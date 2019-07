A Facebook szuperpénz projektjének leállítását kéri a Fed elnöke

Az üzenet hatására a legelterjedtebb kriptovaluta, a bitcoin átmenetileg 7%-kal zuhant és a Facebook árfolyama is megbillent, de aztán valamelyest korrigáltak az árfolyamok. A Facebook szóvivője a Reuters kérdésére azt mondta: azért jelentették be ennyire a projekt előkészítési fázisában a Librát, hogy legyen idő alaposan átgondolni az illetékes hatóságokkal a szabályozási és egyéb kérdéseket. Powell egyébként utalt rá, hogy a jelenlegi amerikai pénzügyi felügyeleti szabályozás nem igazán tudja kezelni a kriptovaluták kérdését, így alapos és hosszú vizsgálatra van szükség.Powell monetáris politikai témákról is beszélt, amelyeknek szintén volt lényeges piaci hatása, ezekről másik cikkünk: