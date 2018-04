A béke reménye hajtja fel az olajárat

A Brent árfolyama 1,5 százalék körüli erősödéssel 69,30 dollár körül állt kedden reggel.

A WTI ugyanekkor hasonló mértékű emelkedéssel 64,20 dollár körül tartózkodott.

Az olaj árfolyama az előző napon is lendületesen, több mint 2 százalékkal emelkedett, amit a kereskedelmi háborúval kapcsolatos félelmek enyhülése mellett a dollár gyengesége is támogatott. A piacokat némileg megnyugtatták a Kína és az Egyesült Államok közötti háttértárgyalásokról szóló jelentések, ahogyan Hszi Csin-ping kínai elnök békülékeny hangvételű szavai is, aki a Reuters beszámolója szerint kedden megígérte, tovább nyit országa gazdaságán és mérsékli az importtarifákatAz amerikai olajtartalékok alakulása ugyancsak foglalkoztatja a piacot. Míg a korábbi hetekben rendre emelkedett, a legutóbbi héten meglepetésre csökkent a tartalék nagysága, ezért az eheti új adatok meghatározóak lehetnek a WTI árfolyamának alakulását illetően. Az API kedden, az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynöksége szerdán ismerteti vonatkozó adatait. Az árakat továbbra is támogatja az OPEC összehangolt kitermeléscsökkentési intézkedése, míg a tengerentúli olajtermelés felfutása ezzel ellenkező irányban hat.A 2018-as év első és második fele a várakozások szerint eltérő képet mutathat az olajpiacon, amennyiben az első félév feszes kereslet-kínálati viszonyai a második félévre ismét kínálati többletbe fordulhatnak. Ezt jelzi az is, hogy a Sinopec, Ázsia legnagyobb olajfinomító kapacitást működtető társasága májustól a szaúdi olajimport 40 százalékos visszafogását tervezi, miután Szaúd-Arábia a vártnál magasabb árakat határozott meg. A kínai óriás azonban nem pótolja alternatív forrásból a kieső ellátást, amire vélhetően jelentős tartalékai miatt sincs rákényszerítve.A JP Morgan 2018-ra átlagosan 69,50 dolláros Brent- és 65,20 dolláros WTI-árfolyamot vár, míg 2019-re az árak csökkenését valószínűsíti, 64 dolláros Brent és 58,50 dolláros WTI árak mellett.