Csúcson az olajár, jelentett az OTP - Mi a helyzet a tőzsdéken?

Tovább emelkedik az olajár, 0,7 százalékos erősödést követően már 86 dollár közelében van a Brent határidős jegyzése, miután a Katar bejelentette, hogy a háború folytatódása esetén nem tudja garantálni az energiaexport fenntartását.

A WTI jegyzése még nagyobb emelkedésben van, 2 százalékkal került feljebb 82,6 dollárra,

ami 2024 júliusa óta nem látott szint.