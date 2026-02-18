Méteres hótorlaszok és viharos szél: autópályákat zártak le, megbénult a főváros a szomszédos országban

Szerdára virradó éjszaka 30-50 centiméternyi friss hóréteg hullott Bukarestben, és a fővárost a Fekete-tenger partvidékétől elválasztó nagy kiterjedésű Baragan-síkságon, ahol az óránként nyolcvan kilométeres sebességet elérő szél helyenként méteres hótorlaszokat emelt az utakra.
A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) az erős havazás és hóátfúvások miatt lezárta a forgalmat a Bukarestet körülvevő A0-ás körgyűrűn, az Erdély felé vezető A3-as autópályán, valamint Braila, Buzau, Ialomita, Ilfov és Vrancea megye több országútján. A térség számos más főútvonaláról és a tengerpart felé vezető A2-es autópályáról kitiltották a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket.
A hófúvás fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. A bukaresti Északi Pályaudvarra érkező vonatok többsége jelentős (esetenként 4-5 órás) késést halmozott fel. Az induló járatokat is visszatartották szerda délelőtt, így azoknál is már többórás késést mutatott a kijelző.
Az erős szél miatt az ország mind a négy tengeri kikötőjét lezárták.
A légi közlekedés is gyakorlatilag megbénult Bukarestben
a kifutópályákra folyamatosan lerakódó hóréteg és a viharos szél miatt. Néhány járat kivételével az érkező gépeket nem a főváros repülőterei fogadták, hanem Craiován vagy Nagyszebenben szálltak le. Többtucatnyi induló járatot töröltek, az otopeni-i nemzetközi repülőtéren szerda délelőtt mintegy 6000 utas várt arra, hogy újrainduljon a légi forgalom. Román médiaértesülések szerint Nicusor Dan államfő és az elnököt kísérő sajtódelegáció sem tudott a tervezett időben elindulni a Béketanács első, washingtoni ülésére.
A szél fákat döntött az úttestre, megbénítva a közlekedést több országúton és a fővárosban.
A narancssárga riasztás egyelőre szerda este 23 óráig marad érvényben Bukarest, a Baragan-síkság és a Fekete-tenger partján lévő Dobrudzsa térségében, ahol a hóréteg vastagsága meghaladhatja a fél métert, a széllökések sebessége pedig az 50-70 kilométert óránként.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
