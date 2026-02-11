Új vezető érkezik a magyarországi Suzuki élére

Márciustól vezetőváltás lesz a Magyar Suzuki Zrt. élén: a vezérigazgatói posztot Fumito Szakai veszi át Maszato Acumitól, aki öt éven át irányította az esztergomi autógyárat. Az új vezető régóta dolgozik a japán konszernnél, elődje pedig távozásakor a vállalat stabil működését és az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeit emelte ki.

A Magyar Suzuki Zrt. vezetésében jelentős személyi változásra kerül sor tavasszal.

A vállalat bejelentése szerint március elsejétől Fumito Szakai tölti be a vezérigazgatói tisztséget.

Az új első számú vezető nem ismeretlen a Suzuki-csoporton belül: már 2000-ben csatlakozott a japán vállalathoz, ahol az elmúlt negyed évszázadban több, Európáért felelős pozícióban dolgozott.

Az újonnan kinevezett vezérigazgató prioritásai között szerepel a fenntartható fejlődés folytatása és a társadalmi igények minél teljesebb kielégítése. Fumito Szakai célja, hogy a következő időszakban megbízható, kiszámítható jelenlétet biztosítson mind az ügyfelek, mind az üzleti partnerek számára.

A távozó vezérigazgató, Maszato Acumi öt évvel ezelőtt került a magyar leányvállalat élére. Értékelése szerint kiemelkedő eredmény, hogy a Magyar Suzuki a kedvezőtlen piaci környezet ellenére is meg tudta őrizni stabilitását. Vezetése alatt ment végbe az autóipar jelentős átalakulása, ennek dacára a vállalat továbbra is meghatározó szereplője maradt a hazai gazdaságnak, az esztergomi gyáregység pedig a nemzetközi vállalatcsoporton belül is kiemelt jelentőségű. Maszato Acumi szerint az elmúlt időszak beruházásai – köztük a gyárkorszerűsítési projektek és a hatékonyságnövelő intézkedések – érdemben javították a vállalat versenyképességét és növelték piaci súlyát.

A Magyar Suzuki globális jelenlétét mutatja, hogy termékeit a világ több mint száz országába exportálja.

A vállalat működési adatai szerint a tavalyelőtti évben az esztergomi üzemben meghaladta a 111 ezer darabot a legyártott járművek száma, miközben a hazai piacon közel 16 500 autót értékesítettek.

A cég pénzügyi mutatói szomorú képet rajzolnak. A teljes árbevétel 2,245 milliárd eurót tett ki, amelyből 301 millió euró származott a magyarországi értékesítésből. Egy évvel korábban azonban még 2,871 milliárd eurós összforgalmat és 272 millió eurós hazai bevételt könyvelhetett el a társaság. A nyereség is jelentősen visszaesett: a korábbi 141,7 millió euróról 35,2 millió euróra mérséklődött.

