A Deutsche Telekom nem ajánlja dolgozóinak a Huawei telefonjait

A Deutsche Telekom a Huaweijel szemben hozott amerikai szankciók bevezetése óta nagyon óvatosan kommunikál a kínai céggel kapcsolatban, ami nem is véletlen, mivel a német nagyvállalat hálózati eszközeinek jelentős része a Huaweitől származik, ráadásul az 5G-hálózatuk kiépítésében is nehezen megkerülhető a kínai cég, emiatt is mondták korábban azt, hogy átértékelik a jövőbeni eszközbeszerzési terveket, a későbbi beszerzésekről a Huaweijel szemben zajló vizsgálatok tükrében döntenek.Most azonban egy érdekes adalék érkezett a témában, a Handelsblatthoz eljutott az a belső levél, amit a Deutsche Telekom vezetése a cég belső hálózatán küldött a dolgozóknak, ebben pedig arról írnak, hogy nem ajánlják az alkalmazottaknak, hogy új Huawei-mobilt vegyenek céges telefonnak. Ez nem előírás, és nem kötelező érvényű, csak egy ajánlás, azok a dolgozók, akik Huawei céges mobilt használnak, továbbra is megtarthatják a telefonjukat.