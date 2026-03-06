  • Megjelenítés
Csúcson az olajár, jelentett az OTP - Mi a helyzet a tőzsdéken?
Üzlet

Csúcson az olajár, jelentett az OTP - Mi a helyzet a tőzsdéken?

Portfolio
A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. A hét második felére ugyan elkezdett javulni a hangulat a piacokon, a volatilitás továbbra is magas, tegnap újra megütötték az európai és az amerikai tőzsdéket, Ázsiában viszont ma már felpattantak a piacok, és Európában is emelkedés látszik. Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény.
Megosztás

Stratégiai kiskereskedelmi portfóliót vásárolt a Shopper Park Plus Lengyelországban

A Shopper Park Plus (SPP) tavalyi sikeres tőkebevonása – amely a tranzakció értékének mintegy 50%-át fedezte – lehetővé tette egy nyolc, élelmiszer fókuszú kiskereskedelmi ingatlanból álló stratégiai portfólió megvásárlását Lengyelországban az Auchantól. A fennmaradó összeget az Aareal Bankkal a múlt héten aláírt hitelmegállapodás biztosítja. Az akvizíció jelentős mérföldkő a vállalat élelmiszer-központú kiskereskedelmi ingatlanok piacán folytatott bővülési stratégiájában.

Tovább a cikkhez
Stratégiai kiskereskedelmi portfóliót vásárolt a Shopper Park Plus Lengyelországban
Megosztás

Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború

A katari energiaügyi miniszter szerint a háború miatt az Öböl-államok néhány héten belül kénytelenek lesznek leállítani az energiaexportot, az olaj ára pedig elérheti a hordónkénti 150 dollárt. A közel-keleti háború globális gazdasági összeomláshoz vezethet a miniszter szerint - írja a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
Megosztás

Megint megy az olajár

Tovább emelkedik az olajár, 0,7 százalékos erősödést követően már 86 dollár közelében van a Brent határidős jegyzése, miután a Katar bejelentette, hogy a háború folytatódása esetén nem tudja garantálni az energiaexport fenntartását.

Qc1lh66e

A WTI jegyzése még nagyobb emelkedésben van, 2 százalékkal került feljebb 82,6 dollárra,

ami 2024 júliusa óta nem látott szint.

GByFyywP
Megosztás

Meglépte a világ egyik legnagyobb logisztikai cége: két kulcsfontosságú útvonalon is felfüggesztik a hajózást

A Maersk, a világ egyik legnagyobb konténerhajózási vállalata bejelentette, hogy két hajózási útvonalát is felfüggeszti a Közel-Keleten kialakult biztonsági helyzet miatt. Ez a lépés újabb jele annak, hogy a térségbeli konfliktus súlyosan megzavarja a globális ellátási láncokat - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Meglépte a világ egyik legnagyobb logisztikai cége: két kulcsfontosságú útvonalon is felfüggesztik a hajózást
Megosztás

Kis pluszban Európa

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,5 százalékkal került feljebb, a CAC 0,2 százalékot erősödött, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze is feljebb került 0,2 százalékkal, a spany piac pedig ugyancsak 0,2 százalékot emelkedett.

Q2d0TNwj
Megosztás

Emelkedéssel próbálkozik a magyar tőzsde, pluszban az OTP a jelentés után

A nemzetközi piacokon emelkedés látszik, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedik. Az OTP pluszban kezdte a napot a hajnali gyorsjelentés után.

Tovább a cikkhez
Emelkedéssel próbálkozik a magyar tőzsde, pluszban az OTP a jelentés után
Megosztás

Betör a mesterséges intelligencia a Netflixhez: új technológiával forradalmasíthatják a filmezést

A Netflix felvásárolta Ben Affleck mesterséges intelligencián alapuló, filmgyártási technológiákat fejlesztő cégét, az InterPositive-ot. Ez a streamingóriás első akvizíciója azóta, hogy tavaly kiszállt a Warner Bros. Discovery stúdiójáért és streamingüzletágáért folytatott versenyből.

