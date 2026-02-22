Fél éve még sztár volt, most meg 75 százalékkal lejjebb lehet megvenni ezt a befektetést!

Fél éve még az egyik legnagyobb sztár volt ez a papír, aki a részvénykibocsátásban részt vett, gyorsan több mint 40 százalékot kereshetett, azóta viszont zuhan, most pedig 75 százalékkal olcsóbban lehet megvenni. Az egyik legdurvább grafikon, amit mostanában láttunk. De izgalmas is egyben, könnyen gyors felpattanás jöhet ennél a részvénynél.

Még mindig kifejezetten jó a hangulat a világ tőzsdéin, a nagy indexek történelmi csúcsuk közelében állnak.

Vannak viszont olyan részvények, amik nagyot estek, és most sok szempontból vonzó szinten állnak.

Mutatunk egy részvényt, amit most 75 százalékkal alacsonyabb áron lehet megvenni, és ami könnyen nagyot pattanhat fel.