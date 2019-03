A cserearány már eldőlt - Az új Opusszal folytatódhat a növekedési sztori

Fekete Péter: Ahogy az átalakulási tervben is kiemeltük, a két társaság menedzsmentjének várakozásai szerint a létrejövő új Opus még stabilabb fundamentumokon álló és tőkeerősebb holding vállalattá válik. A beolvadást követően pedig a két társaság menedzsmentje a korábbihoz képest hatékonyabb működést vár a társaságok közötti szinergiák kihasználása révén. A beolvadás eredményeképpen ráadásul létrejöhet egy, a befektetők számára könnyebben átlátható cégstruktúra, egyszerűbb folyamatokkal, ami a transzparencia erősödését is eredményezheti.Továbbá arra számítunk, hogy a beolvadás lehetővé teszi az új Opus hazai-, illetve az európai benchmarknak számító indexekben való nagyobb súlyú megjelenését is. Ennek köszönhetően pedig a vállalat vonzó célpontot jelenthet a külföldi intézményi nagybefektetők, konzervatív befektetési politikát folytató pénzügyi alapok számára is. Mindezek együttes hatására jelentősen nőhetnek az új Opus forrásbevonási lehetőségei mind a nemzetközi, mind a hazai pénz- és tőkepiacokról.Azzal kapcsolatban pedig, hogy miért az Opus maradt a Budapesti Értéktőzsdén ismét elmondhatjuk, hogy a tőkeemelések és akvizíciók hatásaként az Opus saját tőkéje, valamint mérete alapján ez volt a racionális döntés.

Ezeknek a tisztított saját tőke értékeknek, valamint a részvény darabszámok figyelembevételével jutottunk el oda, hogy az Opus esetében az egy részvényre jutó saját tőkénél 314,1 forintos, míg a Konzum esetében 154 forintos érték került meghatározásra. Ez pedig 1:2-es cserearányt jelent a befektetők számára.

Ez volt az a része az egyesülésnek, amely a legtöbb gondolkodást igényelte, alapvetően három féle képpen lehet meghatározni a cserearányt: felvehetünk egy független szakértőt, aki mindkét társaságot értékeli, meghatározza a fair értékeket, ezek alapján pedig meghatározzuk a cserearányt. A második lehetőség, amikor tőzsdei kapitalizáció alapján közelítjük meg a dolgot. A harmadik lehetőség pedig, amit követtünk, megnéztük a legutolsó rendelkezésre álló konszolidált saját tőkét az Opus és a Konzum esetében, majd abból levezettük a részvények anyavállalatra jutó saját tőke értékét.Az egyes lehetőségeket végig gondolva a független könyvvizsgáló-tanácsadó társaság véleményét is figyelembe vége úgy döntöttünk, hogy a 2018. december 31-ei fordulónapra készített saját tőke érték az, amely a legjobban kifejezi a társaságok értékét, illetve ez a módszer az, amely a leginkább figyelembe veszi a befektetői szempontokat. Ezek az értékek ugyanis már tükrözik a 2018-as tőkeemelések és vásárlások hatásait.Terjedelmében egy nagyobb munkáról beszélhetünk, amely során független és saját könyvvizsgálókkal együtt elindult a számok összeállítása. Ennek a folyamatnak a végén került meghatározásra az Opus esetében egy több mint 280 milliárd forintos IFRS szerint konszolidált saját tőke, amely jóval meghaladta az általunk korábban becsült 250 milliárd forintos értéket. A Konzum esetében pedig több mint 73 milliárd forint volt ez az érték.Fontos látni, hogy amikor azt a saját tőkét határoztuk meg, amely a részvénytársaság részvényesei számára elérhető, vagyis kizárólag az anyavállalatra eső saját tőkét, akkor szabály szerint a fentebb említett 280 és 73 milliárd forintos konszolidált saját tőke összegeket csökkenteni kellett a nem ellenőrző részesedésekkel. Ez az a részvényérték, amely nem a részvénytársaság részvényesei számára elérhető, hanem más tulajdonában áll. Ilyen például a két építőipari cég, amelyek 51 százaléka került bele korábban az Opusba, míg azoknak 49 százaléka más tulajdonában van.Mindezek eredményeként kaptuk meg végül az átalakulási tervben is szereplő több mint 168,4 milliárd forintos anyavállalatra jutó saját tőkét az Opus esetében, míg a Konzumnál ez az érték több mint 50,9 milliárd forint volt. Utóbbihoz annyi kiegészítést kell még tenni, hogy nem csak a nem ellenőrző részesedések kerültek levonásra, hanem a Konzum közvetett tulajdonában álló 50 millió darab Opus-részvény miatt egy nagyjából 6,5 milliárd forintos összeg is, amely korábban átfogó eredményként került elszámolásra.Fontos hangsúlyozni, hogy ezeket a számításokat megvizsgálta és jóváhagyta egy független könyvvizsgáló társaság, az Interauditor Kft. Emellett véleményezte a cserearány számítását, amely során azt állapították meg, hogy a két társaság racionálisan járt el ezek meghatározása során. Feladatai között szerepelt az Opus és a Konzum egyedi vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek auditálása.Amelyeket külön ki is emeltünk, az a Konzum részvényekkel való kereskedés utolsó napja, amely a tervek szerint 2019. június 24-én lesz majd, míg az elszámolás tervezett napja 2019. június 26-ra esik majd. Ezeken kívül fontos még megemlíteni a Konzum részvények helyébe lépő új Opus részvények első kereskedési napját, amely a tervek szerint 2019. július 1-én lesz.Azokkal a részvényesekkel, akik nem kívánnak részt venni az egyesülésben, külön el fogunk számolni. Azt viszont látni kell, hogy a Konzum és az Opus esetében is az elszámoló ár a meghatározott egy részvényre jutó saját tőke, vagyis a 154, illetve a 314,1 forint lesz. Ennyit kaphatnak részvényenként a befektetők. Annak hatására viszont, hogy jelenleg mindkét társaság árfolyama ezektől az értékektől jóval magasabb, nem számítunk arra, hogy lesznek olyan részvényesek, akik végül nem kívánnak részt venni az egyesülésben.

