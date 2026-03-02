Lelassult a növekedés a CIG Pannóniánál, de így is csinos lett a profit

3,958 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta a 2025-ös évet a CIG Pannónia, szemben az egy évvel korábbi 1,3 milliárd forinttal. Javult is az eredmény, meg nem is: ha a mára nagyobb részben már rendezett olaszországi jogviták miatt végrehajtott több mint 4,5 milliárd forintnyi korábbi tartalékemeléstől eltekintünk, akkor csökkent a biztosító profitabilitása, amit részben a biztosítón kívülálló okok magyaráznak, például a rövid kötvényhozamok csökkenése 550 millió forinttal a befektetési eredmények soron. Így bár
az olaszországi jogviták hatásától szűrve a biztosítástechnikai eredmény 190 millió forinttal nőtt, az adózott eredmény 1,195 milliárd forinttal csökkent.
A biztosító tőkehelyzete stabil, konszolidált tőkemegfelelési mutatója 221%.
