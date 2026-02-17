Új AI-modellt dobott piacra az Alibaba

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

A Qwen3.5 úgynevezett nyílt súlyú (open weights) változatban is elérhető, ami azt jelenti, hogy a felhasználók letölthetik, futtathatják, finomhangolhatják, illetve saját infrastruktúrájukon is telepíthetik a rendszert. Emellett az Alibaba felhőplatformján egy hosztolt verzió is megjelent Qwen-3.5-Plus néven. Mindkét változat a kínai holdújév előestéjén, hétfőn vált elérhetővé, mindössze egy héttel azután, hogy a cég bemutatott egy kifejezetten robotokhoz tervezett mesterségesintelligencia-modellt.

Az Alibaba tájékoztatása szerint

a Qwen3.5 natív multimodális képességekkel rendelkezik, vagyis egyetlen rendszeren belül képes értelmezni szöveget, képet és videót, miközben hatékonyságban és költségekben is előrelépést jelent.

Bár a modell 397 milliárd paraméterrel rendelkezik – ami kevesebb, mint az előző csúcsmodell esetében –, az Alibaba saját mérései szerint mégis jelentős javulást mutat. A vállalat állítása szerint a Qwen3.5 teljesítménye felveszi a versenyt az OpenAI, az Anthropic és a Google DeepMind vezető modelljeivel. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek az összehasonlítások a cég saját tesztjein alapulnak, amelyeket a sajtó nem tudott független forrásból hitelesíteni.

Az idei év trendjeinek megfelelően a modell fejlett kódolási és ügynöki képességeket (agentic capabilities) is kínál, emellett kompatibilis az olyan nyílt forráskódú megoldásokkal, mint az OpenClaw. Az AI-ügynökök olyan rendszerek, amelyek minimális felügyelet mellett, önállóan képesek többlépéses feladatokat végrehajtani a felhasználó nevében. E technológia iránt az Anthropic közelmúltban megjelent eszközei óta nőtt meg a figyelem, mivel a szakértők szerint ezek a megoldások alapjaiban formálhatják át a hagyományos szoftverszolgáltatási (SaaS) üzleti modelleket.

Az Alibaba kínai versenytársai – köztük a ByteDance és a Zhipu AI – szintén az elmúlt héten adtak ki fejlesztett modelleket, amelyek kifejezetten az autonóm ügynöki funkciók bővítésére fókuszálnak. Marc Einstein, a Counterpoint Research elemzésért felelős igazgatója a CNBC-nek elmondta: a fejlesztőcégek arra készülnek, hogy az AI-ügynökök "felforgathatják a hagyományos internetes üzleti modelleket". Hozzátette, hogy a kínai piaci szereplők tisztában vannak a kockázattal: aki erre nincs felkészülve, komoly versenyhátrányba kerülhet.

A Qwen3.5 összesen 201 nyelvet és nyelvjárást támogat, ami a korábbi generáció 82-es értékéhez képest jelentős bővülés. Einstein szerint ez a lépés az Alibaba globális ambícióit tükrözi. A vállalat a holdújév időszaka alatt további nyílt súlyú modellek kiadását is tervezi.