Tovább a cikkhez
Betör a mesterséges intelligencia a Netflixhez: új technológiával forradalmasíthatják a filmezést
Megosztás

Szokatlan jelenség a piacokon: sorra mondanak csődöt a legbiztonságosabbnak hitt befektetések

A közel-keleti konfliktus eszkalálódása az elmúlt héten alapjaiban rázta meg a piacokat. Eközben a hagyományos menedékeszközök – mint az amerikai államkötvények, az arany, a japán jen és a svájci frank – sorra csődöt mondtak. A befektetők számára szinte egyedül a dollár kínált védelmet. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a megszokott piaci összefüggések gyökeresen átalakulóban vannak - közölte a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Szokatlan jelenség a piacokon: sorra mondanak csődöt a legbiztonságosabbnak hitt befektetések
Megosztás

Megtörténhet az, amitől a rajongók tartottak: háborús fenyegetés húzhatja keresztül a világ legnépszerűbb autósportjának szezonját

Az iráni háború kitörése óta 1,9 milliárd dollárt veszített a piaci értékéből a Formula–1 mögött álló tőzsdei vállalat. A közel-keleti versenyek megrendezése körül egyre nagyobb a bizonytalanság, és ez éppen akkor érinti a sportágat, amikor az üzleti oldalon soha nem látott fellendülést él meg - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megtörténhet az, amitől a rajongók tartottak: háborús fenyegetés húzhatja keresztül a világ legnépszerűbb autósportjának szezonját
Megosztás

Egy kastélyfelújítás és a költségek megugrása okozott meglepetést az OTP-nél

Elmaradt a várttól az OTP negyedéves profitja, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. Akkora profitot termel most már az OTP, ami komoly fejtörést okozhat a bank vezetőinek, ha el akarják költeni. Például osztalékra, most az is kiderült, mekkora összeget fizethetnek ki a részvényeseknek. Egyébként ereje teljében van a bankcsoport, csinos profitot termel a bolgár, az orosz és a szlovén bank is, és szépen rendbe rakták az üzbéget. Ha minden úgy alakul, mint amire a menedzsment számít, akkor 2026 is erős lesz.

Tovább a cikkhez
Egy kastélyfelújítás és a költségek megugrása okozott meglepetést az OTP-nél
Megosztás

Stratégiai keretmegállapodást kötött az Épduferr leányvállalata és az MVM

Stratégiai keretmegállapodást kötött az Épduferr felerészben tulajdonolt leányvállalata, a GeoAkku Kft. és az MVM. Az együttműködés célja egy innovatív, talajszondás hidrogéntárolási eljárás ipari méretű tesztelése - áll a BÉT honlapján közzétett tájékoztatásban. Sikeres eredmények esetén a technológiát a Mátrai Erőműnél tervezett zöldhidrogén-projektben fogják alkalmazni.

Tovább a cikkhez
Stratégiai keretmegállapodást kötött az Épduferr leányvállalata és az MVM
Megosztás

Közel 300 milliárd forintos negyedéves profit az OTP-nél

Az OTP a negyedik negyedévben 297 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami az előző negyedévhez képest visszaesést, éves alapon viszont javulást jelent. A bevételek tovább nőttek a hitelállomány bővülése és a javuló kamatmarzs hatására, miközben a kockázati költségek jelentősen csökkentek negyedéves összevetésben. A profitdinamikát ugyanakkor részben a magasabb működési költségek és az egyéb bevételek visszaesése fogta vissza.

Tovább a cikkhez
Közel 300 milliárd forintos negyedéves profit az OTP-nél
Megosztás

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,17 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,5 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,63 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalékot emelkedhet, a CAC 0,52 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,18 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,25 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét zárásaként idehaza a KSH januári ipari termelési adata és az MNB nemzetközi tartalékainak alakulása ad iránymutatást. Nemzetközi fronton Christine Lagarde EKB elnök délelőtti beszédét figyelik árgus szemekkel a befektetők, amellyel egyidőben az eurózóna végleges GDP statisztikája is befut. Délután pedig az amerikai munkaerőpiaci adatoké és a januári kiskereskedelmi forgalomé lesz a főszerep, amelyek alapvetően határozhatják meg a hétvégi hangulatot.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,8 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 26,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 8,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 41,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 954,74 -1,6% -3,1% -2,0% -0,2% 11,5% 52,3%
S&P 500 6 830,71 -0,6% -1,1% 0,5% -0,2% 16,9% 77,8%
Nasdaq 25 020,41 -0,3% -0,1% 1,9% -0,9% 21,3% 97,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 55 278,06 1,9% -5,9% 2,7% 9,8% 47,7% 91,5%
Hang Seng 25 321,34 0,3% -4,0% -5,8% -1,2% 7,3% -13,0%
CSI 300 4 647,69 1,0% -1,7% -0,5% 0,4% 19,1% -11,7%
Európai részvényindexek              
DAX 23 815,75 -1,6% -5,8% -2,8% -2,8% 3,2% 71,1%
CAC 8 045,8 -1,5% -6,7% -2,3% -1,3% -1,6% 39,1%
FTSE 10 413,94 -1,5% -4,0% 1,0% 4,9% 18,9% 57,1%
FTSE MIB 44 608,55 -1,6% -5,9% -2,6% -0,7% 15,8% 94,2%
IBEX 17 245,2 -1,4% -6,8% -2,8% -0,4% 30,5% 108,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 125 157,6 1,0% -1,3% -3,6% 12,7% 42,1% 189,3%
ATX 5 437,32 -1,4% -5,7% -3,5% 2,1% 28,2% 76,4%
PX 2 622,7 0,3% -1,3% -5,5% -2,3% 32,2% 145,7%
Magyar blue chipek              
OTP 37 960 1,3% -4,2% -5,9% 8,1% 57,4% 184,1%
Mol 3 732 2,0% 6,0% -6,2% 26,9% 31,5% 68,9%
Richter 11 670 0,3% -1,4% 3,0% 18,3% 7,9% 40,9%
Magyar Telekom 2 155 0,2% -1,8% 9,1% 20,3% 26,8% 430,8%
Nyersanyagok              
WTI 80,88 8,4% 24,2% 28,6% 41,3% 21,5% 22,4%
Brent 85,47 4,9% 20,8% 26,5% 40,5% 22,7% 23,0%
Arany 5 083,08 -1,3% -1,8% 5,4% 17,5% 73,9% 199,7%
Devizák              
EURHUF 387,6 0,9% 3,1% 2,3% 1,0% -2,7% 5,4%
USDHUF 334,6572 1,4% 5,0% 4,1% 2,4% -9,5% 8,4%
GBPHUF 446,1699 0,9% 3,9% 2,2% 1,3% -6,3% 4,5%
EURUSD 1,1582 -0,5% -1,8% -1,8% -1,4% 7,6% -2,7%
USDJPY 157,1200 0,0% 0,7% 0,2% 0,2% 5,5% 45,1%
GBPUSD 1,3322 -0,3% -1,4% -1,5% -1,0% 3,6% -3,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 896 -2,5% 5,0% 12,9% -20,1% -21,8% 45,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,12 1,0% 3,0% -1,7% -1,0% -3,7% 165,4%
10 éves német állampapírhozam 2,82 3,9% 5,9% 0,5% -1,6% 2,1% -931,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,76 1,0% 4,2% 3,4% -1,6% -1,3% 146,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Kivonul az osztrák ingatlanbefektető Magyarországról - Közel tíz budapesti irodaház kerülhet a piacra

Nyomás alatt a magyar tőzsde, ütik az OTP-t!

Elmaradt a mesterséges földrengés, fellélegezhetnek a befektetők

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility