Hamarosan kiderül, mennyi osztalékot fizet a Telekom - Mutatjuk, hogy mire számítanak az elemzők

Beindult a nagyüzem itthon a vállalati gyorsjelentéseknél, a blue chipek közül több is jelent a héten, holnap este a Magyar Telekomon a sor. A cég éves számaival együtt várhatóan a 2025-ös év után fizetendő osztalékra és sajátrészvény-vásárlásokra vonatkozó javaslat is érkezik, megnéztük, milyen számokat várnak az elemzők a vállalat tavalyi negyedik negyedévére, és hogy mekkora lehet az osztalék mértéke a konszenzus és az osztalékpolitika alapján.

Szerdán, piaczárás után teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését a Magyar Telekom, amit kiemelt figyelemmel követnek a befektetők, mivel a teljes év eredményeit, ezzel együtt pedig rendszerint a részvényesi készpénz-visszajuttatásra vonatkozó javaslatot is publikálja ilyenkor a cég. Megnéztük, hogy mit prognosztizálnak az elemzők a negyedik negyedévre a konszenzus alapján és hogy milyen osztalékot várnak a piacok.

A várakozások szerint a bevétel csak kismértékben emelkedhetett az előző év azonos időszakához képest, eredményszinten viszont kétszámjegyű növekedésről számolhat be a Telekom.

A konszenzus a következő elemzőházak becslésein alapul: Concorde, Erste Group Bank, Oddo BHF, Patria Finance, PKO Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki, Santander Brokerage Poland, Wood & Co.