A válaszban szereplő konkrét számok az alábbi módon kerültek meghatározásra: az új Opus több mint 332 milliárd forintos tőzsdei kapitalizációját úgy kapjuk meg, hogyha a szerdai 474 forintos záróárfolyamot megszorozzuk a beolvadást követően létrejövő végleges részvényszámmal, amely összesen 701 646 045 darab lesz.



Az új Opus 347,7 milliárd forintos IFRS szerinti konszolidált teljes saját tőkéjét pedig az Opus 280,4 milliárdos, valamint a Konzum 67,3 milliárd forintos IFRS szerinti konszolidált saját tőkéjének az összegeként kapjuk meg.

Kijelenthetjük, hogy a menedzsment várakozásai alapján az új Opus tőzsdei kapitalizációja - a jelenlegi árfolyamon és a jelenlegi piaci viszonyokkal számolva - több mint 332 milliárd forint, miközben IFRS szerinti konszolidált teljes saját tőkéje 347,7 milliárd forint lesz. Fontos azt is hozzátenni, hogy a beolvadás révén az új Opus jövedelemtermelő képessége is tovább javulhat és a 2019. évre tervezett EBITDA várhatóan meghaladja a 30 milliárd forintot.Nagyon fontos, hogy a befektetők ne csak a pillanatnyi árfolyamot nézzék, hanem a fundamentumokat is. A részvénykibocsátás során mi mindig azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakul a társaságok egy részvényre jutó saját tőkéje, ami a tulajdonosi értékteremtés mérője. Látható, hogy ezek a számok folyamatosan növekednek. Az Opus esetében az egy részvényre jutó konszolidált saját tőke a 2018. június 30-ai 50 forintról több mint 10 szeresére, 522 forintra nőtt 2018. december 31-én. A Konzum esetében, ahol a tőkeemelések korábban lezajlottak, ugyanez az érték részvényenként a 2018. június 30-ai 198 ft-ról 2018. december 31-én 223 ft-ra nőtt. Az összeolvadás után mi a társaságban jelentős növekedési potenciált látunk.Két ilyen non-deal roadshowra került sor az utóbbi időben: novemberben egy európai körút volt, néhány héttel ezelőtt pedig a közel-keleten jártunk potenciális befektetőknél. Ezeken kívül tervezünk most egy amerikai körutat is. Ezeknek az eseményeknek a célja nem a konkrét tranzakció volt, hanem az, hogy megismertessük a társaságokat a piaci szereplőkkel, illetve a jövővel kapcsolatos terveinket ismertessük. Számunkra pozitív visszacsatolás volt, hogy ezek a beszélgetések magas szintű szakmai alapon zajlottak, amelyek alapján azt gondoljuk, hogy valós érdeklődést váltottunk ki az új Opusszal kapcsolatban.Nehéz ezt összehasonlítani, azt viszont kijelenthetjük, hogy a londoni befektetők voltak a legnyitottabbak. Régiós példák alapján azt gondoljuk, hogy egy nemzetközi tőkeemelés során a londoni és amerikai befektetők jegyeznék le a felajánlott mennyiség két harmadát.A Budapesti Értéktőzsde kiírta az éves elemzői programját, ahova jelentkeztünk. Ennek köszönhetően készül majd valamelyik hazai brókercég által átfogó elemzés az új Opusról. Ezen kívül, ahogy korábban is elmondtuk szeretnénk külföldi elemzőházat is bevonni a jövőben a cég követésébe.Folyamatosan keressük a lehetőségeket, annak hatására viszont, hogy kizárólag nagy horderejű üzleteket akarunk megvalósítani, sokkal hosszabb tárgyalási folyamatokat kell végigcsinálnunk. Amint ezek végére érünk és sikerrel járunk, be fogjuk őket jelenteni.