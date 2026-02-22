  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Fél éve még sztár volt, most meg 75 százalékkal lejjebb lehet megvenni ezt a befektetést!

Fél éve még az egyik legnagyobb sztár volt ez a papír, aki a részvénykibocsátásban részt vett, gyorsan több mint 40 százalékot kereshetett, azóta viszont zuhan, most pedig 75 százalékkal olcsóbban lehet megvenni. Az egyik legdurvább grafikon, amit mostanában láttunk. De izgalmas is egyben, könnyen gyors felpattanás jöhet ennél a részvénynél.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Még mindig kifejezetten jó a hangulat a világ tőzsdéin, a nagy indexek történelmi csúcsuk közelében állnak.

Vannak viszont olyan részvények, amik nagyot estek, és most sok szempontból vonzó szinten állnak.

Mutatunk egy részvényt, amit most 75 százalékkal alacsonyabb áron lehet megvenni, és ami könnyen nagyot pattanhat fel.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility