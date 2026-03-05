Megnyugvás az ázsiai tőzsdéken - Mi jöhet az európai piacokon?

Emelkedéssel zártak az európai és amerikai tőzsdék szerdán, korrigálva az eladási hullámot, amely az elmúlt napokban söpört végig a piacokon a közel-keleti háború miatt. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök szavaira, hogy kész minden eszközzel megvédeni a tengerszakaszon az átmenő forgalmat megállította az olajárak emelkedését, ami lendületet adott a piacoknak. Európa szerdán már jobban nézett ki, mint a hét első két napján, emelkedéssel zártak a vezető indexek. A magyar piac is visszapattant az OTP vezetésével. Erős volt a zárás New Yorkban is.