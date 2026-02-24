Hamarosan kiderül, mennyi osztalékot fizet a Telekom - Mutatjuk, hogy mire számítanak az elemzők

Szerdán, piaczárás után teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését a Magyar Telekom, amit kiemelt figyelemmel követnek a befektetők, mivel a teljes év eredményeit, ezzel együtt pedig rendszerint a részvényesi készpénz-visszajuttatásra vonatkozó javaslatot is publikálja ilyenkor a cég. Megnéztük, hogy mit prognosztizálnak az elemzők a negyedik negyedévre a konszenzus alapján és hogy milyen osztalékot várnak a piacok.
A várakozások szerint a bevétel csak kismértékben emelkedhetett az előző év azonos időszakához képest, eredményszinten viszont kétszámjegyű növekedésről számolhat be a Telekom.
A konszenzus a következő elemzőházak becslésein alapul: Concorde, Erste Group Bank, Oddo BHF, Patria Finance, PKO Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki, Santander Brokerage Poland, Wood & Co.
