Jóval olcsóbban lehet most megvenni a sztárpapírt - Van még benne potenciál?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Van egy részvény, amely nemrég még a magyar tőzsde sztárpapírja volt, de az elmúlt hetekben folyamatos lecsorgást mutatott a részvény, miközben a hazai részvénypiacon sorra dőltek a történelmi csúcsok.
Mindössze 3 hónap alatt közel 30 százalékot veszített értékéből a részvény és a szektortársakhoz képest is alulteljesít, ez a papír pedig nem más, mint a
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés