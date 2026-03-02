Lelassult a növekedés a CIG Pannóniánál, de így is csinos lett a profit

Összejön a 4 milliárdos nyereség? – tettük fel a kérdést a CIG Pannóniáról még decemberben, mára pedig a válasz is megérkezett: majdnem. A változó hozamkörnyezet miatt ugyan a negyedik negyedév eredménye elmaradt az előzőektől, így is rekordprofitot hozott a tavalyi év a biztosítócsoportnál. A nyereség tehát nagyjából várható volt, a biztosítási díjbevételeknél látható lemorzsolódás viszont kevésbé: elindult egy portfóliótisztítás a biztosítónál, és a társaság szempontjából túl élénk volt a verseny az egyszeri díjas életbiztosítások értékesítésével szemben. Ezt tükrözi, hogy míg az MBH Bank tavalyelőtt még 57%-kal húzta feljebb a CIG-termékek értékesítését, tavaly már csak 3%-kal.

3,958 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta a 2025-ös évet a CIG Pannónia, szemben az egy évvel korábbi 1,3 milliárd forinttal. Javult is az eredmény, meg nem is: ha a mára nagyobb részben már rendezett olaszországi jogviták miatt végrehajtott több mint 4,5 milliárd forintnyi korábbi tartalékemeléstől eltekintünk, akkor csökkent a biztosító profitabilitása, amit részben a biztosítón kívülálló okok magyaráznak, például a rövid kötvényhozamok csökkenése 550 millió forinttal a befektetési eredmények soron. Így bár

az olaszországi jogviták hatásától szűrve a biztosítástechnikai eredmény 190 millió forinttal nőtt, az adózott eredmény 1,195 milliárd forinttal csökkent.

A biztosító tőkehelyzete stabil, konszolidált tőkemegfelelési mutatója 221%.