak ágyaz meg az EU óriáspaktuma
Történelmi megállapodással lép ki az öreg kontinens Donald Trump és Kína árnyékából.
Itt a meglepetés, valósággal lemészárolják ezt a részvényt
Ha a nap végéig kitart ez a mínusz, ez lesz a papír valaha volt legrosszabb kereskedési napja.
Kiszivárgott Zelenszkij titkos terve: már a Kreml is megszólalt, kommentálták a legújabb fejleményt
Most dől el Ukrajna sorsa?
Megvan az első hely a világon, ahol bevezették az állandó alapjövedelmet
Az alkotást szeretné vele támogatni az európai ország.
Ütött az óra: Európának az asztalra kell csapnia, vagy elsöpri a "kínai cunami"
A német-francia vita rendezésén múlik minden.
Népirtást emlegetett Donald Trump jobbkeze, de nem sokáig – Gyorsan kínos pálfordulás lett az egészből
Diplomáciai baki miatt kellett visszakozni.
Hivatalos: Nagy Márton bejelentette, kiknek dob most mentőövet a kormány
Kiterjesztik a vendéglátóipari akciótervet.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?