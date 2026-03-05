Megnyugvás az ázsiai tőzsdéken - Mi jöhet az európai piacokon?

Emelkedik az olajár
Az olajár emelkedik ma reggel: a brent 2,9 százalékos, a WTI 3,6 százalékos pluszban áll.
A nemesfémek vegyesen teljesítenek, míg az arany kismértékben, 0,2 százalékkal emelkedik, addig az ezüst 2,3 százalékot, a réz 1,3 százalékot esett.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdék emelkednek ma reggel, a Nikkei 2,3 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,8 százalékkal került feljebb, míg a tegnap nagyot eső dél-koreai tőzsdiendex, a Kospi 11 százalékot ugrott ma reggel.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,7 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,4 százalékot eshet, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma ismét felpörögnek a nemzetközi események makrofronton. Megkezdődik a Kínai Országos Népi Gyűlés, miközben Európában valóságos adatdömping várható: a francia és spanyol ipari termelés mellett az olasz és az európai kiskereskedelmi forgalom, valamint fontos német munkaerőpiaci és termelékenységi mutatók is napvilágot látnak. Idehaza a KSH a januári kiskereskedelmi forgalmi adatokat teszi közzé, délután pedig az amerikai export és importinflációra érdemes figyelni.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 6,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 33,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 739,41
|0,5%
|-1,5%
|-1,5%
|1,4%
|14,6%
|57,6%
|S&P 500
|6 869,5
|0,8%
|-1,1%
|-0,2%
|0,4%
|18,9%
|82,3%
|Nasdaq
|25 093,68
|1,5%
|-0,9%
|0,8%
|-0,6%
|23,3%
|101,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 245,54
|-3,6%
|-7,4%
|-0,1%
|7,8%
|45,3%
|87,5%
|Hang Seng
|25 249,48
|-2,0%
|-5,7%
|-6,0%
|-1,5%
|10,1%
|-13,6%
|CSI 300
|4 602,62
|-1,1%
|-2,8%
|-2,0%
|-0,6%
|18,5%
|-12,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 205,36
|1,7%
|-3,9%
|-1,6%
|-1,2%
|8,4%
|72,2%
|CAC
|8 167,73
|0,8%
|-4,6%
|-1,1%
|0,2%
|1,5%
|40,1%
|FTSE
|10 567,65
|0,8%
|-2,2%
|1,6%
|6,4%
|20,6%
|58,9%
|FTSE MIB
|45 336,88
|2,0%
|-3,9%
|-2,8%
|0,9%
|20,1%
|96,3%
|IBEX
|17 487
|2,5%
|-5,3%
|-3,4%
|1,0%
|34,2%
|109,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|123 872,3
|2,6%
|-2,5%
|-7,1%
|11,6%
|43,3%
|188,5%
|ATX
|5 515,85
|1,5%
|-4,3%
|-4,0%
|3,6%
|35,9%
|78,8%
|PX
|2 614,72
|1,1%
|-2,5%
|-6,8%
|-2,6%
|34,2%
|147,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 490
|4,7%
|-6,3%
|-10,0%
|6,8%
|60,4%
|184,4%
|Mol
|3 660
|0,4%
|3,9%
|-10,9%
|24,5%
|28,0%
|69,3%
|Richter
|11 640
|0,4%
|-2,3%
|1,3%
|18,0%
|10,1%
|38,7%
|Magyar Telekom
|2 150
|0,9%
|4,4%
|6,2%
|20,0%
|27,4%
|425,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|74,58
|0,1%
|14,2%
|15,5%
|30,2%
|8,9%
|16,8%
|Brent
|81,46
|0,0%
|14,8%
|17,2%
|33,9%
|13,9%
|21,8%
|Arany
|5 148,7
|0,8%
|-0,8%
|4,4%
|19,1%
|77,0%
|199,5%
|Devizák
|EURHUF
|384,0500
|-1,9%
|2,2%
|1,1%
|0,0%
|-3,8%
|5,3%
|USDHUF
|329,9540
|-2,4%
|3,6%
|2,5%
|0,9%
|-13,0%
|8,9%
|GBPHUF
|441,9851
|-0,7%
|2,6%
|0,7%
|0,3%
|-8,0%
|4,4%
|EURUSD
|1,1640
|0,6%
|-1,4%
|-1,3%
|-0,9%
|10,6%
|-3,3%
|USDJPY
|157,8450
|0,0%
|0,9%
|0,8%
|0,7%
|6,4%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3366
|0,5%
|-1,2%
|-2,2%
|-0,6%
|5,1%
|-4,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|72 691
|6,4%
|6,9%
|-0,4%
|-18,1%
|-16,7%
|50,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,08
|0,8%
|1,0%
|-4,6%
|-2,0%
|-3,0%
|163,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|-0,9%
|1,5%
|-3,9%
|-5,3%
|10,5%
|-876,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,69
|-1,0%
|3,2%
|2,6%
|-2,6%
|-1,0%
|149,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Hittek Trumpnak a piacok, erősödéssel zártak a főbb indexek
Emelkedéssel zártak az európai és amerikai tőzsdék szerdán, korrigálva az eladási hullámot, amely az elmúlt napokban söpört végig a piacokon a közel-keleti háború miatt. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök szavaira, hogy kész minden eszközzel megvédeni a tengerszakaszon az átmenő forgalmat megállította az olajárak emelkedését, ami lendületet adott a piacoknak. Európa szerdán már jobban nézett ki, mint a hét első két napján, emelkedéssel zártak a vezető indexek. A magyar piac is visszapattant az OTP vezetésével. Erős volt a zárás New Yorkban is.
Bődületes profitja lehet az OTP-nek
Kifejezetten jól ment az elmúlt években az OTP-nek, a bankcsoport már 11 országban van jelen. Az OTP sorra hajtotta végre az akvizíciókat, amivel szépen nőtt, de organikusan is nőttek a számok. Erre jó példa egyébként a tavalyi negyedik negyedév, amikor szintén kiemelkedő profitot érhetett el a bankcsoport. Jönnek a legfrissebb számok!
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
2022 réme újra fenyeget - A szakadék szélére lökte a közel-keleti konfliktus az EU-ba igyekvő országot
A gazdasági válság mellett ráadásul akár még a háborúba is belesodródhatnak.
Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába
Az ukrán vezetés továbbra is vitatja a magyar kormány álláspontját
Elmondta Trump: sokkal jobban halad az Irán elleni háború, mint várta
10-es skálán 15-ös a hadművelet eredményessége.
Vészesen fogynak a rakéták, az újabb háború gyorsan felőrölheti a nyugati készleteket
Nem biztos, hogy volt elég mozgatható tartalék egy újabb front megnyitásához
Kiderült, pontosan mit ajánlott Amerika Iránnak a békéért cserébe – Ez vezetett a háborúhoz
Itt van az ajánlat, amire Teherán nemet mondott.
Gigantikus összeget fizet ki a koronavírus-vakcina gyártója, hogy megússza az óriási botrányt
A cég részvényei kilőttek a hírre.
Beáldozni látszik a diszkontsörök korszakának
Szokatlan irányokba mozognak a fogyasztói szokások.
Mol–Janaf-vita: a horvátok viszonozták a magyar pofont, reagáltak az újabb vádakra
Egyre jobban eszkalálódik a konfliktus a felek között.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.