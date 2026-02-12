Jóval olcsóbban lehet most megvenni a sztárpapírt - Van még benne potenciál?

Mutatunk egy magyar részvényt, amelynél látszólag minden rendben van, halad a kitűzött, ambiciózus stratégiai céljai felé, mégis különösebb negatív hír nélkül esett közel 30 százalékot az árfolyam három hónap leforgása alatt. Megnéztük, hogy van-e most fantázia a papírban fundamentális és technikai alapon.

Van egy részvény, amely nemrég még a magyar tőzsde sztárpapírja volt, de az elmúlt hetekben folyamatos lecsorgást mutatott a részvény, miközben a hazai részvénypiacon sorra dőltek a történelmi csúcsok.

Mindössze 3 hónap alatt közel 30 százalékot veszített értékéből a részvény és a szektortársakhoz képest is alulteljesít, ez a papír pedig nem más, mint a