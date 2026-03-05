  • Megjelenítés
Megnyugvás az ázsiai tőzsdéken - Mi jöhet az európai piacokon?
Üzlet

Megnyugvás az ázsiai tőzsdéken - Mi jöhet az európai piacokon?

Portfolio
Az elmúlt napok masszív esései után kis megnyugvás látszik ma reggel az ázsiai tőzsdéken, a tegnap történelmi zuhanást mutató dél-koreai tőzsdén ma felpattanás van, viszont az európai határidős indexek eséseket jeleznek előre a nyitásra. Az iráni helyzetre figyelnek elsősorban a befektetők, de emellett Európából és Amerikából is jönnek ma fontos makroadatok.
Emelkedik az olajár

Az olajár emelkedik ma reggel: a brent 2,9 százalékos, a WTI 3,6 százalékos pluszban áll.

wti

A nemesfémek vegyesen teljesítenek, míg az arany kismértékben, 0,2 százalékkal emelkedik, addig az ezüst 2,3 százalékot, a réz 1,3 százalékot esett.

gold
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdék emelkednek ma reggel, a Nikkei 2,3 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,8 százalékkal került feljebb, míg a tegnap nagyot eső dél-koreai tőzsdiendex, a Kospi 11 százalékot ugrott ma reggel.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,7 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,4 százalékot eshet, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma ismét felpörögnek a nemzetközi események makrofronton. Megkezdődik a Kínai Országos Népi Gyűlés, miközben Európában valóságos adatdömping várható: a francia és spanyol ipari termelés mellett az olasz és az európai kiskereskedelmi forgalom, valamint fontos német munkaerőpiaci és termelékenységi mutatók is napvilágot látnak. Idehaza a KSH a januári kiskereskedelmi forgalmi adatokat teszi közzé, délután pedig az amerikai export és importinflációra érdemes figyelni.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 6,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 33,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 739,41 0,5% -1,5% -1,5% 1,4% 14,6% 57,6%
S&P 500 6 869,5 0,8% -1,1% -0,2% 0,4% 18,9% 82,3%
Nasdaq 25 093,68 1,5% -0,9% 0,8% -0,6% 23,3% 101,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 245,54 -3,6% -7,4% -0,1% 7,8% 45,3% 87,5%
Hang Seng 25 249,48 -2,0% -5,7% -6,0% -1,5% 10,1% -13,6%
CSI 300 4 602,62 -1,1% -2,8% -2,0% -0,6% 18,5% -12,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 205,36 1,7% -3,9% -1,6% -1,2% 8,4% 72,2%
CAC 8 167,73 0,8% -4,6% -1,1% 0,2% 1,5% 40,1%
FTSE 10 567,65 0,8% -2,2% 1,6% 6,4% 20,6% 58,9%
FTSE MIB 45 336,88 2,0% -3,9% -2,8% 0,9% 20,1% 96,3%
IBEX 17 487 2,5% -5,3% -3,4% 1,0% 34,2% 109,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 123 872,3 2,6% -2,5% -7,1% 11,6% 43,3% 188,5%
ATX 5 515,85 1,5% -4,3% -4,0% 3,6% 35,9% 78,8%
PX 2 614,72 1,1% -2,5% -6,8% -2,6% 34,2% 147,0%
Magyar blue chipek              
OTP 37 490 4,7% -6,3% -10,0% 6,8% 60,4% 184,4%
Mol 3 660 0,4% 3,9% -10,9% 24,5% 28,0% 69,3%
Richter 11 640 0,4% -2,3% 1,3% 18,0% 10,1% 38,7%
Magyar Telekom 2 150 0,9% 4,4% 6,2% 20,0% 27,4% 425,7%
Nyersanyagok              
WTI 74,58 0,1% 14,2% 15,5% 30,2% 8,9% 16,8%
Brent 81,46 0,0% 14,8% 17,2% 33,9% 13,9% 21,8%
Arany 5 148,7 0,8% -0,8% 4,4% 19,1% 77,0% 199,5%
Devizák              
EURHUF 384,0500 -1,9% 2,2% 1,1% 0,0% -3,8% 5,3%
USDHUF 329,9540 -2,4% 3,6% 2,5% 0,9% -13,0% 8,9%
GBPHUF 441,9851 -0,7% 2,6% 0,7% 0,3% -8,0% 4,4%
EURUSD 1,1640 0,6% -1,4% -1,3% -0,9% 10,6% -3,3%
USDJPY 157,8450 0,0% 0,9% 0,8% 0,7% 6,4% 46,7%
GBPUSD 1,3366 0,5% -1,2% -2,2% -0,6% 5,1% -4,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 72 691 6,4% 6,9% -0,4% -18,1% -16,7% 50,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,08 0,8% 1,0% -4,6% -2,0% -3,0% 163,3%
10 éves német állampapírhozam 2,71 -0,9% 1,5% -3,9% -5,3% 10,5% -876,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,69 -1,0% 3,2% 2,6% -2,6% -1,0% 149,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio


A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

